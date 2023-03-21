Гендиректор «Спартака» о встрече с судьями: «Специально не стремились разбирать эпизоды последних игр. Мешков сам очень искренне извинился – тронуло»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Евгений Мележиков Виталий Мешков Гильермо Абаскаль Футбол

Генеральный директор «Спартака» рассказал о встрече с сотрудниками судейского департамента РФС.

Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру».

Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее, Мешков сам извинился и сделал это очень искренне – тронуло», – сказал Евгений Мележиков.

Павел Каманцев: «Спартак» сейчас выставляет, будто они вызвали судей на ковер. Им невыгодно, наверное, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали»

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19 комментариев

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трахтенберг месть коней
Ответ Дмитрий9779
В закрытом режиме встречались для сего?Чтобы остальные клубы не узнали о нововведениях и трактовках?Заврались "великие".
Да-да именно нововведения и трактовки прорабатывались на этой встрече. Заговор не иначе
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nobrainnopain
Оказывают давление на судейский корпус. В медиалигу отправить за такое
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Сообщили только после того как инсайдеры это все стали распространять,а про мифические встречи кого-то там рассказывай на собраниях секты.
Т.е. вы хотите сказать . что газпромовый Дюков не встречается с судьями....это конечно миф...тьфу...
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Дважды_Герой
Вышел Мешков, переромбился (как перекрестился, только рукой описывают не крест, а ромб), поцеловал икону со Старостиными и искренне произнёс: Пощади, народ краснобелый, после чего упал на колени..
Присутствующие рыдали..
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SMART789
Арбитры бегают на поклон к администрации одного клуба, что то там обсуждается в закрытом режиме

Все это либо умалчивается либо отказывается ручных ТГ каналах помойках

классный чемпионат, все равны, но один красно белый равнее всех
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
То они организовали закрытую, но сообщили об этом- это еще полбеды, а вот про закрытые встречи в кабинетах газовых нам не сообщают...вот это беда...
Сообщили только после того как инсайдеры это все стали распространять,а про мифические встречи кого-то там рассказывай на собраниях секты.
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KOTOV71
Аха! Ребята! Болельщики Спартака! И Вы после этого ,( если будете) гнать на судейство??!! Это будет полный " атас"!( слово подобрал наиболее корректное " ШВАХ!!
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Ковид 07.10.52
а что оставалось Мешкову...ради оставления при кормушке и не так раскорячишься...
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
В закрытом режиме встречались для сего?Чтобы остальные клубы не узнали о нововведениях и трактовках?Заврались "великие".
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Владимир Молявин
Просто встретились взрослые адекватные люди. Посидели пообщались.
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Konstantin Zorin
Ну, давай теперь, кроты будут гадить и извиняться, лить слезы кротоаьи. А мы будем умиляться, таять и прощать?
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Дмитрий9779
В закрытом режиме встречались для сего?Чтобы остальные клубы не узнали о нововведениях и трактовках?Заврались "великие".
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Дмитрий9779
Поставил пенку только после просмотра ВАР и не удалил Дуатре,за что и извинился.))
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Ильдар Фарукшин
А то тут Пашка (Каманцев) пургу гонит.. Ящик Пандоры открыл 😊
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Лёха Жданчик
За такие деньги сколько получает Мешков от газовых...искренности можно было научится на актерских курсах в ГИТИСе
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Саша Пушкин
Гораздо важнее- обещал ли он "исправиться" в будущем?Cобственно, в следующих матчах, с участием Спартака и его судейством, сами увидим.
Долг платежом красен.
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Alex1104
На самом деле игроки должны встречаться с судьями в таком формате. Это может быть полезно и для судей, не говоря уж об игроках.
Судьи могут рассказать о нововведениях, трактовках, тем более их каждый год много.
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Ваня Шипитко
Мешков получается деньги от мешков
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Aleksandr Dubovik
С паяльником у причинного места еще бы он не искренне извинялся
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