РФС обжаловал решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА. Они сохранятся даже в случае победы РФС в суде

РФС обжаловал решение CAS о санкциях ФИФА и УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.

«В настоящее время в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS [по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА]», – сообщили в пресс-службе суда.

По словам юриста Анны Анцелиович, даже при победе в швейцарском суде санкции ФИФА и останутся в силе.

«Если Верховный суд Швейцарии признает правоту РФС, установятся какие-то процессуальные недостатки, которые могли повлиять на объективность принятого решения, то данное решение аннулируется, дело отправляется на новый пересмотр в CAS. Других вариантов нет, если аннулируется, то должно быть пересмотрено. Сам Верховный суд Швейцарии не выносит решения по существу, он рассматривает только процессуальные вопросы.

То есть в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе. После этого чаще всего формируется новая панель CAS, смотря какие были выявлены недостатки, может рассматривать и та же панель. Тогда они будут рассматривать заново.

Проблема еще в том, что в Верховном суде Швейцарии могут представлять сторону только юристы, квалифицированные в Швейцарии, то есть юрист из другой страны не может выступать там, потому что процедура подчиняется исключительно швейцарскому законодательству», – отметила Анцелиович.

Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений .

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