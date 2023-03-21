PARI об уходе из «Пари НН»: «Никому не нравится негативный пиар и потеря очков из-за дурацких ошибок в администрировании, но это не означает, что мы сразу бежим контракт разрывать»

Теги Торпедо премьер-лига Россия бизнес КХЛ Ставки на спорт Кубок Гагарина БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Дмитрий Сергеев Пари НН Ставки на футбол Ставки на хоккей ПариМатч деньги Ярослав Михайлов Футбол

В PARI опровергли возможное прекращение финансирования ФК «Пари НН».

Букмекерская компания PARI по окончании сезона может выйти из проекта футбольного клуба, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на два источника, не связанных между собой. В компании недовольны не только текущими результатами команды, но и организационными проблемами.

В PARI разочарованы ситуацией с выходом на поле дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1), из-за чего нижегородцам могут засчитать техническое поражение.

Кроме того, есть вероятность пересмотра контракта букмекера с клубом, если «Пари НН», занимающий 13-е место, вылетит из РПЛ. Самый негативный сценарий предусматривает разрыв соглашения.

Также сообщается о недовольстве PARI тем, что власти Нижегородской области уделяют больше внимания хоккейному клубу «Торпедо». Добавим, что хоккейный клуб, как и баскетбольный «Пари НН», тоже одним из партнеров PARI.

Эту информацию прокомментировал управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев.

«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку всем трем нижегородским клубам. Баскетбольный клуб выиграл недавно Кубок России, хоккейное «Торпедо» удивляет в плей-офф КХЛ, ну а у футбольного клуба еще впереди 10 матчей, чтобы закрепиться выше зоны стыковых матчей.

Мы довольны результатами, и пока ничего не говорит о том, чтобы мы думали про разрыв отношений с регионом», – сказал Сергеев.

«Да, никому не нравится негативный пиар и потеря очков из-за дурацких ошибок в администрировании, но это не означает, что мы сразу бежим контракт разрывать. Мы высоко ценим работу с регионом, уверен мы вместе справимся с этими трудностями!» – добавил Сергеев в своем телеграм-канале.

«Нижний Новгород» будет получать 450 млн рублей в год за смену названия. Это самый дорогой букмекерский контракт в РПЛ

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Короче...не надо ПАРИться))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovsyankin
Это тот самый Пари, который хохлам донаты скидывал, или другой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Так Нижний более хоккейный город, где есть хорошая команда с маленьким бюджетом, которая и играет ещё здорово. Логично что акцент будут на них делать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
а обладатель кубка России по баскету вне подозрений для них?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ chiga
Не парь НН
Полное название "Не парь НН попивай сок в чёрном квартале".)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chiga
Ответ Ебздрогыч
Будет тогда называться Непари НН. Как будто французский клуб, смесь французского с нижегородским, как писал Грибоедов
Не парь НН
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Будет тогда называться Непари НН. Как будто французский клуб, смесь французского с нижегородским, как писал Грибоедов
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дурачок
Это они титульный спонсор у Пари Сен-Жермен?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Бабло о...тмыли, можем уходить... Букам клуб нужен был видимо для чёрной кассы
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий