«Краснодару» интересен защитник сборной Сербии Эракович. «Црвена Звезда» хочет 10-12 млн евро

« » интересен защитник сборной Сербии Страхиня Эракович.

По данным Kurir, российский клуб проявляет серьезный интерес к 21-летнему центральному защитнику. « » хочет получить за него 10-12 млн евро – окончательная сумма зависит от способа выплат и их темпа.

Прошлым летом «Краснодар» предлагал за Эраковича 6,5 млн евро и 50% от суммы последующей продажи. Сейчас российский клуб готов предложить больше.

Отмечается, что за Эраковичем также следили скауты «Зенита», « » и «Валенсии». Прошлой весной им интересовались « », «Верона» и «Кальяри».

Летом сообщалось, что « » предложил 8 млн евро за Страхиню.

Эракович был в заявке сборной Сербии на ЧМ-2022, но ни разу не появился на поле. Статистику футболиста можно изучить здесь.