Кристоф Гальтье: «Можно понять смирение при 0:2 с «Ренном», когда у «ПСЖ» многие отсутствуют и выпустить на замену почти некого»

объяснил поражение « » от « » (0:2) недоступностью ряда футболистов.

«Мои игроки отдали все силы. Если у вас есть ощущение, что они не выложились, то поставьте себя на их место: команда лишилась восьми футболистов, в раздевалке – члены молодежной команды, которых они видели раз или два на тренировке.

Мы знали, что будет сложно. Игроки сильно устали. В начале матча были технические ошибки, у некоторых игроков не было опыта совместной игры и отработанных действий. Но мы все равно создавали хорошие моменты в первом тайме. Достаточно ли этого? Судить вам.

Нельзя обвинить моих игроков в том, что они не выкладывались. Это неправда. Но можно понять то, что возникает некоторое смирение при 0:2 в матче с «Ренном», когда вариантов усиления игры при помощи запасных мало, а в составе не хватает многих футболистов.

Я не думаю о будущем, только об оставшихся 10 матчах, которые мы должны провести так, чтобы стать чемпионами Франции. Я также пытаюсь объединить команду, не сдаваться. Сезон далек от завершения, позади нас есть конкуренты.

Я вовлечен в работу, я не пассивен и не думаю только о своем будущем. Я просто хочу сделать все, чтобы мы выиграли чемпионат. Но мне нужно, чтобы вернулись отсутствующие футболисты, и тогда мы сможем вернуться к нашим ключевым достоинствам», – сказал Гальтье.

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