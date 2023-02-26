«Наш футбол дискриминирован. России теперь играть с Московской областью и Красноярским краем?» Кавазашвили о матче с Ираном

Анзор Кавазашвили поддержал проведение матча между сборными России и Ирана.

«Я работаю и живу по принципу, я не сверхчеловек и не зазнавшийся, живу по законам РФ. Вникните в мои слова.

Российский футбол несправедливо дискриминирован от решений футбольного сообщества, которое работает и выполняет все указания гнилых политиков западных стран.

Объясните мне, пожалуйста, вы хотите, чтобы сборная России играла с Московской областью и Красноярским краем? Конечно, нет, все хотят играть с Европой! Но если нам не дают с ними играть – что делать? Закрывать футбол? Нет!

УЕФА не допускает нас никуда, но у нас есть вариант вступить в Азию, однако РФС уверенно думает, что УЕФА и ФИФА допустит нас до европейских соревнований в ближайшее будущее со словами: «Велком, друзья, играйте с нами!» Не будет такого, забудьте! Запад во главе с Америкой воюет!

Нам надо играть с Ираном и другими азиатскими странами», – заявил бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Товарищеская игра между сборными и России пройдет 23 марта в Тегеране.