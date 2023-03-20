Каманцев о судействе в матчах «Спартака»: «Сейчас весна, цена ошибки высока. Системной проблемы нет»

не считает, что « » намеренно засуживают в чемпионате и кубке.

«Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение [в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ против «Локомотива» 27 февраля], но и было три хороших решения.

Ошибки везде случаются, сейчас весна – высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», – сказал глава судей .

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