Гоцук о названии «Пари НН»: «Это уход от бюджетного финансирования в пользу частного. Отношусь положительно»

высказался о смене названия клуба на «Пари НН».

«Отношусь только положительно, потому что новое название – это шаг вперед, уход от бюджетного финансирования в пользу частного.

Наш клуб – один из первых, кто так сделал. Считаю, это в целом исторический момент, а для нашего клуба – вдвойне. Тут руководители сыграли на опережение. Так сказать, шаг в будущее.

Презентация в межсезонье очень понравилась. Особенно единение простых фанатов и нас, футболистов. Было много детей и место такое атмосферное. Спасибо клубу и работникам медиа», – сказал защитник .

«Нижний Новгород» будет получать 450 млн рублей в год за смену названия. Это самый дорогой букмекерский контракт в РПЛ