Буффону исполнилось 45 лет. Экс-вратарь «Юве» и чемпион мира играет за «Парму» в Серии B

Вратарю «Пармы» исполнилось 45 лет.

« », за который Буффон провел 685 матчей во всех турнирах, поздравил голкипера в твиттере: «Живая легенда. Желаем фантастического 45-летия». С туринцами голкипер выиграл 22 трофея, в том числе 10 титулов чемпионов Италии.

Сборная Италии в своем поздравлении вспомнила заслуги Джанлуиджи в национальной команде.

«Поздравляем с днем рождения Джанлуиджи Буффона, которому сегодня исполняется 45 лет! 176 матчей за сборную Италию, чемпион мира 2006 года, чемпион Европы 1996 года в составе сборной U21», – говорится в поздравлении итальянской сборной.

Буффон также играл за « » – он провел 25 матчей за парижан.

Джанлуиджи сейчас играет за родную «Парму» в . Он провел 5 матчей в этом сезоне и пропустил 11 голов. Его статистика – здесь.

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