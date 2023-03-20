Каманцев о судействе в РПЛ: «Особых скандалов после этого тура не было. Это череда моментов – пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально»

не видит систематических проблем с судейством в Мир .

«Это череда моментов. Пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально». После этого тура особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды.

Первые два тура прошли хорошо. Потом череда ошибок – и говорят, что никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдет два тура – скажут, что выровняли ситуацию», – сказал глава судей .

Александр Мостовой: «Есть ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Много ошибок. ВАР есть – что толку?»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас