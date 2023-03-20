Каманцев о судействе в РПЛ: «Особых скандалов после этого тура не было. Это череда моментов – пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи ТАСС Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев не видит систематических проблем с судейством в Мир РПЛ.

«Это череда моментов. Пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально». После этого тура особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды.

Первые два тура прошли хорошо. Потом череда ошибок – и говорят, что никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдет два тура – скажут, что выровняли ситуацию», – сказал глава судей РФС.

Александр Мостовой: «Есть ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Много ошибок. ВАР есть – что толку?»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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23 комментария

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Сергей Барановский
Ответ Spartakus1984
Проходит сезон за сезоном а нормально ничего не становится.Каманцев вообще какой то клоун,нужно на его место другого ставить
ага.... другого клоуна и так до бесконечности....
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Древний спартач
Ответ ЗЕНИТ65
Ну да. Заболотный в наглую срубает Вендела, а лысая __ка Карасёв в упор не видит. Руками валят Малкома, Клаудиньо - то же самое. Зато, когда от малейшего касания валятся кобылы свистит не задумываясь.
Ну , вот ... И вы начали ныть ..Я всегда говорил и говорю , не надо сарказма и подъ... колок в сторону Спартака . когда-то и Зениту придётся столкнуться с беспределом . Хотя вчера в матче ЦСКА - Зенит , вроде , не было особого бардака . Так мелочи , по сравнению с нарушением против Тюкавина в известном матче )
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Классный руководитель
Человек в бреду находится
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Виталик Украинский
Каманцев, когда Левников или Лапочкин будут судить Зенит-Спартак?
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Фролов Миха
пусть Каманцев обьяснит почему Ростов больше всех пенальти пробил в чемпионате за всю историю лиги
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Егор Крид58
Ответ Spartakus1984
Болеешь?
нет, ну спасибо что поинтересовался 🙏👍, сам как?
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Spartakus1984
Ответ Егор Крид58
в матче Оренбург - Спартак: Судья не удалил двух игроков Спартака( Селихова и Литвинова)
Болеешь?
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Spartakus1984
Проходит сезон за сезоном а нормально ничего не становится.Каманцев вообще какой то клоун,нужно на его место другого ставить
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Николай Иванов
Ты нам то не гони!
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Егор Крид58
в матче Оренбург - Спартак:
Судья не удалил двух игроков Спартака( Селихова и Литвинова)
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Адекватник
Ответ Roman
Что за бред? Судья нормально отработал, не поставил пенку за игру рукой Алонсо и быстро уравнял составы, после того, как провокатор Кади насимулировал в моменте со Смольниковым. Это я еще не говорю про гол Кордобы, который явно толкал в спину Конти Локо победил заслуженно, и судья точно не вредил Краснодару, а может быть, и наоборот помог немного
От тела в руку не ставят - такие правила. Точку высосал из пальца. Смольников прыгнул и упал :) Удаление придумал. В середине все стыки в одну сторону. Составы подравнял после того, как игру сделал. Про игру Конти лучше не писать - смешно :) Для меня, как для человека, который всю жизнь играл в футбол, настроение арбитра было очевидным. Он хотел чтобы Локо выиграл.
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инок
Чемпионат возобновился и почти в каждой игре судейские ошибки влияющие на результат. Ничего не изменилось в РПЛ...
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Roman
Ответ Адекватник
Краснодар против Локо убили. Но кому какое дело. Не в Москве же...
Что за бред? Судья нормально отработал, не поставил пенку за игру рукой Алонсо и быстро уравнял составы, после того, как провокатор Кади насимулировал в моменте со Смольниковым. Это я еще не говорю про гол Кордобы, который явно толкал в спину Конти
Локо победил заслуженно, и судья точно не вредил Краснодару, а может быть, и наоборот помог немного
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Павел Поляков
Каманцев о судействе в РПЛ: «Это череда моментов – пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально у хулигана
Никакой печали, лишь небо за плечами!»
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Александр Жердин
Хорошая позиция у главы департамента судей, хорошо хоть песню А.Пугачёвой не спел - "Всё пройдёт, и печаль и радость."(С) Если честно, такого безобразного судейства я давно не видел. И это не клубные пристрастия, а оценка матчей разных команд. Дали ВАР и смотрим его как многосерийный фильм , но всё равно выносим необъяснимые решения. Одинаковые эпизоды трактуются совершенно по разному. В одних случаях контакт не достаточный , в других - с избытком. Может Каманцев назовёт хоть одного судью который в течении сезона не допустил результативной ошибки? А у него всё хорошо!
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Адекватник
Краснодар против Локо убили. Но кому какое дело. Не в Москве же...
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S<>M
Эй Каманцев, давай до свидания
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Алексей Ненахов
Хочется стабильности , без отменённых голов и пенальти , без ошибок критических которые на игру влияют когда один момент трактуется абсолютного разному , про мелкие ошибки говорить не буду , все ошибаются .
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ЗЕНИТ65
Ну да. Заболотный в наглую срубает Вендела, а лысая __ка Карасёв в упор не видит. Руками валят Малкома, Клаудиньо - то же самое. Зато, когда от малейшего касания валятся кобылы свистит не задумываясь.
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Ебздрогыч
Может ему еще медаль или орден выписать за то, что в кой-то веки судьи по-крупному не облажались?
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Temirlahn
Нынешняя Россия, это череда моментов.
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Дмитрий9779
Что значит "особых скандалов"?Судейство плохое это факт.
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avcgloronalduMU
не забудем, не простим, отставки нужны, расформировать Газпром лигу
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