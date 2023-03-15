Глава PARI о Fan ID: «Пережиток прошлого. Сейчас болельщики не дерутся друг с другом арматурой»

Глава букмекерской компании PARI высказался против Fan ID.

«Мы не сторонники [Fan ID]. Прямой корреляции между объемом ставок и введением Fan ID мы не видим.

В целом такой допуск болельщиков – пережиток прошлого. Сейчас ведь уже нет таких болельщиков, которые дерутся друг с другом арматурой», – сказал Руслан Медведь.

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