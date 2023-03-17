«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

«Спартак» прокомментировал информацию о встрече с сотрудниками судейского департамента РФС.

Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть.

По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сообщил глава пресс-службы « » .

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