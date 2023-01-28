Буффону исполнилось 45 лет. Экс-вратарь «Юве» и чемпион мира играет за «Парму» в Серии B

Теги ПСЖ Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия Д2 Италия Футбол

Вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет.

«Ювентус», за который Буффон провел 685 матчей во всех турнирах, поздравил голкипера в твиттере: «Живая легенда. Желаем фантастического 45-летия». С туринцами голкипер выиграл 22 трофея, в том числе 10 титулов чемпионов Италии.

Сборная Италии в своем поздравлении вспомнила заслуги Джанлуиджи в национальной команде.

«Поздравляем с днем рождения Джанлуиджи Буффона, которому сегодня исполняется 45 лет! 176 матчей за сборную Италию, чемпион мира 2006 года, чемпион Европы 1996 года в составе сборной U21», – говорится в поздравлении итальянской сборной.

Буффон также играл за «ПСЖ» – он провел 25 матчей за парижан.

Джанлуиджи сейчас играет за родную «Парму» в Серии B. Он провел 5 матчей в этом сезоне и пропустил 11 голов. Его статистика – здесь.

Буффон хорош даже в 45. Секреты молодости: ест что захочет, много читает, по-особому тренируется

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26 комментариев

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Max Tulenev
Достойно завершает карьеру: в родном клубе, и наплевать на понты.
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Tahir Turk
Эх, это любимый вратарь на все времена! В детстве, если вставал на ворота, всегда говорил, чур я Буффон! С днём рождения, легенда!
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Lucky Z
Ответ Darkhan Darkhan
Стена Джи Джи последний игрок который футбол 90-х видел
Миура и 80-е застал
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Russ Ivan
Овечкин, Ягр и Буффон - лучшие ветераны-эталоны хоккея и футбола!
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Arthur Jacob
Ответ Nocturnal
Златан в 99 начал играть
Буффон на том момент уже топом был
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d.xoxlov
Ответ Nocturnal
Златан в 99 начал играть
Только сейчас вряд ли можно сказать, что он ещё играет.
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Arty K.
И не планирует останавливаться! С праздником, ДжиДжи!
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Машина Мощная
Крутой вратарь - точное описание Луиджи.
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"Iron"
Буффонище!!!
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Вадим Симонов
Красавчик,а я думал он закончил играть....но надо же удивил!
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Хрюкающий иблис
Водолейчик. Вообще из водолейчиков хорошую команду можно собрать. Роналду, Тевес, Неймар, Ди Мария, Кавани, Суарес, Хави, Пике, Буффон, Роббен, Глушаков и братья Комбаровы, тренировать будет Моуринью или Карпин.
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Nocturnal
Ответ Darkhan Darkhan
Стена Джи Джи последний игрок который футбол 90-х видел
Златан в 99 начал играть
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Ansu Fati
Еще лет 5 в Серии Б, затем лет 10 в серии С и можно на пенсию))
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d.xoxlov
Ответ Darkhan Darkhan
Стена Джи Джи последний игрок который футбол 90-х видел
Который в него играл.
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RealJericho
Вот уж у кого сердце, так сердце! Не мусорный бак! С Днем Рождения ДжиДжи
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Артём Назмутдинов
У нашей учительнице по физ-ре тоже юбилей, и тоже 45. В один день с легендой родилась
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King-Sea
Тебя не хватает, Легенда. Дай бог тебе здоровья.
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СуперНегр228
С др Легенда
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Pokrishkin
Динозавр
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Darkhan Darkhan
Стена Джи Джи последний игрок который футбол 90-х видел
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-4
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rigobersong
Хоть Буффон никогда лично мне не импонировал, но после интервью у Нобеля проявилось к нему немного уважения. Человек живет любимой игрой, в 45 не выглядит как Роналдо, а в спортивной форме, кайфует и до сих пор держит может и не топовый, но достойный уровень:) Если слухи о Милане правда, то я был бы рад этому переходу, круто увидеть 45ти летнего футболиста в Серии А:))
+2
-5
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Михаил Корж
Ответ Smith09
Скоро встретится там с Юве ( к сожалению)
*к счастью
+7
-11
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Фанат Аль-Насра
Легенда
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Пирс Морган
С днем рождения, легенда
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Игорь Новиков
Легенда итальянского и мирового футбола.
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