Глебов о Fan ID: «Чем опасен ребенок на футболе? Петарду зажжет? Или массовую драку устроит?»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия болельщики Данил Глебов Fan ID Футбол

Капитан «Ростова» Данил Глебов вновь выступил против Fan ID.

– На матче было около тысячи (696 человек – прим. Sports.ru).

– Классика. Думаю, нечему удивляться. Это уже нормально для всех.

– Хочу, чтобы ты ответил на мнение одного очень важного спикера по теме. Прохор Шаляпин сказал, что Fan ID – это очень важно для безопасности, и теперь он наконец-то может ходить на футбол.

– Я уже говорил об этом. Чем опасен ребенок на футболе?

Говорят, семимесячного ребенка не пустили.

– Что он может сделать? Петарду зажжет? Или что? Или массовую драку устроит? – сказал Глебов после игры с «Химками» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

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32 комментария

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Alex1104
Ответ Юрий Суетин
Вот только потом в разговорах что с Базой, что с Мэшем уже не упоминали это
Ну да, там такая дешевая отмазка "слишком много говорили, всем не сказали", но Е1 точно знали весь расклад и выдали "не совсем правду".
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Владимир Ш
Ответ Dr.Gebbelsss
Прохор Шаляпин на футбол не ходил и не будет - там мало бабушек ходит, ему неинтересно)
Благодаря фанди, бабушек на футболе станет больше, Прохор не зря топит за него
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bogdan21101987@icloud.com
Одно другому не мешает )
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Юрий Суетин
Ответ Alex1104
Это не они обманули, а журнализды. Есть сканы их переписки с Е1, они прямо говорят, что их пустили.
Вот только потом в разговорах что с Базой, что с Мэшем уже не упоминали это
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xslavik
С детства легче приучить к цифровому ошейнику. А то упустишь время, и придётся потом насильно в фаны записывать.
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Зубы Дзюбы
Не сторонник фан айди, но в 17 лет документально ещё тоже ребёнок. Они что-то могут.

