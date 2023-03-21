Ротен – Гальтье о словах после 0:2 с «Ренном»: «Это не вина молодых, перестань нести чушь. На скамейке игроки на 60 млн, почему ты ставишь правым центральным защитником левшу Берната?»

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Хуан Бернат Марко Верратти Килиан Мбаппе Фабиан Руис Витинья Тимоте Пембеле Нуну Мендеш Футбол

Жером Ротен недоволен словами Кристофа Гальтье после поражения «ПСЖ». 

Комментируя итоги матча с «Ренном» в Лиге 1 (0:2), главный тренер парижан пожаловался на обилие травм и заявил, что ему практически некого было выпустить на замену, а в составе было много игроков молодежки. 

«Это происходит не впервые. Он снова выдвинул на первый план вину игроков людей и все такое. Но поражение [в воскресенье], Кристоф, это не вина молодых игроков, перестань нести чушь. Это, прежде всего, твои решения в начале игры.

Ты говоришь о скамейке запасных, но на скамейке сидели игроки стоимостью почти 60 миллионов евро, если учесть трансферы Экитика и Ренату Саншеша. И остальные молодые игроки тоже хорошего уровня.

Итак, у тебя на скамейке игроки на 60 миллионов, и, черт возьми, почему ты ставишь в старт Берната, который никогда не играл на позиции правого центрального защитника и к тому же левша?» – сказал бывший игрок «ПСЖ». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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8 комментариев

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Alex1104
Ответ rej1sta
Так Гальтье жаловался на травмы. А у них все защитники отсутствовали, кроме Мендеша.
"в раздевалке – члены молодежной команды, которых они видели раз или два на тренировке"
"у некоторых игроков не было опыта совместной игры и отработанных действий"
"когда вариантов усиления игры при помощи запасных мало"
По первому и второму пункту один вопрос: а почему они без опыта совместной работы? Почему видели один-два раза?
Он хотел одним составом сезон отработать?
По третьему: у кого скамейка тупо дороже: у него или у Ренна?
У него в нападении Мбаппе и Месси! Сколько забито?
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37old
Ответ Кирилл Голивец
Так правый нападающий должен смещаться в центр под левую ногу. Не знаю, играл ли когда-то Бернат в этой роли до, но при кадровых проблемах можно попробовать с такой короткой скамейкой, как у ПСЖ. Ротен остался в плане понимания футбола там же, где Мостовой
Бернат играл правого нападаюшего?
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rej1sta
Ответ Alex1104
Жёстко, но справедливо. С таким составом жаловаться на что-то в лиге 1? Игроки не сыгранные? А кто их должен был сыграть???
Так Гальтье жаловался на травмы. А у них все защитники отсутствовали, кроме Мендеша.
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Барсик Юрана
Видимо про Роббена Роттен не слышал
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Alex1104
Жёстко, но справедливо. С таким составом жаловаться на что-то в лиге 1?
Игроки не сыгранные? А кто их должен был сыграть???
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Сади Самедов
Ротену бы самому начать тренировать попробовать, на словах Лев Толстой, а на деле может и недоразумение а-ля Гари Невилл или Мостовой
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Кирилл Голивец
Так правый нападающий должен смещаться в центр под левую ногу. Не знаю, играл ли когда-то Бернат в этой роли до, но при кадровых проблемах можно попробовать с такой короткой скамейкой, как у ПСЖ.

Ротен остался в плане понимания футбола там же, где Мостовой
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Djone Evans
Жостко))) но по делу
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