Билеты на матч с Ираном в Тегеране стоят 430 рублей. Для болельщиков сборной России выделено 400 штук
Билет на матч сборных России и Ирана в Тегеране будет стоить 430 рублей.
В понедельник, 20 марта, на официальном сайте РФС было объявлено о начале продажи билетов. Как сообщает пресс-служба РФС, для российских болельщиков выделено 400 билетов. Стоимость билета составит 430 рублей. Сообщается, что продажа билетов продлится до 21 марта.
Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта на стадиона «Азади» в Тегеране.
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