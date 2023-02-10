«Реалу» интересен Сперцян. Представители хавбека «Краснодара» контактировали с мадридцами (Metaratings.ru)
«Реал» интересуется хавбеком «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
По информации Metaratings.ru, представители футболиста общались с мадридским клубом, но активных действий со стороны «Реала» пока не было.
«С «Мадридом» все на уровне интереса», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сперцян – воспитанник «Краснодара». У него 10 голов и 5 результативных передач в 21 игре за клуб во всех турнирах в этом сезоне.
Полную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.
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Сперцян конечно выглядит более подготовленным игроком к отьезду из РПЛ, чем Захарян.
Тем более, удивляться таким новостям не стоит после подписания какого-то школьника из Бразилии, который на взрослом уровне сыграл 5 секунд. Сейчас в Мадрид можно попасть по нарезкам из ютуба