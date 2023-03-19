Месси – среди лучших в «ПСЖ» по версии Goal.com, у него 5 из 10 за 0:2 с «Ренном». Мбаппе с 3 из 10 – в числе худших

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Килиан Мбаппе вошел в число худших по оценкам Goal.com по итогам матче с «Ренном».

«ПСЖ» проиграл домашнюю игру со счетом 0:2 в рамках 28-го тура чемпионата Франции.

Действия французского нападающего в этом матче оценили в три балла из десяти возможных. Лионель Месси получил пять баллов из десяти.

Все оценки футболистов парижан выглядят следующим образом:

Джанлуиджи Доннарумма: 4/10;

Хуан Бернат: 4/10;

Данилу Перейра: 5/10;

Эль-Шадай Битшиабу: 4/10;

Тимоте Пембеле: 5/10;

Витинья: 3/10;

Марко Верратти: 4/10;

Фабиан Руис: 3/10;

Нуну Мендеш: 4/10;

Лионель Месси: 5/10;

Килиан Мбаппе: 3/10.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

19 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Faulheit
очередной перфоманс в копилку за ЗМ
Так у него итак ЗМ будет) давай молись аль-насровец что холанд выиграет ЛЧ с Сити иначе будешь плакать жёстко. Если полуфинал будет Реал Сити ты будешь за ситявых болеть? 😁
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Сергей Григорьев
Ответ А. Мостовой
скажите ему что бавария уже уехала
👍🤣🤣🤣
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Artuom Batishev
Ответ Владимир Владимирович
Псж конкретно , прям конкретно лохонулся отпустив Ди Марию, его взрывные проходы в полузащите помогли бы Псж
ПСЖ лохонулся с увольнением хорошего тренера, променяв его сначала на Почетта, а теперь на Галтье.

И почти со всеми трансферами за два последних года лоханулся(за редким исключением).
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Позорняк) У Роналду в его возрасте 31 голов в Серии А за сезон, тут всего 13 Мячей в Kanistra League
Роналду лучший игрок XXI века. Пеший просто ходячий продукт коррупции, криминала и шоубизнеса
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кто-то
вместе с тем во всём будет виноват Месси
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Nottingham Forecast
Ни можат бит!!! Если ПиСиЖи праиграль то Мясси должин бит хучшим в матчи автаматичиски!!! Рррррря!!!!
+2
-2
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Gagarin Party
Ответ bam bam
Месси выйграл чемпионат мира. живи с этим )
Роналду выиграл 5 раз Лигу чемпионов. Живи с этим🙂
+1
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Игорь Климов
Ответ Artem Piatkov
Позорняк) У Роналду в его возрасте 31 голов в Серии А за сезон, тут всего 13 Мячей в Kanistra League
А почему ты здесь не пишешь, что 17 голов Кринжа7 были забиты с пенальти, забыл про этот факт?
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хавбек+
лучший среди худших, качать гения))
+2
-3
-1
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WelcomeBackPURE
Лучше всех ходил по полю
+4
-5
-1
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Football poet
Но при этом Мбаппе никто не будет критиковать)
+14
-5
+9
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bam bam
Ответ Artem Piatkov
Позорняк) У Роналду в его возрасте 31 голов в Серии А за сезон, тут всего 13 Мячей в Kanistra League
Месси выйграл чемпионат мира. живи с этим )
+9
-5
+4
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АланСмити
Ответ Владимир Владимирович
Псж конкретно , прям конкретно лохонулся отпустив Ди Марию, его взрывные проходы в полузащите помогли бы Псж
Ди Мария постарел и логично потерял скорость. Все ещё хороший футболист, но уже никакой не взрывной.
0
-1
-1
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Wasilij Petrow
Как говорил, качая головой, Атос: "И эти еще из лучших!"
0
0
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Faulheit
очередной перфоманс в копилку за ЗМ
+7
-8
-1
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Владимир Владимирович
Псж конкретно , прям конкретно лохонулся отпустив Ди Марию, его взрывные проходы в полузащите помогли бы Псж
+10
0
+10
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Artem Piatkov
Позорняк)
У Роналду в его возрасте 31 голов в Серии А за сезон, тут всего 13 Мячей в Kanistra League
+9
-11
-2
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Карл-Хайнц Кёрбель
Браво 🙌 👏
0
-3
-3
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А. Мостовой
скажите ему что бавария уже уехала
+16
-7
+9
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