Глебов о Fan ID: «Чем опасен ребенок на футболе? Петарду зажжет? Или массовую драку устроит?»

Капитан « » вновь выступил против Fan ID.

– На матче было около тысячи (696 человек – прим. Sports.ru).

– Классика. Думаю, нечему удивляться. Это уже нормально для всех.

– Хочу, чтобы ты ответил на мнение одного очень важного спикера по теме. Прохор Шаляпин сказал, что Fan ID – это очень важно для безопасности, и теперь он наконец-то может ходить на футбол.

– Я уже говорил об этом. Чем опасен ребенок на футболе?

– Говорят, семимесячного ребенка не пустили.

– Что он может сделать? Петарду зажжет? Или что? Или массовую драку устроит? – сказал Глебов после игры с «Химками» (1:0) в 20-м туре Мир .

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

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