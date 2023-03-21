Буффон о «ПСЖ»: «Лучший опыт в моей жизни, уход – самая большая ошибка. Такой уровень футбола я больше никогда не увижу. В Париже я чувствовал себя удовлетворенным человеком»

Теги ПСЖ Парма Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Д2 Италия Альфонс Ареоля Футбол

Джанлуиджи Буффон назвал уход из «ПСЖ» главной ошибкой в карьере. 

«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Я должен сказать, что уход был, вероятно, самой большой ошибкой в моей карьере. Почему [я ушел]? Они сказали мне: «Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в Лиге чемпионов. Ареоля будет играть». Я думал, что это несправедливо. Это был вопрос уважения. Как в марте тебе могут сказать, что ты не будешь играть в следующем сезоне? Что это за игра? Это не спорт.

Лучшим опытом в моей жизни был «ПСЖ». Через два месяца [после перехода] я чувствовал себя в центре мира, я говорил по-французски, я разговаривал с людьми на улице. Когда у меня был выходной, я вызывал Uber и сам ехал в музей. Помимо моего статуса профессионального игрока самого высокого уровня, я чувствовал себя удовлетворенным человеком, это был самый прекрасный опыт. Даже сегодня мои дети спрашивают меня, почему мы уехали из Парижа.

Уровень футбола, который я видел в «ПСЖ», я больше никогда в жизни не увижу. Мы говорили себе, что выиграем Лигу чемпионов, потому что мы сильнее других...

Я сказал об этом своей жене, своему агенту. Мы все испортили. У них (речь про матч с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ-2019 – Sports.ru) приехали играть дети. Были Де Хеа, Лукаку и Рэшфорд, но остальные были молоды. Мы все испортили на психологическом уровне. Это, наверное, самое большое сожаление в моей карьере. Мы были очень сильными, мега-командой», – сказал экс-вратарь «ПСЖ», выступающий за «Парму», в эфире Bobo TV. 

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17 комментариев

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charly_54
Ответ Дри66линг Нейа
Он должен был завершить карьеру в Юве
А почему не в Парме?
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Sevuska
Ответ Artem Piatkov
Звучит как троллинг)) А вообще почему ошибка? Вернулся в Юве и в 10-й раз в карьере стал Чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок Да и Месси остановил в ЛЧ на Камп Ноу, поучаствовав в разгроме 3:0)) Уверен, если бы он стоял на воротах тогда с Порту, то не пустил бы свечу под стенкой и про Криша никто не говорил бы Великая карьера одного из величайших вратарей в истории
Да , правда .
Про Месси в ЛЧ звучит как троллинг 😆
Сразу вспоминаю как Роналду ему забивал в ЛЧ через себя ножницами 👍
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slow focus
неожиданно Буффон период в ПСЖ оценил, учитывая какая у него карьера была
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Sevuska
Джиджи Буффон говорит по-французски
Джджи Буффонговорит по-французски
Джджи Буффон , Джиджи Буффон не пьёт одеколон
Джиджи Буффон , Джиджи Буффон пьёт двойной бурбон
Джджи Буффон говорит по-французски
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Северный болельщик
Так можно ещё вернуться! 60 ещё не исполнилось же...
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werowolf-gears
>«Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в Лиге чемпионов. Ареоля будет играть»
Странное заявление, учитывая, что после ухода Буффона, был куплен Навас, ставший основным вратарем
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Амин Чич
Наверное пенсию арабскую будет получать
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Саламбек Алаев
Помню у ПСЖ игра шла против мю и они начали откровенно пижонить , пяточками катать под хохот комментаторов начали и были потом наказаны )) получил моральное удовлетворение от матча )
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ХавиГави_Паратрупер
Ещё бы, с такой кормовой базы уходить-это ошибка🤓
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Андрей Хенто
На самом деле довольно неожиданное откровение.
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Niko [Ars]
а потом ты присосался к зарплатному бюджету Пармы Антона Чейза и не хотел уходить имея показатель реакции 8!
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Теннисный абсолют
Дырфон с манюшатней подвел команду
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Said Saidov
45 лет. Играет до сих пор. Ты просто топ. Как Сильвестр Сталоне)) в 72 выглядит лучше 50 летних мужиков.
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Artem Piatkov
Ответ Дри66линг Нейа
Он должен был завершить карьеру в Юве
Парма тоже хороший вариант, всё таки 10 лет провёл там до Юве (считая молодёжку)
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Дри66линг Нейа
Он должен был завершить карьеру в Юве
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Artem Piatkov
Звучит как троллинг))

А вообще почему ошибка?
Вернулся в Юве и в 10-й раз в карьере стал Чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок

Да и Месси остановил в ЛЧ на Камп Ноу, поучаствовав в разгроме 3:0))
Уверен, если бы он стоял на воротах тогда с Порту, то не пустил бы свечу под стенкой и про Криша никто не говорил бы

Великая карьера одного из величайших вратарей в истории
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Михаил Стентор
Тогда в команде был последний топовый опорник - Маркиньос 😂
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