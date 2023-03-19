Месси – среди лучших в «ПСЖ» по версии Goal.com, у него 5 из 10 за 0:2 с «Ренном». Мбаппе с 3 из 10 – в числе худших

Килиан Мбаппе вошел в число худших по оценкам Goal.com по итогам матче с « ».

« » проиграл домашнюю игру со счетом 0:2 в рамках 28-го тура чемпионата Франции.

Действия французского нападающего в этом матче оценили в три балла из десяти возможных. получил пять баллов из десяти.

Все оценки футболистов парижан выглядят следующим образом:

: 4/10;

: 4/10;

: 5/10;

: 4/10;

: 5/10;

Витинья: 3/10;

: 4/10;

: 3/10;

Нуну Мендеш: 4/10;

Лионель Месси: 5/10;

Килиан Мбаппе: 3/10.

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