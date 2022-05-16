Буффон о «Золотом мяче»: «В 2003-м я даже не попал в топ-5, хотя меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов. Логика есть не всегда»

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Джанлуиджи Буффон считает, что вручение «Золотого мяча» не всегда логично.

– Злитесь, что так и не выиграли «Золотой мяч»?

– Логика есть не всегда. В 2003 году меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов, что для вратаря редкость, а я даже не попал в пятерку лучших.

– Журналисты не обратили внимания? Им не хватило смелости?

– Мне без разницы, потому что меня не волнуют определенные награды. Но я хочу меритократии, потому что это спорт, и часто я этого не вижу, – сказал бывший вратарь «Ювентуса» France Football.

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