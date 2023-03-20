Глебов о Fan ID: «Чем опасен ребенок на футболе? Петарду зажжет? Или массовую драку устроит?»
Капитан «Ростова» Данил Глебов вновь выступил против Fan ID.
– На матче было около тысячи (696 человек – прим. Sports.ru).
– Классика. Думаю, нечему удивляться. Это уже нормально для всех.
– Хочу, чтобы ты ответил на мнение одного очень важного спикера по теме. Прохор Шаляпин сказал, что Fan ID – это очень важно для безопасности, и теперь он наконец-то может ходить на футбол.
– Я уже говорил об этом. Чем опасен ребенок на футболе?
– Говорят, семимесячного ребенка не пустили.
– Что он может сделать? Петарду зажжет? Или что? Или массовую драку устроит? – сказал Глебов после игры с «Химками» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.
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Всем же известно, какие школьники бывают жестокими и опасными, у них еще на сформировалось понятие о добре и зле, что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому им фанайди нужно оформлять в первую очередь.
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Обман раскрылся благодаря камерам наблюдения,. На них видно, как в 16:14 мужчина вместе с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передаёт супругу коляску с младенцем, их пропускают без досмотра.
У семьи действительно сначала возникли проблемы с Fan ID на входе. Их отказывались пропускать на стадион и советовали зайти в мобильный МФЦ на стадионе, но супруги отказывались, аргументируя, что они с ребенком, а там «большая очередь». В итоге, один из стюардов решил под свою ответственность пропустить семью на футбол.
Зачем они решили соврать, выдумав историю, что их не пропустили на стадион — неизвестно.