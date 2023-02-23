Верховный суд Швейцарии не стал рассматривать апелляцию РФС на отстранение – союз не уложился в сроки подачи. Возможно обращение в другие инстанции

Верховный суд Швейцарии не стал рассматривать апелляцию РФС на отстранение.

Апелляция РФС на решение CAS по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны ФИФА и УЕФА была отклонена Верховным судом Швейцарии. Об этом говорится в решении суда, которое в четверг поступило в распоряжение .

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», – говорится в заявлении суда.

По правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки, вследствие чего Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.

Служба коммуникаций РФС предоставила « » комментарий партнера правовой компании SILA Михаила Прокопца, которая представляет РФС в данном споре.

«РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты нарушенных прав спортсменов и иных заинтересованных лицо», – заявил , партнер правовой компании SILA, которая представляет РФС в данном споре.

28 февраля 2022 года и отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.

Верховный суд Швейцарии – высшая инстанция для обжалования решений CAS.

Осенью 2022 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отмечал, что обращение в Верховный суд Швейцарии возможно только в том случае, если при рассмотрении обращения союза в CAS были допущены нарушения процессуальных норм. Подчеркивалось, что эта инстанция не рассматривает вопросы права.