Вопрос в другом - у нас в лиге этого нет уже давно
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adamxx
Ответ Абдулов Алексей
Пара из Екатеринбурга обманули всех, заявив, что их семью с тремя детьми не пропустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного сына. Обман раскрылся благодаря камерам наблюдения,. На них видно, как в 16:14 мужчина вместе с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передаёт супругу коляску с младенцем, их пропускают без досмотра. У семьи действительно сначала возникли проблемы с Fan ID на входе. Их отказывались пропускать на стадион и советовали зайти в мобильный МФЦ на стадионе, но супруги отказывались, аргументируя, что они с ребенком, а там «большая очередь». В итоге, один из стюардов решил под свою ответственность пропустить семью на футбол. Зачем они решили соврать, выдумав историю, что их не пропустили на стадион — неизвестно.
интересный поступок Стюарта - под свою ответственность - это как? получается опять депутаты хорошие - Стюарт плохой?
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Alex Rhea
фан айди плох ещё тем, что в России научились болеть без бузы, но сейчас эта, уже просвещенная, прослойка фанатов со стадионов уйдет, а когда фан айди отменят, то вернуться могут уже не они, а всё те же новые отморозки
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maks44
Ответ igor.igorev
Ты-то, что так переживаешь? Ты хоть раз на стадионе был?
Нет конечно! Это же очень опасно. И еще там дядьки матом ругаются.
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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ igor.igorev
Ты-то, что так переживаешь? Ты хоть раз на стадионе был?
А ты ни разу рофлов не читал
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igor.igorev
Ответ Абдулов Алексей
Пара из Екатеринбурга обманули всех, заявив, что их семью с тремя детьми не пропустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного сына. Обман раскрылся благодаря камерам наблюдения,. На них видно, как в 16:14 мужчина вместе с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передаёт супругу коляску с младенцем, их пропускают без досмотра. У семьи действительно сначала возникли проблемы с Fan ID на входе. Их отказывались пропускать на стадион и советовали зайти в мобильный МФЦ на стадионе, но супруги отказывались, аргументируя, что они с ребенком, а там «большая очередь». В итоге, один из стюардов решил под свою ответственность пропустить семью на футбол. Зачем они решили соврать, выдумав историю, что их не пропустили на стадион — неизвестно.
Зачем соврали? Так скакуны потому что.
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igor.igorev
У Глебова умственное развитие на уровне 10-12-ти летнего подростка. Нашли у кого спросить.
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Никита Самарин
Fan ID зло, но отменять к большому сожалению его никто не будет. Надо хоть докрутить, чтобы пенсионеры и дети (до 14) ходили на стадион свободно, без всяких Fan ID.
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igor.igorev
Ответ maks44
Нет 696 человек это слишком много! Мало ли чего... Лучше вообще никого на футбол не пускать, в том числе футболистов. Вот только тогда будет безопасно.
Ты-то, что так переживаешь? Ты хоть раз на стадионе был?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Aleksey Yashin
Подсказка для депутатов: Всем же известно, какие школьники бывают жестокими и опасными, у них еще на сформировалось понятие о добре и зле, что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому им фанайди нужно оформлять в первую очередь.
Ну вообще так и есть, очень жестокие
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Тимофей Кушнир
Да нет, Даниил. Ребенок начнёт драку, подожжет петарду и кинет в противника, перед этим выпьет пива и побежит на стадион, чтобы зарядить между ног Дзюбе. Поэтому FanID – это "гениальная" идея за которую надо похвалить "умных" чинуш.
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Alex1104
Ответ Абдулов Алексей
Пара из Екатеринбурга обманули всех, заявив, что их семью с тремя детьми не пропустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного сына. Обман раскрылся благодаря камерам наблюдения,. На них видно, как в 16:14 мужчина вместе с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передаёт супругу коляску с младенцем, их пропускают без досмотра. У семьи действительно сначала возникли проблемы с Fan ID на входе. Их отказывались пропускать на стадион и советовали зайти в мобильный МФЦ на стадионе, но супруги отказывались, аргументируя, что они с ребенком, а там «большая очередь». В итоге, один из стюардов решил под свою ответственность пропустить семью на футбол. Зачем они решили соврать, выдумав историю, что их не пропустили на стадион — неизвестно.
Это не они обманули, а журнализды. Есть сканы их переписки с Е1, они прямо говорят, что их пустили.
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maks44
Нет 696 человек это слишком много! Мало ли чего... Лучше вообще никого на футбол не пускать, в том числе футболистов. Вот только тогда будет безопасно.
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Alex1104
Ответ FSFAFA
Ну в итоге же пустили вроде как)
Но спортс об этом напишет последним.
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Aleksey Yashin
Подсказка для депутатов:
Всем же известно, какие школьники бывают жестокими и опасными, у них еще на сформировалось понятие о добре и зле, что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому им фанайди нужно оформлять в первую очередь.
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Cruel Snake
Как чем? Качественная маскировка, на самом же деле
Это же головорез, лидер криминальной группировки и стрелок экстракласса
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Сергей Логинов
Ответ sashka.loker
Скоро за дискредитацию Fan ID срок начнут давать?) А то что-то все заговорили как не положено)))
Не подкидываете им идеи
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Абдулов Алексей
Пара из Екатеринбурга обманули всех, заявив, что их семью с тремя детьми не пропустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного сына.

Обман раскрылся благодаря камерам наблюдения,. На них видно, как в 16:14 мужчина вместе с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передаёт супругу коляску с младенцем, их пропускают без досмотра.

У семьи действительно сначала возникли проблемы с Fan ID на входе. Их отказывались пропускать на стадион и советовали зайти в мобильный МФЦ на стадионе, но супруги отказывались, аргументируя, что они с ребенком, а там «большая очередь». В итоге, один из стюардов решил под свою ответственность пропустить семью на футбол.

Зачем они решили соврать, выдумав историю, что их не пропустили на стадион — неизвестно.
+15
-4
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Nottingham Forecast
Семимесячные самые отбитые. Мой племяш недавно уронил отцовскую плазму. До сих пор никто не понимает, как он это сделал чисто физически 🤷🏻‍♂️ По ходу, из таких соображений их на футбол и перестали пускать 🤣
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-1
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Dr.Gebbelsss
Прохор Шаляпин на футбол не ходил и не будет - там мало бабушек ходит, ему неинтересно)
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