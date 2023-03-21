Остаться в Европе – приоритет РФС: «Но рассматриваются все варианты сценариев»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Денис Рогачев ТАСС Футбол

Приоритетным вариантом для РФС является сохранение места России в европейском футболе. 

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета по спорту Госдумы. 

«Не смогу ничего нового добавить. Создана рабочая группа, идет переговорный процесс с УЕФА и ФИФА по поэтапному возвращению.

В Африке прошел конгресс ФИФА, в Лиссабоне будут выборы президента УЕФА, которые мы посетим. Процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футболе, но рассматриваются все варианты сценариев», – сказал Рогачев. 

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22 комментария

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Алексей Сигаев
Ответ Albert Rrahmani
Ну у вас тут и сборище... Сегодня в дypke день открытых дверей?
Не могу знать. Не интересуюсь расписанием работы Верховной Рады.
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Albert Rrahmani
Ответ Алексей Сигаев
Россия - это самостоятельный геополитический игрок. А Европа - это набор подконтрольных США карликовых государств. Т.е. Россия логически не может быть частью Европы.
Ну у вас тут и сборище... Сегодня в дypke день открытых дверей?
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Albert Rrahmani
Ответ RSM-1930
Не вариант. Как тебе такой? Зеленский(ну или кто его сместит) подписывает капитуляцию, объявляет о нейтральности и демилитаризации Украины, подписывется соглашение о союзном государстве Россия-Беларусь-Украина. И Россия возвращается в мировой спорт
Украина - не Россия, и со своей страной украинцы могут делать все, что они захотят. Харе уже лезть в другие страны и как по методичке орать "АВСША", "АВУКРАИНЕ", "АЗЕЛЕНСКИЙ". Мб пора своей страной заняться или проблемы кончились?
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Румынский Клуж
Ответ Старый дед-пердун
Там нас вынесут в одни ворота, например, сборные Египта, Ганы, Нигерии, Марокко и другие африканские сборные. Лучше нам перейти в Океанию, там нет для нас сильных соперников кроме Папуа-Новая Гвинея
А новозеландия какая-то шутка?
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Russian Horse
Ответ Betting Star
Ребята, у всех на андроиде после рекламы приложение каждый раз дублируется в окне открытых приложении?? Раньше такого не было ни с одной программой.🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
На андроиде теперь хоть обновиться можно, если пофиксят этот баг
бгг
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Старый дед-пердун
Ответ Пётр Смирнов
Переход в Африку ещё не обсуждался? Там бы с братушками эритрейцами играли!
Там нас вынесут в одни ворота, например, сборные Египта, Ганы, Нигерии, Марокко и другие африканские сборные. Лучше нам перейти в Океанию, там нет для нас сильных соперников кроме Папуа-Новая Гвинея
+9
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+6
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Алексей Сигаев
Ответ Никита Самарин
Россия - это Европа! Не надо никуда дёргаться, нужно решать свои внутренние проблемы, которых у нас с избытком (для начала, было бы отлично решить вопрос с FAN ID).
Россия - это самостоятельный геополитический игрок. А Европа - это набор подконтрольных США карликовых государств. Т.е. Россия логически не может быть частью Европы.
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KeriLLo
Ответ Betting Star
Ребята, у всех на андроиде после рекламы приложение каждый раз дублируется в окне открытых приложении?? Раньше такого не было ни с одной программой.🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Да, есть такое.
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And-Rover
Вероятность что в АФК и не пойдут высокая. Более вероятно. И делать там нефиг.
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RSM-1930
Ответ Тимофей Кушнир
Ребят, есть вариант остаться в Европе. Надо просто вернуть россиян в Россию, а одного россиянина отправить в Гаагу. И не сразу, но бан отменят.
Не вариант. Как тебе такой? Зеленский(ну или кто его сместит) подписывает капитуляцию, объявляет о нейтральности и демилитаризации Украины, подписывется соглашение о союзном государстве Россия-Беларусь-Украина. И Россия возвращается в мировой спорт
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Пользователь Имени
В принципе становится все равно когда, где и т.д. мы будем играть, сидели бы спокойно пока не вернемся в европейские турниры. А пока дайте толчок футболу внутри страны, стройте стадионы с крышами в городах за Уралом, хотя бы в 500к+ населением, вместо спонсорства зарубежных турниров давайте деньги в Кубок России, победитель например получает 30 млн., второе место 15 и т.д., желательно в европейской валюте, дайте хороший тв-контракт регулярному чемпионату. Ну и не добавляйте проблем простому болельщику (Fan ID)

В ближайшее время ждать нас не будут ни в Европе, ни в Азии
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sacha2
Ничего не меняется: в моё время, как и сейчас, приоритет у чинуш - выбивание командировок в загранку... на говорилью:)
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Алексей Зуев
Ответ Никита Самарин
Россия - это Европа! Не надо никуда дёргаться, нужно решать свои внутренние проблемы, которых у нас с избытком (для начала, было бы отлично решить вопрос с FAN ID).
Россия - не Европа. И не Азия. Россия - одна такая, она везде
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goshforever
"Выборы" Чеферина - 5 апреля. РФС ранее дэдлайном именовало 31 марта. Значит будут чуда и дальше ждать, раз собрались потусить в Португалии.
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Тимофей Кушнир
Ребят, есть вариант остаться в Европе. Надо просто вернуть россиян в Россию, а одного россиянина отправить в Гаагу. И не сразу, но бан отменят.
+5
-3
+2
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Абдулов Алексей
Ответ Betting Star
Ребята, у всех на андроиде после рекламы приложение каждый раз дублируется в окне открытых приложении?? Раньше такого не было ни с одной программой.🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Нет
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Никита Самарин
Россия - это Европа! Не надо никуда дёргаться, нужно решать свои внутренние проблемы, которых у нас с избытком (для начала, было бы отлично решить вопрос с FAN ID).
+1
-1
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Анастасия Громова
Ответ Betting Star
Ребята, у всех на андроиде после рекламы приложение каждый раз дублируется в окне открытых приложении?? Раньше такого не было ни с одной программой.🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Пожалуйста, отправьте нам видео на support@sports.ru.
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Betting Star
Ребята, у всех на андроиде после рекламы приложение каждый раз дублируется в окне открытых приложении?? Раньше такого не было ни с одной программой.🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
+2
0
+2
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Спартак сила
Ответ Burel
семак: "Боже, только не в Европу🙏"
Зарема привет 👋👋👋
+1
-3
-2
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Пётр Смирнов
Переход в Африку ещё не обсуждался? Там бы с братушками эритрейцами играли!
+14
-5
+9
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Burel
семак: "Боже, только не в Европу🙏"
+9
-5
+4
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