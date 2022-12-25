«Краснодару» интересен защитник сборной Сербии Эракович. «Црвена Звезда» хочет 10-12 млн евро
«Краснодару» интересен защитник сборной Сербии Страхиня Эракович.
По данным Kurir, российский клуб проявляет серьезный интерес к 21-летнему центральному защитнику. «Црвена Звезда» хочет получить за него 10-12 млн евро – окончательная сумма зависит от способа выплат и их темпа.
Прошлым летом «Краснодар» предлагал за Эраковича 6,5 млн евро и 50% от суммы последующей продажи. Сейчас российский клуб готов предложить больше.
Отмечается, что за Эраковичем также следили скауты «Зенита», «Динамо» и «Валенсии». Прошлой весной им интересовались «Торино», «Верона» и «Кальяри».
Летом сообщалось, что «Зенит» предложил 8 млн евро за Страхиню.
Эракович был в заявке сборной Сербии на ЧМ-2022, но ни разу не появился на поле. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Сейчас в Динамо 3 таких же талантливых ЦЗ. Сазонов, Фердинандес и Маричаль. Правда сейчас это малоопытные ЦЗ. , но к следующему сезону , они будут основными игроками стартового состава. Сейчас в Динамо, нужнен один опытный ЦЗ защитник не дороже 5 , который наведёт порядок в защите. И ещё один игрок, в случае ухода Захаряна.
Ну кроме Зенита.
Кайо!!!