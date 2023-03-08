Мбаппе, Месси, Рамос, Верратти, Руис и Маркиньос – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Витинья Нуну Мендеш Футбол

Килиан Мбаппе начнет матч «ПСЖ» против «Баварии» с первой минуты.

Главный тренер парижан Кристоф Гальтье включил в стартовый состав на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов следующих футболистов:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Нуну Мендеш;

Полузащитники: Марко Верратти, Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья;

Нападающие: Лионель Месси, Килиан Мбаппе

«Бавария» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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22 комментария

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Эль Иберико
Ответ Фанат Лионеля Месси
Че за бред Из-за того ,что какая-та шкура кинула на тебя жалобу теперь нужно сажать в тюрьму на 10 лет :)
бред это то что некоторых людей вместо межушного ганглия, а это уголовно-процессуальный кодекс. раз следственные действия есть, значит и все остальные меры пресечения на это время должны применяться. Достаточно взглянуть на кейсы в Испании, Англии и т.д.
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Айлин 1990
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок но сегодня он должен вылететь! К сожалению это возможно его последний матч Лч в его карьере! Он на своём великом карьере выиграл множество больших турниров в том числе и 3 ЛЧ (2006 не в счёт) и ЧМ (хотя ему почти подарили)!
2016, 2017, 2018 ЛЧ тоже не в счёт. Так как это победа Кашаи, Оливер, Чакыр, Рокки, Клатенбург, Брых.
У роналду получается 2 ЛЧ???
ЧЕ2016 тоже не в счёт, ему подарил Эдер и ФИФА, который придумал новый формат, где можно выходить из группы с 3 место, ради того что бы роналду выиграл Евро.
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Айлин 1990
Удачи ПСЖ. Надеюсь выиграем 3:1.
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Decard Show
Меси конечно великий игрок но сегодня он должен вылететь! К сожалению это возможно его последний матч Лч в его карьере! Он на своём великом карьере выиграл множество больших турниров в том числе и 3 ЛЧ (2006 не в счёт) и ЧМ (хотя ему почти подарили)!
+2
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ЧерчесовСтас
Ответ Эль Иберико
Почему Хакими в заявке, он же под следствием? или на игроков псж УК не распространяется? 🤡 надеюсь Бавария выкинет этот мусор.
Потому что если бы меньше женщин отказывало мужчинам было бы меньше поводов для скандалов на сексуальной почве, видимо замяли дело, свободу Хакими!
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Zidan GOAT
Ответ carlitosway
всмысле не играли, месси весь матч тогда отыграл и мбаппе практически тайм
Он к тому, что Месси в очередной раз растворился на поле, а Мбаппе вышел поздно
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Мовсар Арсен
Ответ Барсик Юрана
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Рассмешил
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imeka21
Ответ melmi
А почему нет ? Он прод арестом или невыездной ?
Почему-то казалось, что ему официальные обвинения предъявили
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Барсик Юрана
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Колыван
Ответ Фанат Лионеля Месси
Че за бред Из-за того ,что какая-та шкура кинула на тебя жалобу теперь нужно сажать в тюрьму на 10 лет :)
Да, без суда отстранять ото всех соревнований.
Негоже насильникам гулять на свободе!!!!
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Betting Star
Ответ imeka21
А почему Хакими в старте?
а почему нет?
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Егор Братченко
Ответ А. Мостовой
наконец-то увидим настоящий ПСЖ, в прошлой игре тяжело было, все таки Месси и Мбаппе не играли
Месси играл
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melmi
Ответ imeka21
А почему Хакими в старте?
А почему нет ? Он прод арестом или невыездной ?
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Алексей Власов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Удачи величайшему :)
Не надейся. Аргентинский кринж 8 лет подряд вылетает с ЛЧ
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carlitosway
Ответ А. Мостовой
наконец-то увидим настоящий ПСЖ, в прошлой игре тяжело было, все таки Месси и Мбаппе не играли
всмысле не играли, месси весь матч тогда отыграл и мбаппе практически тайм
+1
-1
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Tazemyrat Kemalow
Удачи Лео и ждём гол +пас от Величайшего футболиста всех времен ☝️⚽➕⚽➕⚽
+2
-3
-1
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PSG Forever
Ответ Эль Иберико
Почему Хакими в заявке, он же под следствием? или на игроков псж УК не распространяется? 🤡 надеюсь Бавария выкинет этот мусор.
Презумпция невиновости никто не отменял)
+10
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+8
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Эль Иберико
Почему Хакими в заявке, он же под следствием? или на игроков псж УК не распространяется? 🤡 надеюсь Бавария выкинет этот мусор.
Че за бред
Из-за того ,что какая-та шкура кинула на тебя жалобу теперь нужно сажать в тюрьму на 10 лет :)
+19
-4
+15
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Бестрофейник 19/20
Мбаппе, Верратти, Рамос. Вся надежда ПСЖ на них
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imeka21
А почему Хакими в старте?
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Эль Иберико
Почему Хакими в заявке, он же под следствием? или на игроков псж УК не распространяется? 🤡

надеюсь Бавария выкинет этот мусор.
+6
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Фанат Лионеля Месси
Удачи величайшему :)
+12
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А. Мостовой
наконец-то увидим настоящий ПСЖ, в прошлой игре тяжело было, все таки Месси и Мбаппе не играли
+5
-10
-5
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