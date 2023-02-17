РФС обжаловал решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА. Они сохранятся даже в случае победы РФС в суде

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РФС обжаловал решение CAS о санкциях ФИФА и УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.

«В настоящее время в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS [по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА]», – сообщили в пресс-службе суда.

По словам юриста Анны Анцелиович, даже при победе РФС в швейцарском суде санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе.

«Если Верховный суд Швейцарии признает правоту РФС, установятся какие-то процессуальные недостатки, которые могли повлиять на объективность принятого решения, то данное решение аннулируется, дело отправляется на новый пересмотр в CAS. Других вариантов нет, если аннулируется, то должно быть пересмотрено. Сам Верховный суд Швейцарии не выносит решения по существу, он рассматривает только процессуальные вопросы.

То есть в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе. После этого чаще всего формируется новая панель CAS, смотря какие были выявлены недостатки, может рассматривать и та же панель. Тогда они будут рассматривать заново.

Проблема еще в том, что в Верховном суде Швейцарии могут представлять сторону только юристы, квалифицированные в Швейцарии, то есть юрист из другой страны не может выступать там, потому что процедура подчиняется исключительно швейцарскому законодательству», – отметила Анцелиович.

Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

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25 комментариев

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Dizzod
Ответ Гусеконь
а по-моему забавно смотреть как Европа будет придумывать как оправдать своё лицемерие и двойные стандарты.
никак. просто повторят предыдущее решение.
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СИ
А я и пишу неоднократно что в рфс видимо - огромное количество денег, огромный штат рфс, огромные оклады рководящих работников рфс, поэтому нужно оправдание этому. Вот и подают в суд который, вероятней всего, нельзя выиграть по разным причинам и на который - суд, будут отвалены большие деньги в том числе на оплату юристов. И ещё интересней - пишут что санкции уефа и фифа сняты не будут? Так зачем подавать!? Деньги некуда девать !?
Чтобы рфс занимался конкретными делами и тратил деньги только на развитие нашего футбола надо сократить штат рфс в десять раз , уменьшить зарплаты руководящего состава рфс в 6,5 раз , ликвидировать контору - офис РПЛ и другие мероприятия по снижению денежных трат нашего футбола.
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Kestutis Ceponis
Трудно понять, что в России еще такое огромное отставание от реального мира. Сколько раз я говорил вам забыть эти суды, ни один суд не будет на стороне России. Тем более, что Россия признана террористическим государством на международном уровне. С таким негативным статусом все хотят добиться. Сколько раз я обнаруживал, что в Европе все дороги закрыты.Но сколько же надо быть таким тупым и раздавать призывы и хотеть как-то оправдаться. Совершенно ненужная трата времени, а результат останется прежним.
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Isshin88
Потрясающее ощущение смотреть на то как наши беспредельщики возмущаются тому, что с ними наконец-то стали в цивилизованном мире вести также как и они ведут себя.
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Гусеконь
Ответ MagicWithoutBorders
В России фраза «идите в суд» звучит как «пошел на ###»
как видим в Европе тоже
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Гусеконь
Ответ zhukas58
Очень «полезное» дело, примерно такое же как заявка на проведение евро сразу после начала войны.
а по-моему забавно смотреть как Европа будет придумывать как оправдать своё лицемерие и двойные стандарты.
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Don Cherry 67
Ответ Corde Fidelium
А где здесь противоречие? Это два разных суда. Какое лицемерие?
иди в суд
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Don Cherry 67
Ответ MagicWithoutBorders
В России фраза «идите в суд» звучит как «пошел на ###»
можно и на спортсе применять, чтоб не банили
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Kapitan Klos
А что случилось?
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ksn 1979
Ответ Гуго
Все это напоминает изображение бурной деятельности. Бурление говн, так сказать.
Это называется деятельность в рамках закона.
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Барсик Юрана
Ответ Nuraly Amirov
юристы хоть что-то пытаются делать, наши дипломаты десятки лет сидят на жопе и только популистские интервью давать могут, делать нифига не делают
Дипломаты устраивают турне по Африке
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Гуго
Все это напоминает изображение бурной деятельности. Бурление говн, так сказать.
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Corde Fidelium
Ответ Футбол_это_жизнь
Главное из Европейского суда по правам человека Россия вышла добровольно, а в европейский спортивный арбитраж подаёт жалобы. Ох уж эта лицемерие
А где здесь противоречие? Это два разных суда. Какое лицемерие?
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All These Things I Hate
Ответ инок
Если перевести эту юридическую казуистику на простой язык - то логика очень простая, соревнования просто будут спокойнее и безопаснее без нашего участия в них.
Без вашего да
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инок
Если перевести эту юридическую казуистику на простой язык - то логика очень простая, соревнования просто будут спокойнее и безопаснее без нашего участия в них.
+3
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Nuraly Amirov
юристы хоть что-то пытаются делать, наши дипломаты десятки лет сидят на жопе и только популистские интервью давать могут, делать нифига не делают
+1
-2
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proiski_vragov
Ответ Футбол_это_жизнь
Главное из Европейского суда по правам человека Россия вышла добровольно, а в европейский спортивный арбитраж подаёт жалобы. Ох уж эта лицемерие
ну да, а в европе все такие не лицемеры
ахахах
+14
-11
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MagicWithoutBorders
В России фраза «идите в суд» звучит как «пошел на ###»
+12
-3
+9
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zhukas58
Россия же под улулюканье роспатриотов вышла из европейских судов, а тут сами подают в эти же суды. Ох уж этот «суверенитет»)))
+4
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Altyn Asyr
Ответ evil
Опять же, наш зенит не будет позорить Россию в еврокубках
нет
+1
-4
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encaro_one
Ответ zhukas58
Очень «полезное» дело, примерно такое же как заявка на проведение евро сразу после начала войны.
Подкормить бедных швейцарских юристов в качестве благотворительной акции - вполне доброе дело. Денег много, жалко что ли.
+7
-5
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evil
Опять же, наш зенит не будет позорить Россию в еврокубках
+10
-6
+4
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Футбол_это_жизнь
Главное из Европейского суда по правам человека Россия вышла добровольно, а в европейский спортивный арбитраж подаёт жалобы. Ох уж эта лицемерие
+18
-19
-1
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Altyn Asyr
да ладно
0
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zhukas58
Очень «полезное» дело, примерно такое же как заявка на проведение евро сразу после начала войны.
+27
-7
+20
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