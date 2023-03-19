Комличенко о заработанных пенальти: «Есть хитринка. Это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь»

Форвард « » раскрыл секрет зарабатывания пенальти.

За фол на Комличенко был назначен пенальти в матче 20‑го тура Мир « » – «Ростов» (0:1), который стал 13-м в сезоне для команды – это повторение рекорда чемпионатов России.

– Да нет секрета. Вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть‑чуть хитринка, наверное. Есть какой‑то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться.

Проблема для защитников в том, что они где‑то не видят меня, потому что я часто за спиной или еще где‑то нахожусь. Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь.

– Можно ли наработать этот навык?

– Нет, может, где‑то с опытом приходит. Тюкавин тоже хорошо умеет подставляться.

Счет недостаточный, согласен, нужно было намного раньше увеличивать счет, забивать и делать игру более спокойной. Мы сами недовольны игрой, кипит, я с ним полностью согласен.

Может, сейчас будет какой‑то разбор, потому что надо уверенней обыгрывать такие команды, которые остаются в меньшинстве. Мы где‑то коллективно расслабились после удаления, мы должны увереннее выигрывать такие игры, – сказал Комличенко.

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