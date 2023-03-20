Каманцев о судействе в матчах «Спартака»: «Сейчас весна, цена ошибки высока. Системной проблемы нет»
Павел Каманцев не считает, что «Спартак» намеренно засуживают в чемпионате и кубке.
«Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение [в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ против «Локомотива» 27 февраля], но и было три хороших решения.
Ошибки везде случаются, сейчас весна – высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», – сказал глава судей РФС.
Судьи ошиблись против «Спартака» в матче Кубка с «Уралом» – за падение Мартинса в штрафной должны были дать пенальти
Глава судей РФС об отмене гола Соболева «Уралу»: «Свисток прозвучал раньше необходимого. Мешков переживает»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
и подтверждает наличие системной ошибки. И пока это не признают, с судейством будет ещё хуже(
Сразу в первом же матче отмена двух голов и уничтожение интриги
Потом уже пошла роспись очков под следующий сезон
Поражение зенита напрямую было предопределено, потому что жжикия и другие жулики ехали сдавать матч Газовику
----------------------
не понял Каманцев намекает что Спартака подсуживали или что
Универсальная формула.
А на матчи Ростова: "пенальти везде случаются" ;)