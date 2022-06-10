«Нижний Новгород» сменил название на ФК «Пари НН» с разрешения РФС

«Нижний Новгород» сменил название с разрешения .

Бюро исполкома Российского футбольного союза согласовало переименование клуба «Нижний Новгород» в ФК «Пари НН».

«Решение: согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», – говорится в заявлении союза.

Сообщалось, что «Нижний Новгород» планирует сменить название на «Парибет Нижний Новгород», чтобы уйти от бюджетного финансирования.

По итогам завершившегося сезона РПЛ команда с тренером заняла 11-е место в , набрав 33 очка.