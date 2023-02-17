РФС обжаловал решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА. Они сохранятся даже в случае победы РФС в суде
РФС обжаловал решение CAS о санкциях ФИФА и УЕФА.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.
«В настоящее время в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS [по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА]», – сообщили в пресс-службе суда.
По словам юриста Анны Анцелиович, даже при победе РФС в швейцарском суде санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе.
«Если Верховный суд Швейцарии признает правоту РФС, установятся какие-то процессуальные недостатки, которые могли повлиять на объективность принятого решения, то данное решение аннулируется, дело отправляется на новый пересмотр в CAS. Других вариантов нет, если аннулируется, то должно быть пересмотрено. Сам Верховный суд Швейцарии не выносит решения по существу, он рассматривает только процессуальные вопросы.
То есть в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе. После этого чаще всего формируется новая панель CAS, смотря какие были выявлены недостатки, может рассматривать и та же панель. Тогда они будут рассматривать заново.
Проблема еще в том, что в Верховном суде Швейцарии могут представлять сторону только юристы, квалифицированные в Швейцарии, то есть юрист из другой страны не может выступать там, потому что процедура подчиняется исключительно швейцарскому законодательству», – отметила Анцелиович.
Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.
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Чтобы рфс занимался конкретными делами и тратил деньги только на развитие нашего футбола надо сократить штат рфс в десять раз , уменьшить зарплаты руководящего состава рфс в 6,5 раз , ликвидировать контору - офис РПЛ и другие мероприятия по снижению денежных трат нашего футбола.
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