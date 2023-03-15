Глава PARI о Fan ID: «Пережиток прошлого. Сейчас болельщики не дерутся друг с другом арматурой»

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Глава букмекерской компании PARI высказался против Fan ID.

«Мы не сторонники [Fan ID]. Прямой корреляции между объемом ставок и введением Fan ID мы не видим.

В целом такой допуск болельщиков – пережиток прошлого. Сейчас ведь уже нет таких болельщиков, которые дерутся друг с другом арматурой», – сказал Руслан Медведь.

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5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ответ d.xoxlov
Причём проблемы были в основном не в чаше стадиона, где только ОМОН мог войти и отдубасить гостевой сектор, а снаружи. Фан ид не решает, при таком раскладе, ни первого, ни второго.
Согласен. Держи плюс
+1
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d.xoxlov
Ответ Ильдар Фарукшин
90 е давно прошли. И то всегда один ездил на выезды. Я не москвич. Жив, здоров. Проблемы были но все решаемо
Причём проблемы были в основном не в чаше стадиона, где только ОМОН мог войти и отдубасить гостевой сектор, а снаружи. Фан ид не решает, при таком раскладе, ни первого, ни второго.
+1
0
+1
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Виталий
Медведь херни не скажет 👍
+3
-2
+1
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Ильдар Фарукшин
90 е давно прошли. И то всегда один ездил на выезды. Я не москвич. Жив, здоров. Проблемы были но все решаемо
+2
-1
+1
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Kyancey
Все адекватные люди против фан уйди. За (помимо тех, кто это продвигал) только Прохор Шаляпин😂😂😂
+9
-1
+8
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