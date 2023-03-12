У Месси 4 из 10 от Le Parisien после ассиста в игре «ПСЖ» с «Брестом». Мбаппе получил 5 баллов

Le Parisien оценила игру Лео Месси в 4 балла из 10 после победы «ПСЖ» над « » (2:1).

Лучшие оценки в составе парижан получили полузащитник , забивший первый гол в матче, а также защитники и . У них по 6 баллов.

Полузащитник Уоррен Заир-Эмери получил 5,5 балла. Нападающий Килиан Мбаппе, забивший победный мяч на 90-й минуте, получил 5 баллов. Такую же оценку поставили вратарю . Полузащитник Фабиан Руис получил 4,5 балла.

Игру Лионеля Месси, который сделал голевой пас на Мбаппе, оценили в 4 балла. Такие же оценки – у полузащитника Марко Верратти и защитника Серхио Рамоса.

Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил 20-летний защитника Тимоте Пембеле – 3,5 из 10.

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