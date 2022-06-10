Доход «Нижнего» по сделке с переименованием составит 50% от бюджета

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Стали известны финансовые детали сделки по переименованию «Нижнего Новгорода».

РФС одобрил переименование команды в ФК «Пари НН».

Контракт клуба с букмекерской компанией рассчитан на три года с возможностью продления.

Новый спонсор сможет влиять на дизайн лого клуба и третий комплект формы. Также он выступит как титульный спонсор с эмблемой на груди во всех вариантах экипировки.

Доход «Нижнего» от сотрудничества составит 50 процентов бюджета клуба.

По итогам завершившегося сезона РПЛ команда с тренером Александром Кержаковым заняла 11-е место в РПЛ, набрав 33 очка.

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