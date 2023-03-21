Ротен – Гальтье о словах после 0:2 с «Ренном»: «Это не вина молодых, перестань нести чушь. На скамейке игроки на 60 млн, почему ты ставишь правым центральным защитником левшу Берната?»
Жером Ротен недоволен словами Кристофа Гальтье после поражения «ПСЖ».
Комментируя итоги матча с «Ренном» в Лиге 1 (0:2), главный тренер парижан пожаловался на обилие травм и заявил, что ему практически некого было выпустить на замену, а в составе было много игроков молодежки.
«Это происходит не впервые. Он снова выдвинул на первый план вину игроков людей и все такое. Но поражение [в воскресенье], Кристоф, это не вина молодых игроков, перестань нести чушь. Это, прежде всего, твои решения в начале игры.
Ты говоришь о скамейке запасных, но на скамейке сидели игроки стоимостью почти 60 миллионов евро, если учесть трансферы Экитика и Ренату Саншеша. И остальные молодые игроки тоже хорошего уровня.
Итак, у тебя на скамейке игроки на 60 миллионов, и, черт возьми, почему ты ставишь в старт Берната, который никогда не играл на позиции правого центрального защитника и к тому же левша?» – сказал бывший игрок «ПСЖ».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
"у некоторых игроков не было опыта совместной игры и отработанных действий"
"когда вариантов усиления игры при помощи запасных мало"
По первому и второму пункту один вопрос: а почему они без опыта совместной работы? Почему видели один-два раза?
Он хотел одним составом сезон отработать?
По третьему: у кого скамейка тупо дороже: у него или у Ренна?
У него в нападении Мбаппе и Месси! Сколько забито?
Игроки не сыгранные? А кто их должен был сыграть???
Ротен остался в плане понимания футбола там же, где Мостовой