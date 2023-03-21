РФС обсуждает с ФИФА и УЕФА возвращение России в турниры: «Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих с нами играть»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Государственная дума Денис Рогачев ТАСС Футбол

РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд в международные турниры. 

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих с нами играть. Это очень тяжелый переговорный процесс, ведутся переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне.

Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА, но ведем переговоры с коллегами о поэтапном возвращении к соревнованиям», – сказал Рогачев.

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18 комментариев

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Евгений Соболев
Теперь пока "Ордероносца" не поймают о "разбане" даже речи быть не может..
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Tiestorzn17
Так может нам войска вывести из соседней страны и как то попытаться загладить весь этот ужас?!
Тогда может кто и захочет в футбол поиграть...
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nnn4404
у себя там в челябинские играйте с дзюбой во главе.
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deepinmyass
"мы не испытываем поток желающих с нами играть"
Это гугл транслэйт?
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dobinson
Ответ Mr@k
сначала поэтапное возвращение чего то другого, а потом к соревнованиям...
согласен, Крым вернули, Донбасс, Мариуполь, Мелитополь уже вернули.Одесса , Николаев , Харьков приготовиться
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Dottore
Страдает качество желающих сыграть
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Пересмешник 35
Ахаха формулировки то какие «поток желающих с нами играть» видать у самого Пу берут уроки словоблудия и лукавства
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And-Rover
Поэтапное возращение даже на нейтральные территории при пустых трибунах невозможно. Смешно.
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Илья Савчук
Чего с братушками из Африки не гоняете мяч, с ними можно хоть весь год играть. Неужели и они отказывают?
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Теннисный абсолют
Скоро гейропейцы к нам на коленям приползут и будут умолять снова торговать в обмен на что угодно.
Уже незалежна всем надоела
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igls54
Это, типа, шутка?
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Nottingham Forecast
А как же чемпионат мира восточнее Уральских гор, куда Россия недавно заявилась? Там же гранд на гранде сидит и грандом погоняет, не?
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goshforever
В общем, продолжают оттягивать переход в АФК изо всех сил. Ждем, что споют 31 марта на исполкоме Дюков и компания.
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Manchester Yun Yfva
Какой идиот в это верит? время рф в европе прошло. дорога только в Азию играть с Альнасрами .
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Aleksey Yashin
"Мы не испытываем поток желающих с нами играть"

Да и желающих играть за сборную России в последнее время становится меньше
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Dizzod
Ответ Alex Alex
Я тоже могу с Марго Робби и Эмили Ратаковски говорить (точнее писать а Спортлото) о перспективах двустороннего сотрудничества. Реальность такова, что пока пыня у руля - бан будет
поищи красавиц в Центральной Азии.
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Alex Alex
Я тоже могу с Марго Робби и Эмили Ратаковски говорить (точнее писать а Спортлото) о перспективах двустороннего сотрудничества. Реальность такова, что пока пыня у руля - бан будет
+7
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Mr@k
сначала поэтапное возвращение чего то другого, а потом к соревнованиям...
+5
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