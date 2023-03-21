Ротен – Гальтье о словах после 0:2 с «Ренном»: «Это не вина молодых, перестань нести чушь. На скамейке игроки на 60 млн, почему ты ставишь правым центральным защитником левшу Берната?»

недоволен словами после поражения «ПСЖ».

Комментируя итоги матча с «Ренном» в Лиге 1 (0:2), главный тренер парижан пожаловался на обилие травм и заявил, что ему практически некого было выпустить на замену, а в составе было много игроков молодежки.

«Это происходит не впервые. Он снова выдвинул на первый план вину игроков людей и все такое. Но поражение [в воскресенье], Кристоф, это не вина молодых игроков, перестань нести чушь. Это, прежде всего, твои решения в начале игры.

Ты говоришь о скамейке запасных, но на скамейке сидели игроки стоимостью почти 60 миллионов евро, если учесть трансферы Экитика и Ренату Саншеша. И остальные молодые игроки тоже хорошего уровня.

Итак, у тебя на скамейке игроки на 60 миллионов, и, черт возьми, почему ты ставишь в старт , который никогда не играл на позиции правого центрального защитника и к тому же левша?» – сказал бывший игрок «ПСЖ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас