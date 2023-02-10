«Реалу» интересен Сперцян. Представители хавбека «Краснодара» контактировали с мадридцами (Metaratings.ru)

Теги премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы сборная Армении по футболу Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

«Реал» интересуется хавбеком «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

По информации Metaratings.ru, представители футболиста общались с мадридским клубом, но активных действий со стороны «Реала» пока не было.

«С «Мадридом» все на уровне интереса», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». У него 10 голов и 5 результативных передач в 21 игре за клуб во всех турнирах в этом сезоне.

Полную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

Сперцян готов к Европе – его хотят ПСВ и «Фейеноорд». Мог уехать еще летом, но остался, чтобы помочь «Краснодару»

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58 комментариев

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Константин Ключников
Ответ GLW
бред, Захарян смешнее, могу спорить что у Спецряна лучше карьера пойдет в Европе, если уедет, не в Реал естественно
Смех, мне кажется, вызывает не Сперцян, а Реал, якобы им интересующийся. Хотя они много кем "интересуются", скауты работают.
Сперцян конечно выглядит более подготовленным игроком к отьезду из РПЛ, чем Захарян.
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Доктор Верховцев
Заходил вчера в магазин. Интересовался пассатижами. Контактировал с продавцом, попросил его показать мне одни за 300 рублей. Купил за 2000, потому что они лучше.
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Gari Voter come back...
Ответ Константин Эсперов
У него нет агента вообще , только клуб )
в любом случае кто то представляет его интересы,это может быть не агент в чистом виде
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Константин Эсперов
Почему такое никогда не пишут о воспитанниках Зенита ( не в укор клубу ) . Они ведь выигрывают последние годы большинство трофеев на юношеском и молодежном уровнях ??
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Константин Эсперов
Ответ Gari Voter come back...
Нормально агенты разгоняют)) игрок хороший но не настолько
У него нет агента вообще , только клуб )
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Hayk Avagyan
Сперцян красава. Беги брат. Настоящий футбол в Европе.
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Farid Fataliyev
ой не могу))))))) чего только наидревнейшие не придумают)))))))))))))
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Нерусский
Ответ Amalfitano
А вообще, в мире есть 3 категории людей. Это армяне которые гордятся что они армяне, это армяне которые не знают, что они армяне и завидуют настоящим армянам и те которые хотели бы быть армянами и завидуют первым двум категориям.)))
😂😂😂
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Valentin Kompaneytsev
Для Реала Сперцян не уверен, что подойдёт.
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Spaten
От создателей «Челси Захаряна»))
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Блуждающий странник
Ответ Jack Daniels
это даже смешнее захаряна в челси
Захарян в Челси это реальная история, которая состоялась если бы не наш геостратег. Челси очень часто берет молодых игроков из разных регионов и отдает в аренду, чего о Реале не скажешь и рынком нашим они не интересуются
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Diamond house
только сегодня Сперцян сказал, что у него нет агентов. откуда взялись представители?
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Peter Parker
Ответ Александр Сас
Даже учитывая, что Сперцян армянин и заигран за сборную Армении? Хотя в соц.сетях обычно возмущаются те, кто вообще не интересуются футболом и могут не знать этого факта)
Именно, то что вы указали в конце. Опять же для них, если он не уехал, ничего не сказал, значит тоже поддерживает.
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Александр Сас
Ответ Peter Parker
Представляю какая дичь будет твориться в соцсетях Лунина, помня о ситуации с Малиновским
Даже учитывая, что Сперцян армянин и заигран за сборную Армении? Хотя в соц.сетях обычно возмущаются те, кто вообще не интересуются футболом и могут не знать этого факта)
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Ярик01
Захаряна все же подтверждали и в Челси
И это было еще смешнее
+2
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GLW
Ответ Jack Daniels
это даже смешнее захаряна в челси
бред, Захарян смешнее, могу спорить что у Спецряна лучше карьера пойдет в Европе, если уедет, не в Реал естественно
+6
-3
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Penarol
Гарик, ты Жорику в Мадрид вчира званил? - Да, Гамлет, а што? - Тогда давай скажим этаму Митарэтингсу, что ми кантактиравали с мадридцами.
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T.T.
Выбирают между Кузяевым и Сперцяном
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ShamilK
Ответ Bartez1986
а что смешного, на самом деле? он вполне может быть интересен. как и ещё 250 игроков схожего возраста и функционала. нормальная практика для топ-клуба. или в Реал прямо всегда лютые топари переходят? да не, ошибались, как и все. не понимаю смеха
Согласен. Играет же в Мадриде уже который год абсолютно нулевой асенсио, а Сперцян никак не может быть хуже.
Тем более, удивляться таким новостям не стоит после подписания какого-то школьника из Бразилии, который на взрослом уровне сыграл 5 секунд. Сейчас в Мадрид можно попасть по нарезкам из ютуба
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Spartakus1984
ахахахах
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100 тысяч кэшем Аренаса
Источник, знакомый с ситуацией - это Нобель Арустамян или Каран Адамян?
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Архитектор Мендисабаль
Ренан и Сперцян. Новички Реала 2023...
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Bartez1986
а что смешного, на самом деле? он вполне может быть интересен. как и ещё 250 игроков схожего возраста и функционала. нормальная практика для топ-клуба. или в Реал прямо всегда лютые топари переходят? да не, ошибались, как и все. не понимаю смеха
+3
-1
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Amalfitano
Ответ AlainProst
Он унёс эту тайну в могилу)
А вообще, в мире есть 3 категории людей. Это армяне которые гордятся что они армяне, это армяне которые не знают, что они армяне и завидуют настоящим армянам и те которые хотели бы быть армянами и завидуют первым двум категориям.)))
+4
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Мужанов Дмитрий Александрович
Скауты наблюдает за несколькими сотнями игроков в мире, так что возможно и Сперцян в нём тоже присутствует(но не факт)
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