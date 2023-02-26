«Наш футбол дискриминирован. России теперь играть с Московской областью и Красноярским краем?» Кавазашвили о матче с Ираном

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Сборная Ирана по футболу Анзор Кавазашвили товарищеские матчи (сборные) Политика дискриминация Футбол

Анзор Кавазашвили поддержал проведение матча между сборными России и Ирана.

«Я работаю и живу по принципу, я не сверхчеловек и не зазнавшийся, живу по законам РФ. Вникните в мои слова.

Российский футбол несправедливо дискриминирован от решений футбольного сообщества, которое работает и выполняет все указания гнилых политиков западных стран.

Объясните мне, пожалуйста, вы хотите, чтобы сборная России играла с Московской областью и Красноярским краем? Конечно, нет, все хотят играть с Европой! Но если нам не дают с ними играть – что делать? Закрывать футбол? Нет!

УЕФА не допускает нас никуда, но у нас есть вариант вступить в Азию, однако РФС уверенно думает, что УЕФА и ФИФА допустит нас до европейских соревнований в ближайшее будущее со словами: «Велком, друзья, играйте с нами!» Не будет такого, забудьте! Запад во главе с Америкой воюет!

Нам надо играть с Ираном и другими азиатскими странами», – заявил бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Товарищеская игра между сборными Ирана и России пройдет 23 марта в Тегеране.

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10 комментариев

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tankist231
Ответ Dexter Dallas
А вообще фанат закидывать флакон одеколона по утру поражает. Я как понимаю в 2008 он прям прыгал на скакалке в августе, когда на его родине скажем так...ничего не происходило. Да анзорчик. Ведь так удобнее, винить других в своих проблемах или делать вид, что не понимаешь за что прилетает
Слышь, его родина (грузия) и напала, я участник тех событий, мы пришли на помощь миротворцам, так что не трынди, а если бы не пришли, то грош цена той стране кто не заступается за своих и в южной Осетии так то 90 процентов россиян, вот тупо зачем нам нужно было это нападение, расскажи, я 60км до тбилиси не доехал, могли их взять в лёгкую, но не стали, вот если мы напали, почему не захватили или не разбомбили, только цхинвал пострадал, так что замолчи
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Бедякович
Ответ Dexter Dallas
А вообще фанат закидывать флакон одеколона по утру поражает. Я как понимаю в 2008 он прям прыгал на скакалке в августе, когда на его родине скажем так...ничего не происходило. Да анзорчик. Ведь так удобнее, винить других в своих проблемах или делать вид, что не понимаешь за что прилетает
Хорошее слово на этот счёт придумал в свое время Ч.Т.Айтматов: "манкурты".
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Амин Чич
Так твои соплеменники тоже отказываются играть против нас! Вон ваш великий актер Вахтанг Кикабидзе ( великий актер, царствие ему небесное) сфоткайся улыбаясь на фоне памятника бандеры!
Все вы друзья, патриоты, когда вам хорошо, как прижмут, вы предатели!
Тут большинство русских на данном сайте, мыслят прямолинейно, не понимают даже , что происходит! Я сотрудник МЧС, и в декабре вернулся с украины....я был в населённом пункте Геличанск, там мы в школе нашли брошюры на украинском и английском: датированными 2013 года!!!!! ( смерть Московии, слава Бандер...!!!
Так, что не несите ерунды псевдо русские ))))))))))))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Катя Авейру.
Вы еще спасибо скажите что Иран и прочее не отвернулись от вас.
Нормальное такое отношение "Иран и прочее" Вы сами чьих будете, королева?
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Marat_NJL
Ребят, я, может, какие-то новости упустил, но почему мы не играли товарняк, например, с Сербией? Они же братушки, вроде как
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Jadie James
Есть идея - подумать о причинах и исправить их
+2
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Dexter Dallas
А вообще фанат закидывать флакон одеколона по утру поражает. Я как понимаю в 2008 он прям прыгал на скакалке в августе, когда на его родине скажем так...ничего не происходило. Да анзорчик. Ведь так удобнее, винить других в своих проблемах или делать вид, что не понимаешь за что прилетает
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Wayne Gretzky 99
Нужно с Северной Кореей играть!
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Carlos
Хорош)
правильно все сказал
ждать смысла нет
просто время терять
Есть как есть
будем играть там где можно
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Катя Авейру.
Вы еще спасибо скажите что Иран и прочее не отвернулись от вас.
+3
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-4
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