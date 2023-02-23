Верховный суд Швейцарии не стал рассматривать апелляцию РФС на отстранение – союз не уложился в сроки подачи. Возможно обращение в другие инстанции

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС CAS Михаил Прокопец Матч ТВ ТАСС Футбол

Верховный суд Швейцарии не стал рассматривать апелляцию РФС на отстранение.

Апелляция РФС на решение CAS по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны ФИФА и УЕФА была отклонена Верховным судом Швейцарии. Об этом говорится в решении суда, которое в четверг поступило в распоряжение ТАСС.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», – говорится в заявлении суда.

По правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки, вследствие чего Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.

Служба коммуникаций РФС предоставила «Матч ТВ» комментарий партнера правовой компании SILA Михаила Прокопца, которая представляет РФС в данном споре.

«РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты нарушенных прав спортсменов и иных заинтересованных лицо», – заявил Михаил Прокопец, партнер правовой компании SILA, которая представляет РФС в данном споре.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.

Верховный суд Швейцарии – высшая инстанция для обжалования решений CAS.

Осенью 2022 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отмечал, что обращение в Верховный суд Швейцарии возможно только в том случае, если при рассмотрении обращения союза в CAS были допущены нарушения процессуальных норм. Подчеркивалось, что эта инстанция не рассматривает вопросы права.

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24 комментария

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MikhaL
Редкостное раздолбайство.
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серж
Так всё понятно. У нас разные календари - юлианский и григорианский, - поэтому и не успеваем ничего сделать)
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Злобный Конь
Басманный круглосуточно готов принять заявление
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Светлана Агейкина
Ответ j30
а ты думаешь они не хотят вести политику за свои интересы и интересы своего народа? ты думаешь они рады что их страна напичкана американскими базами и у них нет полноценого суверенитета? сейчас они делают все чтобы выслужиться перед американскими хозяевами, вводят самоубийственые санкции из за чего их народ страдает , платит во много раз больше денег за газ бензин итд
Они вводят самоуб. санкции, но до сих пор в шоколаде, а мы в полном г.
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Atsuktuvas
Вспомнилась фраза из фильма "Жмурки":
"Вы же на ровном месте на бильярдном столе можете яму с ###### найти и в ней утонуть".
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Светлана Агейкина
Ответ Spartakus1984
Россия и етсь большая чатсь Европы.Отодвигаем от себя угрозу.
Так отодвигаем, что уже по радио вчера сообщали о ракетном ударе.
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Patriarkh Kirill
Ответ j30
а смысл если швейария и вся европа окупирована америкой и пляшет под их дудку ? россия сейчас воюет не только за себя но и за освобождение всей европы
Закусывать надо дружище
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mallowan
Ответ j30
а смысл если швейария и вся европа окупирована америкой и пляшет под их дудку ? россия сейчас воюет не только за себя но и за освобождение всей европы
Так иди освобождай, чего тут то сидишь?
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igor.igorev
Надо идти в азиатскую лигу, с гейропейцами нам не по пути.
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j30
Ответ Светлана Агейкина
А Европа то просила их освобождать?
а ты думаешь они не хотят вести политику за свои интересы и интересы своего народа? ты думаешь они рады что их страна напичкана американскими базами и у них нет полноценого суверенитета? сейчас они делают все чтобы выслужиться перед американскими хозяевами, вводят самоубийственые санкции из за чего их народ страдает , платит во много раз больше денег за газ бензин итд
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инок
Вполне ожидаемое решение, если чиновники от РФС со
сроками накосячили...
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pyatachyok
Ответ j30
а смысл если швейария и вся европа окупирована америкой и пляшет под их дудку ? россия сейчас воюет не только за себя но и за освобождение всей европы
О, привет новоязу. Рабство — это свобода, айда (с недавних пор это слово принято писать гойда) освобождать весь мир.
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МИХАЛЫЧ
интересно псевдо журналисты спортса сделают запрос в РФС , для прояснения ситуации
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Spartakus1984
Ответ Светлана Агейкина
А Европа то просила их освобождать?
Россия и етсь большая чатсь Европы.Отодвигаем от себя угрозу.
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ j30
а смысл если швейария и вся европа окупирована америкой и пляшет под их дудку ? россия сейчас воюет не только за себя но и за освобождение всей европы
Всем бы такую оккупацию
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Саша Пушкин
Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем в «Спортлото»!
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Светлана Агейкина
Ответ j30
а смысл если швейария и вся европа окупирована америкой и пляшет под их дудку ? россия сейчас воюет не только за себя но и за освобождение всей европы
А Европа то просила их освобождать?
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Саша Пушкин
Хозяева страны выходят из международных соглашений и приостанавливают договоры, чинуши от ногомяча всё изображают кипучую деятельность.
Вам же ясно дали понять, что вы нерукопожатные.
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МИХАЛЫЧ
переход в Азию состоится по любому
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Sevuska
Да ладно хоть оружие фашистам не поставляют . И на том спасибо 🙏
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j30
а смысл если швейария и вся европа окупирована америкой и пляшет под их дудку ? россия сейчас воюет не только за себя но и за освобождение всей европы
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evil
В Спортлото надо писать! В Спортлото!
0
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Peter Parker
А как можно было упустить сроки в деле, которое стало главным для РФС? Зарплату, наверное, вот никто не забывает себе начислить вовремя. Понятно, что исход разбирательства ожидаем, но такие ошибки на таком уровне, это смех
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Дядя ТУРА
почему бы сразу не обратиться в Басманный?
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