Буффон о «ПСЖ»: «Лучший опыт в моей жизни, уход – самая большая ошибка. Такой уровень футбола я больше никогда не увижу. В Париже я чувствовал себя удовлетворенным человеком»
Джанлуиджи Буффон назвал уход из «ПСЖ» главной ошибкой в карьере.
«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Я должен сказать, что уход был, вероятно, самой большой ошибкой в моей карьере. Почему [я ушел]? Они сказали мне: «Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в Лиге чемпионов. Ареоля будет играть». Я думал, что это несправедливо. Это был вопрос уважения. Как в марте тебе могут сказать, что ты не будешь играть в следующем сезоне? Что это за игра? Это не спорт.
Лучшим опытом в моей жизни был «ПСЖ». Через два месяца [после перехода] я чувствовал себя в центре мира, я говорил по-французски, я разговаривал с людьми на улице. Когда у меня был выходной, я вызывал Uber и сам ехал в музей. Помимо моего статуса профессионального игрока самого высокого уровня, я чувствовал себя удовлетворенным человеком, это был самый прекрасный опыт. Даже сегодня мои дети спрашивают меня, почему мы уехали из Парижа.
Уровень футбола, который я видел в «ПСЖ», я больше никогда в жизни не увижу. Мы говорили себе, что выиграем Лигу чемпионов, потому что мы сильнее других...
Я сказал об этом своей жене, своему агенту. Мы все испортили. У них (речь про матч с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ-2019 – Sports.ru) приехали играть дети. Были Де Хеа, Лукаку и Рэшфорд, но остальные были молоды. Мы все испортили на психологическом уровне. Это, наверное, самое большое сожаление в моей карьере. Мы были очень сильными, мега-командой», – сказал экс-вратарь «ПСЖ», выступающий за «Парму», в эфире Bobo TV.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Про Месси в ЛЧ звучит как троллинг 😆
Сразу вспоминаю как Роналду ему забивал в ЛЧ через себя ножницами 👍
Джджи Буффонговорит по-французски
Джджи Буффон , Джиджи Буффон не пьёт одеколон
Джиджи Буффон , Джиджи Буффон пьёт двойной бурбон
Джджи Буффон говорит по-французски
Странное заявление, учитывая, что после ухода Буффона, был куплен Навас, ставший основным вратарем
А вообще почему ошибка?
Вернулся в Юве и в 10-й раз в карьере стал Чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок
Да и Месси остановил в ЛЧ на Камп Ноу, поучаствовав в разгроме 3:0))
Уверен, если бы он стоял на воротах тогда с Порту, то не пустил бы свечу под стенкой и про Криша никто не говорил бы
Великая карьера одного из величайших вратарей в истории