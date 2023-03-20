Каманцев об отстранении Кукуляка: «Не будет же он на себе крест ставить, и мы не будем. Человек подавлен, лучше самому подумать, охладиться»

рассказал, что общался с Евгением Кукуляком после отстранения.

Арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы после ошибки в матче « » и « » в Фонбет Кубке России: рефери ошибочно не назначил пенальти после фола на . Сообщалось, что после окончания дисквалификации он возобновит работу в Мелбет Первой лиге.

«Такие ошибки, к сожалению, случаются. Естественно, со всеми арбитрами мы общаемся, но я стараюсь не наседать после таких матчей – человек подавлен, иногда лучше самому подумать, как и что произошло, охладиться.

Каково состояние Кукуляка? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, какое состояние сейчас может быть – наверное, неоптимальное, в том числе с психологической точки зрения. Не будет же он на себе крест ставить, и мы тоже не будем, но нужно будет проделать колоссальную работу, чтобы в будущем не совершать таких ошибок в столь значимых матчах. У Жени было высокое доверие, поэтому он получил такой матч. Не получилось – значит, нужно будет заново работать, чтобы заслужить еще один шанс в такой игре», – сказал глава судей РФС.

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