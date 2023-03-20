Каманцев о судействе в матчах «Спартака»: «Сейчас весна, цена ошибки высока. Системной проблемы нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи ТАСС Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев не считает, что «Спартак» намеренно засуживают в чемпионате и кубке.

«Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение [в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ против «Локомотива» 27 февраля], но и было три хороших решения.

Ошибки везде случаются, сейчас весна – высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», – сказал глава судей РФС.

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33 комментария

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Франческо Тотти
Пришла и оторвала голову нам сумасшедшая весна - нам не до сна. И от судейства сходим с ума, сумасшедшая весна. Сумасшедшая.
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sanek_rabona
Ростову ставят 13 пенальти за нырки комличенко, Спартаку отменяют чистые голы и не ставят чистейшие пенальти, придумывая при этом левые отмазы всем комитетом. Ладно бы ошибались в обе стороны, но у вас это реально похоже на какую то систему. Весеннее обострение не катит.
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Vagner01
Ответ Честный контроль
А где новость как Генич зассал выполнить проигранный спор у Чалова?
Он что реально зассал?
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Дандрей
Намекает, что все судьи - пациенты дурки?)
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Сергей Лепехин
Так да... Карасев не свистнул, Мешков свистнул... Баш на баш
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Алар
Каманцев заваливает работ и утверждает, что системных проблем нет. Но ведь судьи ошибаются в отношении не только Спартака, но и ВСЕХ команд, ВСЕХ! Это
и подтверждает наличие системной ошибки. И пока это не признают, с судейством будет ещё хуже(
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kutavlik
Если они одинаковые и постоянные, то как они не системные???
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dimitrii36
опять пришла весна и лучики тепла доверчиво глядят в моё окно
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Антон Ивонов
нет судьи - нет проблем
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Beriya
Смешной до ужаса, от куда его выкопали и кто его сделал главой судей
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Bartez1986
Зато в январе все судьи отработали без ошибок, - добавил Каманцев
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Лига Мастеров
Ответ Честный контроль
А где новость как Генич зассал выполнить проигранный спор у Чалова?
Чалова знаю!! А Генич это кто?
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Лига Мастеров
Летом не будет?? А не скажут жарко!! Осенью мокро!! А зимой ошибаются всегда!
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рашпиль
Ответ rarog
Цена ошибки высока-заговор против Спартака
А вот и первые нытики с продлёнки вернулись. После вчерашнего настроение хорошее?
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Лёша Васильев
набрали в судейство МАРТОВСКИХ КОТОВ
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Ильдар Фарукшин
Одна игра в туре без касяков ура. 2-праздник 😊
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Александр Жердин
Судьи косячат каждый второй тур, но это не система? А что тогда система? Когда судьи принимают не верные решения в каждом матче?
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Ильдар Фарукшин
Вот на других работе системные косяки во всех матчах. Чтобы с руководством сделали. Уволили к чертям собачьим. Минимум попрасили по собственному
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.ru
Ответ yulay
Предлагаю добавить в отмазки новолуние и парад планет
или неправильный знак зодиака и отсутствие буквы Р в имени арбитра..
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Кирилл.С-Пб
Да, по весне видно кто где срал. Это точно)
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Владимир Молявин
Да у вас, что ни тур, то ошибка. Работать лучше надо!!!
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Wiley Fox
Клоун

Сразу в первом же матче отмена двух голов и уничтожение интриги

Потом уже пошла роспись очков под следующий сезон

Поражение зенита напрямую было предопределено, потому что жжикия и другие жулики ехали сдавать матч Газовику
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-3
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Ебздрогыч
Из серии: в проблемах ЖКХ по уборке снега и гололеда виновата зима
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Фролов Миха
но и было три хороших решения.
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не понял Каманцев намекает что Спартака подсуживали или что
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Pelerin
"Ошибки везде случаются"

Универсальная формула.

А на матчи Ростова: "пенальти везде случаются" ;)
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