PARI об уходе из «Пари НН»: «Никому не нравится негативный пиар и потеря очков из-за дурацких ошибок в администрировании, но это не означает, что мы сразу бежим контракт разрывать»

В PARI опровергли возможное прекращение финансирования ФК «Пари НН».

Букмекерская компания PARI по окончании сезона может выйти из проекта футбольного клуба, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на два источника, не связанных между собой. В компании недовольны не только текущими результатами команды, но и организационными проблемами.

В PARI разочарованы ситуацией с выходом на поле дисквалифицированного полузащитника в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1), из-за чего нижегородцам могут засчитать техническое поражение.

Кроме того, есть вероятность пересмотра контракта букмекера с клубом, если « », занимающий 13-е место, вылетит из РПЛ. Самый негативный сценарий предусматривает разрыв соглашения.

Также сообщается о недовольстве PARI тем, что власти Нижегородской области уделяют больше внимания хоккейному клубу «Торпедо». Добавим, что хоккейный клуб, как и баскетбольный «Пари НН», тоже одним из партнеров PARI.

Эту информацию прокомментировал управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев.

«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку всем трем нижегородским клубам. Баскетбольный клуб выиграл недавно Кубок России, хоккейное « » удивляет в плей-офф , ну а у футбольного клуба еще впереди 10 матчей, чтобы закрепиться выше зоны стыковых матчей.

Мы довольны результатами, и пока ничего не говорит о том, чтобы мы думали про разрыв отношений с регионом», – сказал Сергеев.

«Да, никому не нравится негативный пиар и потеря очков из-за дурацких ошибок в администрировании, но это не означает, что мы сразу бежим контракт разрывать. Мы высоко ценим работу с регионом, уверен мы вместе справимся с этими трудностями!» – добавил Сергеев в своем телеграм-канале.

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