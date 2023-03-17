«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»
«Спартак» прокомментировал информацию о встрече с сотрудниками судейского департамента РФС.
Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.
«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть.
По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Идиоты с мешковым встретились вместо того, чтобы поставить ультиматум дюковщине. Мешков не должен судить в РПЛ
Судьи не ошибаются. Они выполняют заказ бандитов и Газпрома, которые этих карасевых и мешковых насовали для позорных чемпионств зенита
Она что, по-вашему, ... Мешкову должна на глазах у всех делать?
Уважайте приватность многодетной матери :)
Позорит клуб, а бывший журналюга Зеленов подпевает этой дури...
Это за запуганного Кукуляку вы не отмоетесь. О незаконных делах никто не выпускает пресс-релизы и не даёт комментариев ;)
Какого лешего опять спартаком в индивидуальном порядке какие то движи судейские???