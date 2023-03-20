Билеты на матч с Ираном в Тегеране стоят 430 рублей. Для болельщиков сборной России выделено 400 штук

Билет на матч сборных России и в Тегеране будет стоить 430 рублей.

В понедельник, 20 марта, на официальном сайте было объявлено о начале продажи билетов. Как сообщает пресс-служба РФС, для российских болельщиков выделено 400 билетов. Стоимость билета составит 430 рублей. Сообщается, что продажа билетов продлится до 21 марта.

Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта на стадиона «Азади» в Тегеране.

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