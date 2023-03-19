Комличенко о заработанных пенальти: «Есть хитринка. Это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Николай Комличенко Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Форвард «Ростова» Николай Комличенко раскрыл секрет зарабатывания пенальти.

За фол на Комличенко был назначен пенальти в матче 20‑го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» (0:1), который стал 13-м в сезоне для команды – это повторение рекорда чемпионатов России.

– Да нет секрета. Вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть‑чуть хитринка, наверное. Есть какой‑то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться.

Проблема для защитников в том, что они где‑то не видят меня, потому что я часто за спиной или еще где‑то нахожусь. Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь.

– Можно ли наработать этот навык?

– Нет, может, где‑то с опытом приходит. Тюкавин тоже хорошо умеет подставляться.

Счет недостаточный, согласен, нужно было намного раньше увеличивать счет, забивать и делать игру более спокойной. Мы сами недовольны игрой, Карпин кипит, я с ним полностью согласен.

Может, сейчас будет какой‑то разбор, потому что надо уверенней обыгрывать такие команды, которые остаются в меньшинстве. Мы где‑то коллективно расслабились после удаления, мы должны увереннее выигрывать такие игры, – сказал Комличенко.

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20 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egor Tarasov
игрок в первую очередь должен правилами руководствоваться, игрок. а если он плюет на правила игры так часто, что репутация такая - это уже издевательство над футболом. защищать и оправдывать дельфинов это зашкварище
Что именно против Правил футбола сделал Комличенко перед назначением пенальти? В чужой штрафной нельзя бить по мячу, перед этим вероломно опередив соперника?
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Egor Tarasov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я не про "все судьи", а про то, чем должен руководствоваться судья: Правилами футбола или репутацией игрока?
игрок в первую очередь должен правилами руководствоваться, игрок. а если он плюет на правила игры так часто, что репутация такая - это уже издевательство над футболом.
защищать и оправдывать дельфинов это зашкварище
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ростов-на-Дону
Что тут спорить? Чистый пендаль.))
Чистее не бывает!
+1
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Игорь Емелин
Красавец Комличенко, честно признает что хитрит, но фол есть, пеналь есть, победа есть. Когда игра не идёт, это важно.
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kin
Зря он признаётся так открыто. Я вот за Ростов, но есть вопросы. Играет сзади, без попытки остановить мяч или сделать пас - просто коснуться, чтобы получить по ногам.
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Ростов-на-Дону
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Взаимно! Жёлто-синий.......
Что тут спорить? Чистый пендаль.))
+1
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Игорь Новиков
Вспомнил Индзаги - гений этих дел был)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Колбаскер тут
Прикинь. Все судьи так делают. Посмотри на Неймара. Его если только убивать начнут в штрафной, судья поставит пенку. Потому что репутация
Я не про "все судьи", а про то, чем должен руководствоваться судья: Правилами футбола или репутацией игрока?
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Колбаскер тут
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Из-за репутации игрока судья имеет право наплевать на Правила футбола?
Прикинь. Все судьи так делают. Посмотри на Неймара. Его если только убивать начнут в штрафной, судья поставит пенку. Потому что репутация
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ростов-на-Дону
Всех с победой "Ростова"!
Взаимно! Жёлто-синий.......
+5
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Комличенко умница. Боец. А когда-то я очень сомневался в нём.
И зря! 😁 Сомневался зря, конечно.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Колбаскер тут
Вот именно поэтому Кукуляк и не поставил. Посчитал это за намеренную подставу Тюкавина, исходя из его репутации
Из-за репутации игрока судья имеет право наплевать на Правила футбола?
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Ростов-на-Дону
Всех с победой "Ростова"!
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charly_54
Ответ Eugene88
При лояльном судействе каждая деревяшка может быть полезной. Ты попробуй так поиграй не у валерки подмазанного
Спартаковский говорящий дельфин ныряет будь здоров
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Ростовский
ВАР хорошая штука. Редко когда удар по ногам в штрафной остаётся незамеченным. Теперь всë как и положено топ Ростов на 2 месте в России.
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Eugene88
При лояльном судействе каждая деревяшка может быть полезной. Ты попробуй так поиграй не у валерки подмазанного
+6
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tankist231
Конечно это бесит болел других команд, но так то он прав, если это приносит пользу его команде
+9
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Комличенко умница. Боец. А когда-то я очень сомневался в нём.
+4
-6
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Колбаскер тут
Вот именно поэтому Кукуляк и не поставил. Посчитал это за намеренную подставу Тюкавина, исходя из его репутации
0
-2
-2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Хотите или нет, но "грамотно подставиться" это часть современного футбола. Мирового футбола.
+30
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