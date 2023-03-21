РФС обсуждает с ФИФА и УЕФА возвращение России в турниры: «Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих с нами играть»

РФС ведет переговоры с и о возвращении российских команд в международные турниры.

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих с нами играть. Это очень тяжелый переговорный процесс, ведутся переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне.

Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА, но ведем переговоры с коллегами о поэтапном возвращении к соревнованиям», – сказал Рогачев.

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