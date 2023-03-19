Кристоф Гальтье: «Можно понять смирение при 0:2 с «Ренном», когда у «ПСЖ» многие отсутствуют и выпустить на замену почти некого»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье объяснил поражение «ПСЖ» от «Ренна» (0:2) недоступностью ряда футболистов.

«Мои игроки отдали все силы. Если у вас есть ощущение, что они не выложились, то поставьте себя на их место: команда лишилась восьми футболистов, в раздевалке – члены молодежной команды, которых они видели раз или два на тренировке.

Мы знали, что будет сложно. Игроки сильно устали. В начале матча были технические ошибки, у некоторых игроков не было опыта совместной игры и отработанных действий. Но мы все равно создавали хорошие моменты в первом тайме. Достаточно ли этого? Судить вам.

Нельзя обвинить моих игроков в том, что они не выкладывались. Это неправда. Но можно понять то, что возникает некоторое смирение при 0:2 в матче с «Ренном», когда вариантов усиления игры при помощи запасных мало, а в составе не хватает многих футболистов.

Я не думаю о будущем, только об оставшихся 10 матчах, которые мы должны провести так, чтобы стать чемпионами Франции. Я также пытаюсь объединить команду, не сдаваться. Сезон далек от завершения, позади нас есть конкуренты.

Я вовлечен в работу, я не пассивен и не думаю только о своем будущем. Я просто хочу сделать все, чтобы мы выиграли чемпионат. Но мне нужно, чтобы вернулись отсутствующие футболисты, и тогда мы сможем вернуться к нашим ключевым достоинствам», – сказал Гальтье.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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10 комментариев

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Низом Хурсанов
ПСЖ берегли силы для игр в ЛЧ....в 2024 году
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Андрей Чучунков
гнать его надо. в начале сезона ещё были надежды, но слабая игра в группе (пустить бенфику, даже такую, с 1 места это провал) уже ставила на нем крест. надо делать обновление команды, набирать людей под зидана
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Фанат спорта01
Ответ rej1sta
Откуда вы взяли такую зарплату у Месси?
Месси зарабатывает чистыми 40млн евро,а с налогами это около 75-80млн млн евро.
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rej1sta
Ответ Veles3101
Так ну я попробовал поставить себя на место Месси и Мбаппе..75 и 110млн в год...ну знаете, впринципе можно часок и побегать
Откуда вы взяли такую зарплату у Месси?
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Veles3101
Так ну я попробовал поставить себя на место Месси и Мбаппе..75 и 110млн в год...ну знаете, впринципе можно часок и побегать
+1
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Мансур Абдрахимов
Бла бла была.ничуть не жаль Вашему проигрышу.Пока Зидан не придет так и будете играть кучкой звёзд эгоистов и индивидуалистов
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AnMe
Ответ AnMe
Хакими не играет из-за судебного дела? Кто знает?
Рамос вчера тренировался
Да и в принципе нет матчей по-моему в ближайшие две недели
Может Маркиньос подтянется с Сережей на следующий матч
А на центр просто некого ставить от слова совсем
Надо просто дотерпеть им сезон это и делать трансферы
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Я Гражданин Мира
Псж играет безобразно
Псж это колхозная команда
Как не стыдно оправдыватся тренеру.
Можна подумать у ренна играли мировые звезды
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AnMe
Хакими не играет из-за судебного дела? Кто знает?
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Tynybek
хороший матч
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