Билеты на матч с Ираном в Тегеране стоят 430 рублей. Для болельщиков сборной России выделено 400 штук

Теги Сборная России по футболу РФС болельщики Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Азади деньги Футбол

Билет на матч сборных России и Ирана в Тегеране будет стоить 430 рублей.

В понедельник, 20 марта, на официальном сайте РФС было объявлено о начале продажи билетов. Как сообщает пресс-служба РФС, для российских болельщиков выделено 400 билетов. Стоимость билета составит 430 рублей. Сообщается, что продажа билетов продлится до 21 марта.

Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта на стадиона «Азади» в Тегеране.

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9 комментариев

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Reno Rinner
Ответ Назар Игорь
Самый дешевый авиаперелëт Москва - Тегеран и обратно почти 80 000 ₽. Приятного полëта!
Полная чушь , 20к туда-обратно
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T622222
А у них есть FunID!? Или там тупо из калаша повалят, если надо будет?
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T622222
И 40 ударов плетьми для неверных как бонус
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Назар Игорь
Самый дешевый авиаперелëт Москва - Тегеран и обратно почти 80 000 ₽. Приятного полëта!
+4
-1
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Фут.Боль
Поздно,блин,увидел новость. Скорее всего все билеты раскупили уже.
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PIT-BUL
Бюджетники из Питера туда поедут в качестве наказания 😂
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red hikkikomori
ну на 400 человек могли бы и перелет оплатить))
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avcgloronalduMU
на это раз в РФ вернутся вся делегация)) а не так, как было в киргизи ))
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Iuasamotu
Хороший повод побывать в экзотичной стране
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