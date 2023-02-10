«Реал» интересуется хавбеком « » и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

По информации Metaratings.ru, представители футболиста общались с мадридским клубом, но активных действий со стороны «Реала» пока не было.

«С « » все на уровне интереса», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». У него 10 голов и 5 результативных передач в 21 игре за клуб во всех турнирах в этом сезоне.

Полную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

Сперцян готов к Европе – его хотят ПСВ и «Фейеноорд». Мог уехать еще летом, но остался, чтобы помочь «Краснодару»

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