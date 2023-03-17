«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Дмитрий Зеленов Павел Каманцев Футбол

«Спартак» прокомментировал информацию о встрече с сотрудниками судейского департамента РФС.

Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть.

По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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28 комментариев

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Феликс Иваненко
подозреваю, что кого-то обещали вывезти в тундру в багажнике
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Konstantin Zorin
Аха-ха! Договорись о деталях!)) Лучший анекдот, который я слышал за последнее время!))
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bevooch
Ответ В Питере Пять
Могли бы хотя бы сделать это открыто. Но Спартаке есть Спартак. Никто столько не ноет о судьях, как КБ.
Никто столько не ноет о Спартаке, как пользователи спортса из СПб, выбирающие себе ник в честь Спартака.
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Wiley Fox
Уроды, которые сейчас изображают руководство Спартака, не самостоятельные

Идиоты с мешковым встретились вместо того, чтобы поставить ультиматум дюковщине. Мешков не должен судить в РПЛ

Судьи не ошибаются. Они выполняют заказ бандитов и Газпрома, которые этих карасевых и мешковых насовали для позорных чемпионств зенита
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блокад блокадыч
Ответ Куй Бышевец
Нормально да? Спартаку они на встречу, а как Крылья засуживать с теми москвичами, это в рамках правил?
да ты каждый раз только и говоришь о судьях
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Спартак Уокер
Ну и правильно
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ДудьСдулся
Ответ В Питере Пять
Могли бы хотя бы сделать это открыто. Но Спартаке есть Спартак. Никто столько не ноет о судьях, как КБ.
А если там госпожа З. была?
Она что, по-вашему, ... Мешкову должна на глазах у всех делать?
Уважайте приватность многодетной матери :)
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Юрий Лукьянов
Ответ KOTOV71
А теперь на минуту представить заголовок : " руководство Зенита встретились с судьями, результаты встречи остались " внутренним " делом клуба!! .....УХ , но тут Спартак ,и знаменитое" это Другое"!!
Зениту и без встреч пенальти за удар по ноге не ставят. А против Спартака не свистят то, что ему свиснули в прошлой игре.
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tzxjyhpnrd
Ответ KOTOV71
А теперь на минуту представить заголовок : " руководство Зенита встретились с судьями, результаты встречи остались " внутренним " делом клуба!! .....УХ , но тут Спартак ,и знаменитое" это Другое"!!
Фурса и Иванов руководят судьями, один всю жизнь играл за Ленинград, второй и вовсе имеет должность в Газпроме, там все давно решено
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ДудьСдулся
Е.Мележикова надо выгнать из Спартака за такие кулуарные встречи.
Позорит клуб, а бывший журналюга Зеленов подпевает этой дури...
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alexsem69
Ответ Куй Бышевец
Нормально да? Спартаку они на встречу, а как Крылья засуживать с теми москвичами, это в рамках правил?
Договорились, что будут "помогать" Спартаку стать чемпионами 😂
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В Питере Пять
Ответ NIK7478
А не предъявит ли щас какой-нибудь клуб, что Спартак ставит себя в особое положение и о чем-то там договорился с судьями?
Могли бы хотя бы сделать это открыто. Но Спартаке есть Спартак. Никто столько не ноет о судьях, как КБ.
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Pelerin
Ответ NIK7478
А не предъявит ли щас какой-нибудь клуб, что Спартак ставит себя в особое положение и о чем-то там договорился с судьями?
А что предъявлять? Любой клуб может общаться с РФС. Вопрос только в том, что Каманцев и Мешков сами приехали в офис Спартака. Но после всех косяков это объяснимо - им нужно снизить накал в отношениях.
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Pelerin
Ответ ЗЕНИТ65
Сколько судьям заплатили? Теперь не отмоетесь.
А ты не очень умён?
Это за запуганного Кукуляку вы не отмоетесь. О незаконных делах никто не выпускает пресс-релизы и не даёт комментариев ;)
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Ильдар Фарукшин
Без истерик, встретились, поговарили. Встречайтесь кто мешает
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Pelerin
Ответ KOTOV71
Судьи живы? Их пытали?
Надеюсь ))
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Faust Doc
Опять Спартак мутит, в прошлом году так же встречу замутили, потом судили так что Зарема плакала от счастья.
Какого лешего опять спартаком в индивидуальном порядке какие то движи судейские???
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Илья Богданов
Ответ KOTOV71
А теперь на минуту представить заголовок : " руководство Зенита встретились с судьями, результаты встречи остались " внутренним " делом клуба!! .....УХ , но тут Спартак ,и знаменитое" это Другое"!!
Зачем Зениту еще и встречаться с судьями?)
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Олег Скрылев
Ответ NIK7478
А не предъявит ли щас какой-нибудь клуб, что Спартак ставит себя в особое положение и о чем-то там договорился с судьями?
Так и будет
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Олег Скрылев
Ответ Куй Бышевец
Нормально да? Спартаку они на встречу, а как Крылья засуживать с теми москвичами, это в рамках правил?
А крылья тоже пусть встречаются, или с ними не хотят видеться?
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KOTOV71
А теперь на минуту представить заголовок : " руководство Зенита встретились с судьями, результаты встречи остались " внутренним " делом клуба!! .....УХ , но тут Спартак ,и знаменитое" это Другое"!!
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NIK7478
А не предъявит ли щас какой-нибудь клуб, что Спартак ставит себя в особое положение и о чем-то там договорился с судьями?
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ЗЕНИТ65
Сколько судьям заплатили? Теперь не отмоетесь.
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Куй Бышевец
Нормально да? Спартаку они на встречу, а как Крылья засуживать с теми москвичами, это в рамках правил?
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.ru
«Спартак» о встрече с судьями: Они посмотрели нам в глаза...
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