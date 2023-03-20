Каманцев об отстранении Кукуляка: «Не будет же он на себе крест ставить, и мы не будем. Человек подавлен, лучше самому подумать, охладиться»
Павел Каманцев рассказал, что общался с Евгением Кукуляком после отстранения.
Арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы после ошибки в матче «Зенита» и «Динамо» в Фонбет Кубке России: рефери ошибочно не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине. Сообщалось, что после окончания дисквалификации он возобновит работу в Мелбет Первой лиге.
«Такие ошибки, к сожалению, случаются. Естественно, со всеми арбитрами мы общаемся, но я стараюсь не наседать после таких матчей – человек подавлен, иногда лучше самому подумать, как и что произошло, охладиться.
Каково состояние Кукуляка? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, какое состояние сейчас может быть – наверное, неоптимальное, в том числе с психологической точки зрения. Не будет же он на себе крест ставить, и мы тоже не будем, но нужно будет проделать колоссальную работу, чтобы в будущем не совершать таких ошибок в столь значимых матчах. У Жени было высокое доверие, поэтому он получил такой матч. Не получилось – значит, нужно будет заново работать, чтобы заслужить еще один шанс в такой игре», – сказал глава судей РФС.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Сколько клуб РПЛ теряет в результате таких вот решений судей( неважно какой клуб).
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P. S.
Кукуляк это палач! "Убивает" команды за деньги!
P. S.
Такие как Кукуляк не должны больше судить никогда! Это не ошибки это предвзятость!