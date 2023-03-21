Остаться в Европе – приоритет РФС: «Но рассматриваются все варианты сценариев»

Приоритетным вариантом для РФС является сохранение места России в европейском футболе.

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета по спорту Госдумы.

«Не смогу ничего нового добавить. Создана рабочая группа, идет переговорный процесс с и ФИФА по поэтапному возвращению.

В Африке прошел конгресс , в Лиссабоне будут выборы президента УЕФА, которые мы посетим. Процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футболе, но рассматриваются все варианты сценариев», – сказал Рогачев.

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