У Месси 4 из 10 от Le Parisien после ассиста в игре «ПСЖ» с «Брестом». Мбаппе получил 5 баллов
Le Parisien оценила игру Лео Месси в 4 балла из 10 после победы «ПСЖ» над «Брестом» (2:1).
Лучшие оценки в составе парижан получили полузащитник Карлос Солер, забивший первый гол в матче, а также защитники Нуну Мендеш и Данилу Перейра. У них по 6 баллов.
Полузащитник Уоррен Заир-Эмери получил 5,5 балла. Нападающий Килиан Мбаппе, забивший победный мяч на 90-й минуте, получил 5 баллов. Такую же оценку поставили вратарю Джанлуиджи Доннарумме. Полузащитник Фабиан Руис получил 4,5 балла.
Игру Лионеля Месси, который сделал голевой пас на Мбаппе, оценили в 4 балла. Такие же оценки – у полузащитника Марко Верратти и защитника Серхио Рамоса.
Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил 20-летний защитника Тимоте Пембеле – 3,5 из 10.
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Валить надо Месси из этого лягушачьего болота, они не простят ему проигранный финал. Ни журналисты, ни болельщики.
Конечно, хорошо, что остались люди, которые понимают в футболе и его смотрят. Именно эти люди на зе бесте проголосовали единогласно за Месси - это и тренера, и футболисты, и спортивные журналисты… а не журналисты обычного таблоида, который пишет обо всем и немного о футболе)
А на хайлайты пусть другие играют.
Местное болото поэтому
Я с их фанатов ору как они к Месси относятся - у людей нет культуры боления