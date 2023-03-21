Гендиректор «Спартака» о встрече с судьями: «Специально не стремились разбирать эпизоды последних игр. Мешков сам очень искренне извинился – тронуло»
Генеральный директор «Спартака» рассказал о встрече с сотрудниками судейского департамента РФС.
Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.
«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру».
Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее, Мешков сам извинился и сделал это очень искренне – тронуло», – сказал Евгений Мележиков.
Павел Каманцев: «Спартак» сейчас выставляет, будто они вызвали судей на ковер. Им невыгодно, наверное, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали»
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Присутствующие рыдали..
Все это либо умалчивается либо отказывается ручных ТГ каналах помойках
классный чемпионат, все равны, но один красно белый равнее всех
Долг платежом красен.
Судьи могут рассказать о нововведениях, трактовках, тем более их каждый год много.