Месси – среди лучших в «ПСЖ» по версии Goal.com, у него 5 из 10 за 0:2 с «Ренном». Мбаппе с 3 из 10 – в числе худших
Килиан Мбаппе вошел в число худших по оценкам Goal.com по итогам матче с «Ренном».
«ПСЖ» проиграл домашнюю игру со счетом 0:2 в рамках 28-го тура чемпионата Франции.
Действия французского нападающего в этом матче оценили в три балла из десяти возможных. Лионель Месси получил пять баллов из десяти.
Все оценки футболистов парижан выглядят следующим образом:
Джанлуиджи Доннарумма: 4/10;
Хуан Бернат: 4/10;
Данилу Перейра: 5/10;
Эль-Шадай Битшиабу: 4/10;
Тимоте Пембеле: 5/10;
Витинья: 3/10;
Марко Верратти: 4/10;
Фабиан Руис: 3/10;
Нуну Мендеш: 4/10;
Лионель Месси: 5/10;
Килиан Мбаппе: 3/10.
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