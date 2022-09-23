Джанлуиджи Буффон: «Ощущаю себя частью золотого века спорта. Мне не нужны 8 побед в ЛЧ, чтобы знать, как я хорош»

не считает, что отсутствие победы в влияет на его наследие.

Сейчас 44-летний вратарь играет за «Парму» в .

«Я продолжаю играть по многим причинам. Я чувствую, что еще достаточно силен и конкурентоспособен. Я ощущаю себя частью золотого века спорта.

Я в том возрасте, что могу завершить карьеру, когда захочу. Я контролирую ситуацию, но за каждым моим решением всегда есть причины. Я вернулся в «Парму», потому что я счастливый человек, который увидел, как гордятся фанаты тем, что я снова окажусь в воротах их команды.

За карьеру я выиграл множество трофеев, но есть и те, которые я взять не смог. Я счастлив, что боролся за них, но лично я добивался успехов благодаря любви болельщиков. И мне не нужны восемь побед в Лиге чемпионов, чтобы знать, насколько я хорош. Даже без трофея Лиги чемпионов я знаю, чего стою.

Критика – это мое топливо. Чем старше я становлюсь, тем сильнее она меня мотивирует. Когда ты молод, она ранит тебя. Есть риск, что она выведет тебя из себя. Став старше, ты видишь в ней стимул. Иногда я действительно нуждался в этой критике и обращал внимание на то, кто именно меня критикует», – сказал Буффон.

Выступая за , голкипер выиграл 21 трофей. С «Пармой» он становился победителем Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Италии. В «ПСЖ» он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон выиграл ЧМ-2006.