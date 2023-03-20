Каманцев об отстранении Кукуляка: «Не будет же он на себе крест ставить, и мы не будем. Человек подавлен, лучше самому подумать, охладиться»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации РФС судьи Динамо Москва Клаудиньо ТАСС Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев рассказал, что общался с Евгением Кукуляком после отстранения.

Арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы после ошибки в матче «Зенита» и «Динамо» в Фонбет Кубке России: рефери ошибочно не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине. Сообщалось, что после окончания дисквалификации он возобновит работу в Мелбет Первой лиге.

«Такие ошибки, к сожалению, случаются. Естественно, со всеми арбитрами мы общаемся, но я стараюсь не наседать после таких матчей – человек подавлен, иногда лучше самому подумать, как и что произошло, охладиться.

Каково состояние Кукуляка? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, какое состояние сейчас может быть – наверное, неоптимальное, в том числе с психологической точки зрения. Не будет же он на себе крест ставить, и мы тоже не будем, но нужно будет проделать колоссальную работу, чтобы в будущем не совершать таких ошибок в столь значимых матчах. У Жени было высокое доверие, поэтому он получил такой матч. Не получилось – значит, нужно будет заново работать, чтобы заслужить еще один шанс в такой игре», – сказал глава судей РФС.

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12 комментариев

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Игорь Чернецов
Каманцев лучше бы озвучил цифры .
Сколько клуб РПЛ теряет в результате таких вот решений судей( неважно какой клуб).
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ДМ-1чемпион
Кукуляк имя нарицательное! Накосячить=Накукулячить!
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Дмитрий9779
Ответ ДМ-1чемпион
Конечно подавлен, надеялся что его отмажут, но скандал вышел слишком сильный и "крыша" предпочла его слить! P. S. Такие как Кукуляк не должны больше судить никогда! Это не ошибки это предвзятость!
Надеюсь,что после вот этих его решений о неназначении пенальти ты написал тоже самое:

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a8b4e763eb2ce50cd49490b5ecb7ebc8-5666463-images-thumbs&n=13

https://m.vk.com/wall-197395822_16830
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ДМ-1чемпион
Кукуляк больше никогда не должен больше судить матчи! Он не ошибался, он выполнял заказ! А убрали его потому-что не отработал заказ. Все списали на него!
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ДМ-1чемпион
Кукуляк сейчас греется где-нибудь на Мальдивах на "заработанные" бабки и ржёт в голос над словами Каманцева!
P. S.
Кукуляк это палач! "Убивает" команды за деньги!
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гога11
Раньше надо было думать, когда безнаказанно душил Динамо в каждом своем матче.
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Кирилл.С-Пб
Походит у метро с рекламой Розового кролика пару месяцев и сразу психика поправится
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Алексей Ненахов
Ну не получил он премиальные, хотя честно заработал не увидев пенальти
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U. M. A. Muhammad
Лучше уж плакать в бентли чем в маршрутке (помните такой перл из ВК) наверное тоже самое думает сейчас этот арбитр умывая свои слезы 100 доларовыми купюрами))
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ДМ-1чемпион
Конечно подавлен, надеялся что его отмажут, но скандал вышел слишком сильный и "крыша" предпочла его слить!
P. S.
Такие как Кукуляк не должны больше судить никогда! Это не ошибки это предвзятость!
+2
-2
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Bartez1986
пенальти не ставит, да и крест ставить не будет
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Ебздрогыч
Конечно подавлен: ведь так старался, все сделал для победы - но даже этого не хватило
+7
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