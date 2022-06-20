Буффон о Ди Марии: «Он был бы как Марадона для сегодняшней Серии А. Возраст не имеет значения – мне 44, и я еще играю»

считает, что сможет стать звездой Серии А.

«Сейчас Ди Мария в Серии А был бы как . Я достаточно ясно выразился?

Футболистов нужно оценивать в контексте того места, где они играют. Сегодня Серия А довольно-таки слаба с точки зрения техники, а Анхель обладает невероятной техникой. Он решает моменты перед воротами, очень легко проходит соперников на дриблинге. Он хорошо умеет раздавать ассисты и отлично двигается по полю. Он способен действовать в разных ролях.

Мне 44 года, но я все еще играю. Возраст не имеет значения. Мотивация и страсть гораздо важнее. То же самое касается и самоотдачи. Если Ди Мария перейдет в , это будет значить, что он готов к этому. Мы говорим о невероятном профессионале, приятном парне, который никогда не сдается и борется во время матчей и тренировок. Повторюсь, для сегодняшней Серии А он стал бы как Марадона.

В я играл рядом с Неймаром, молодым Килианом Мбаппе, Марко Верратти... Но Ди Мария не уступал никому из них.

Когда он выиграл десиму с «Реалом» в 2014 году, он играл рядом с Каримом Бензема, Криштиану Роналду, Лукой Модричем и Тони Кроосом. Он всегда знал, как играть на позициях вингера и атакующего полузащитника. Клуб, который подпишет его, осуществит прекрасную сделку. Надеюсь, это будет «Юве». Мы говорим об игроке-чемпионе, а футболу такие нужны», – сказал вратарь «Пармы» в интервью La Gazzetta dello Sport.