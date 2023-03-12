У Месси 4 из 10 от Le Parisien после ассиста в игре «ПСЖ» с «Брестом». Мбаппе получил 5 баллов

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Брест Данилу Перейра Марко Верратти Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Карлос Солер Тимоте Пембеле Нуну Мендеш Уоррен Заир-Эмери Футбол

Le Parisien оценила игру Лео Месси в 4 балла из 10 после победы «ПСЖ» над «Брестом» (2:1).

Лучшие оценки в составе парижан получили полузащитник Карлос Солер, забивший первый гол в матче, а также защитники Нуну Мендеш и Данилу Перейра. У них по 6 баллов.

Полузащитник Уоррен Заир-Эмери получил 5,5 балла. Нападающий Килиан Мбаппе, забивший победный мяч на 90-й минуте, получил 5 баллов. Такую же оценку поставили вратарю Джанлуиджи Доннарумме. Полузащитник Фабиан Руис получил 4,5 балла.

Игру Лионеля Месси, который сделал голевой пас на Мбаппе, оценили в 4 балла. Такие же оценки – у полузащитника Марко Верратти и защитника Серхио Рамоса.

Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил 20-летний защитника Тимоте Пембеле – 3,5 из 10.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Jumanazarov
Ответ fellx
Для срача конечно же. Кому интересен ПСЖ и Лига 1 если не глоры Месси и Роналду спорящих между собой
в точку. но среди них не мало тех кто молятся НА них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Блуждающий странник
У него нет ассистов за сборную? Вроде же он лидер ЧМ по голевым передачам. Отдал два гениальных ассиста против Нидерландов и Хорватии ещё и лидер по созданным шансам на ЧМ, побил рекорд Пеле по голевым передачам в плей-офф ЧМ. Если бы не Лаутаро, то вдвое больше ассистов можно было бы ожидать. Если серьезно для чего ты это пишешь? На потеху публике? Лидер в мировом футболе по созданным шансам и по передачам под удар Месси уже лет 10 как
Проснись у него два ассиста на ЧМ, меньше, чем у того же Мбаппе, уже несколько лет меси практически не ассистирует в сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Жучкин
Ответ vwzx8mx5vh
Французский футбол довольно локален и они топят за своих, что газеты что фанаты Поздравить Месси с ЧМ хер, Мбаппе с 201 голом феерверк Так же и оценки ставят - Месси низкие, чтоб гордится какой Мбаппе крутой и оценки у него выше - все это плебс очень хорошо воспринимает
Возможно руководство ПСЖ хочет всячески умаслить Мбаппе для того, чтобы он не ушёл через год (либо через два года, но уже бесплатно). Поэтому они делают акцент на том, что он - главная звезда клуба. Не утверждаю, что это правильно, но их логика может быть именно такой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Имя Фамилия
Комментарий удален модератором
У него нет ассистов за сборную? Вроде же он лидер ЧМ по голевым передачам. Отдал два гениальных ассиста против Нидерландов и Хорватии ещё и лидер по созданным шансам на ЧМ, побил рекорд Пеле по голевым передачам в плей-офф ЧМ. Если бы не Лаутаро, то вдвое больше ассистов можно было бы ожидать. Если серьезно для чего ты это пишешь? На потеху публике? Лидер в мировом футболе по созданным шансам и по передачам под удар Месси уже лет 10 как
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murat Aida
Ответ cektor
а какая оценка условно у Сане из Баварии за вчерашний матч ? Почему спортс пишет оценки только Месси и ко)
Непонятно почему только про Месси постоянно пишут , а почему про других хороших футболистов не пишут вообще ничего , почему про футболистов Баварии не пишут , странное однако однобокое , и плохое и хорошее только про короля. Месси , очень странно , много же футболистов хороших ☝️☝️☝️😊😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Caterina
Не лучший матч для Месси, но и при этом он лучший игрок матча по всем версиям, по всем ТТД. И его ставят ниже Мбаппе, которыц, кроме гола с паса Месси, не сделал ничего, и порол всё что можно. Мало того, ниже Руиса, который на уровне полена был, как обычно. Солеру 6 баллов, охренеть 😂 Валить надо Месси из этого лягушачьего болота, они не простят ему проигранный финал. Ни журналисты, ни болельщики.
Меси как всегда провёл матч в шапке невидимке. Пока он жевал траву, ненавистные Солер, Руис и Мбаппе сделали результат. Согласен, что зря поставили четвёрку, наиграл на двойку)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ С бодуна
По sofacscore,Месси лучший игрок матча: Голевая передача,1 удар в створ, 3 успешных попытки дриблинга из 4,пассы 76.9%,6 острых передач, 4 из 6 выигранных единоборств,1 отбор мяча. К примеру у Солера(лучшего по этой газетенки) : пас 95.5%, гол, 3 острые передачи, ни одного навеса и ни одной длинной передачи, ни одной попытки дриблинга,2 выигранных единоборства из 4.
По whoscored тоже лучший игрок матча с оценкой 8,3. Все что нужно знать о французских экспертах
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ problemzz9
ну если игрок который получает по 40 лямов за сезон превращается в лч в бесполезную еле ходячую мешковину какие могут быть вопросы к газете, и даж в чемпионате играет через раз
