Гендиректор «Спартака» о встрече с судьями: «Специально не стремились разбирать эпизоды последних игр. Мешков сам очень искренне извинился – тронуло»

Генеральный директор « » рассказал о встрече с сотрудниками судейского департамента РФС.

Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, ответил, что для него это больше «продолжить игру».

Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее, Мешков сам извинился и сделал это очень искренне – тронуло», – сказал .

Павел Каманцев: «Спартак» сейчас выставляет, будто они вызвали судей на ковер. Им невыгодно, наверное, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали»

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