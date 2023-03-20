Каманцев о судействе в РПЛ: «Особых скандалов после этого тура не было. Это череда моментов – пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально»
Павел Каманцев не видит систематических проблем с судейством в Мир РПЛ.
«Это череда моментов. Пройдет тур или два, вы скажете: «Все нормально». После этого тура особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды.
Первые два тура прошли хорошо. Потом череда ошибок – и говорят, что никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдет два тура – скажут, что выровняли ситуацию», – сказал глава судей РФС.
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