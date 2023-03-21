Остаться в Европе – приоритет РФС: «Но рассматриваются все варианты сценариев»
Приоритетным вариантом для РФС является сохранение места России в европейском футболе.
Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета по спорту Госдумы.
«Не смогу ничего нового добавить. Создана рабочая группа, идет переговорный процесс с УЕФА и ФИФА по поэтапному возвращению.
В Африке прошел конгресс ФИФА, в Лиссабоне будут выборы президента УЕФА, которые мы посетим. Процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футболе, но рассматриваются все варианты сценариев», – сказал Рогачев.
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В ближайшее время ждать нас не будут ни в Европе, ни в Азии