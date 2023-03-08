Мбаппе, Месси, Рамос, Верратти, Руис и Маркиньос – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией»
Килиан Мбаппе начнет матч «ПСЖ» против «Баварии» с первой минуты.
Главный тренер парижан Кристоф Гальтье включил в стартовый состав на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов следующих футболистов:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Нуну Мендеш;
Полузащитники: Марко Верратти, Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья;
Нападающие: Лионель Месси, Килиан Мбаппе
У роналду получается 2 ЛЧ???
ЧЕ2016 тоже не в счёт, ему подарил Эдер и ФИФА, который придумал новый формат, где можно выходить из группы с 3 место, ради того что бы роналду выиграл Евро.
Негоже насильникам гулять на свободе!!!!
Из-за того ,что какая-та шкура кинула на тебя жалобу теперь нужно сажать в тюрьму на 10 лет :)
надеюсь Бавария выкинет этот мусор.