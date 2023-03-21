Буффон о «ПСЖ»: «Лучший опыт в моей жизни, уход – самая большая ошибка. Такой уровень футбола я больше никогда не увижу. В Париже я чувствовал себя удовлетворенным человеком»

назвал уход из «ПСЖ» главной ошибкой в карьере.

«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Я должен сказать, что уход был, вероятно, самой большой ошибкой в моей карьере. Почему [я ушел]? Они сказали мне: «Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в чемпионов. Ареоля будет играть». Я думал, что это несправедливо. Это был вопрос уважения. Как в марте тебе могут сказать, что ты не будешь играть в следующем сезоне? Что это за игра? Это не спорт.

Лучшим опытом в моей жизни был «ПСЖ». Через два месяца [после перехода] я чувствовал себя в центре мира, я говорил по-французски, я разговаривал с людьми на улице. Когда у меня был выходной, я вызывал Uber и сам ехал в музей. Помимо моего статуса профессионального игрока самого высокого уровня, я чувствовал себя удовлетворенным человеком, это был самый прекрасный опыт. Даже сегодня мои дети спрашивают меня, почему мы уехали из Парижа.

Уровень футбола, который я видел в «ПСЖ», я больше никогда в жизни не увижу. Мы говорили себе, что выиграем Лигу чемпионов, потому что мы сильнее других...

Я сказал об этом своей жене, своему агенту. Мы все испортили. У них (речь про матч с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ-2019 – Sports.ru) приехали играть дети. Были Де Хеа, Лукаку и Рэшфорд, но остальные были молоды. Мы все испортили на психологическом уровне. Это, наверное, самое большое сожаление в моей карьере. Мы были очень сильными, мега-командой», – сказал экс-вратарь « », выступающий за «Парму», в эфире Bobo TV.

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