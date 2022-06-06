Буффон об 1:3 с «Реалом» в 2018-м: «Горжусь этим матчем сильнее всего, но не понимаю, почему Оливер меня удалил. Кажется, мой партнер пару раз ударил его по ребрам»

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Джанлуиджи Буффон поделился воспоминаниями об удалении в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов. 

«Ювентус» играл с мадридской командой в четвертьфинале ЛЧ-2017/18. В первой игре, которая проходила в Италии, «Реал» одержал победу со счетом 3:0. В ответном матче «Ювентус» выигрывал 3:0, но на 93-й минуте судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота туринцев и удалил Буффона. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый и «Реал» вышел в полуфинал. 

«Матч в Мадриде в 2018 году – это матч, которым я сильнее всего горжусь, даже несмотря на то, что я до сих пор не понимаю, почему судья Оливер удалил меня.

Я не оскорблял его. Кажется, один из моих партнеров по команде пару раз ударил его по ребрам, но это был не я, а он показал мне красную карточку!» – сказал голкипер «Пармы» в интервью La Stampa. 

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