А как же игрок которому 24 года и он получает 60 миллионов?)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caterina
Не лучший матч для Месси, но и при этом он лучший игрок матча по всем версиям, по всем ТТД. И его ставят ниже Мбаппе, которыц, кроме гола с паса Месси, не сделал ничего, и порол всё что можно. Мало того, ниже Руиса, который на уровне полена был, как обычно. Солеру 6 баллов, охренеть 😂
Валить надо Месси из этого лягушачьего болота, они не простят ему проигранный финал. Ни журналисты, ни болельщики.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Ka
Ответ jet_set
Зато Хускор как всегда дали Мессе самую высокую оценку в матче)
Как всегда заслуженно)) или ты обвиняешь в пристрастии к Месси математический алгоритм?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Ka
Ответ Пенс
реальность, для таких как ты - это то, где кумир будет выглядеть в лучшем свете. Хорошо, что ещё остались люди, которые смотрят саму игру, а не оценочки на хускорде.
Много насмотрел?)
Конечно, хорошо, что остались люди, которые понимают в футболе и его смотрят. Именно эти люди на зе бесте проголосовали единогласно за Месси - это и тренера, и футболисты, и спортивные журналисты… а не журналисты обычного таблоида, который пишет обо всем и немного о футболе)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Если бы не Мбаппе,то небыло бы и гола,техника и скорость Мбаппе зарешал а не корявый пач от месси
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Блуждающий странник
Согласен. Как Мбаппе смог с такой корявой передачи в борьбу с тремя защитниками забить? Настоящий монстр
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
На мнение этой газетки мало кто вообще обращает внимание в футбольном мире из авторитетных специалистов.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ avcgloronalduMU
Месси играет эпизодами, вообще не парится
Ну если этими эпизодами можно выиграть игру, то есть смысл)
А на хайлайты пусть другие играют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ Artem Ka
Валить, потому что местная газетка не ценит?
Да в целом французы, пресса, эксперты, фанаты итп они все на Мбаппе, Эмери и прочих своих наяривают
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Воронец
Ответ Пенс
аккаунт создан 12 марта. Чего не сделаешь ради плюсиков, да ?)
Плюсануть вам? А что, там одни минусы?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С бодуна
По sofacscore,Месси лучший игрок матча: Голевая передача,1 удар в створ, 3 успешных попытки дриблинга из 4,пассы 76.9%,6 острых передач, 4 из 6 выигранных единоборств,1 отбор мяча. К примеру у Солера(лучшего по этой газетенки) : пас 95.5%, гол, 3 острые передачи, ни одного навеса и ни одной длинной передачи, ни одной попытки дриблинга,2 выигранных единоборства из 4.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jet_set
Зато Хускор как всегда дали Мессе самую высокую оценку в матче)
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Имя Фамилия
Последний гол сделал Мбаппе и защитники, быстро вышедшие из обороны. Меси просто пнул мяч вперёд, причём не очень точно, условный Нойер такую корявую перехватил бы без проблем, даже Мбаппе еле за ней угнался со своей скоростью.
Согласен. Как Мбаппе смог с такой корявой передачи в борьбу с тремя защитниками забить? Настоящий монстр
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Александр Воронец
Отдать должное? Элементарно не хотят признать лучшим ИНОЗЕМЦА ( чит. Инопланетянина)
аккаунт создан 12 марта. Чего не сделаешь ради плюсиков, да ?)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ Имя Фамилия
Последний гол сделал Мбаппе и защитники, быстро вышедшие из обороны. Меси просто пнул мяч вперёд, причём не очень точно, условный Нойер такую корявую перехватил бы без проблем, даже Мбаппе еле за ней угнался со своей скоростью.
А мбаппе просто пробежал 20 метров оббежал вратаря и пнул
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ VERBLYUD
Они так делают, чтобы Месси своими достижениями не затмевал Мбаппе. Против Марселя Месси забивает 700-й гол за клубы - ноль реакции, Мбаппе забивает 200 гол за ПСЖ - все время говорят про это.
Так и есть, французам интересны только французские игроки поэтому так

Местное болото поэтому

Я с их фанатов ору как они к Месси относятся - у людей нет культуры боления
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ koshaus
Месси может 6 за сезон в Лиге1 и 4 из 5 пенальти на ЧМ забить и получить за это The Best, ему не нужно 6 голов условному Лиону забивать, он на мелочи, вроде каких то баллов, не разменивается...
как ты упустил 14 голевых в прошлом сезоне, и в новом сезоне Месси лучший в Лиге 1. Когда роналду забил 3 пенки из 5 голов на ЧЕ-21 и стал "лучшим" бомбардиром ты промолчал. Месси к тому же MVP ЧМ
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Так у них мир делится на чёрное и белое) Или там бол-во совсем дети, или всё очень печально и жаль их родных :)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий