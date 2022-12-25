«Краснодару» интересен защитник сборной Сербии Эракович. «Црвена Звезда» хочет 10-12 млн евро

Теги Зенит Кальяри Торино премьер-лига Россия Валенсия серия А Италия Ла Лига высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Динамо Москва Верона Краснодар Страхиня Эракович Футбол

«Краснодару» интересен защитник сборной Сербии Страхиня Эракович.

По данным Kurir, российский клуб проявляет серьезный интерес к 21-летнему центральному защитнику. «Црвена Звезда» хочет получить за него 10-12 млн евро – окончательная сумма зависит от способа выплат и их темпа.

Прошлым летом «Краснодар» предлагал за Эраковича 6,5 млн евро и 50% от суммы последующей продажи. Сейчас российский клуб готов предложить больше.

Отмечается, что за Эраковичем также следили скауты «Зенита», «Динамо» и «Валенсии». Прошлой весной им интересовались «Торино», «Верона» и «Кальяри».

Летом сообщалось, что «Зенит» предложил 8 млн евро за Страхиню.

Эракович был в заявке сборной Сербии на ЧМ-2022, но ни разу не появился на поле. Статистику футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Федоров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не считаю , что Динамо стоит покупать ЦЗ за 10 лямов. Даже если он талант.
Сейчас в Динамо 3 таких же талантливых ЦЗ. Сазонов, Фердинандес и Маричаль. Правда сейчас это малоопытные ЦЗ. , но к следующему сезону , они будут основными игроками стартового состава. Сейчас в Динамо, нужнен один опытный ЦЗ защитник не дороже 5 , который наведёт порядок в защите. И ещё один игрок, в случае ухода Захаряна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В период неопределенности этой зимой клубы покупать ничего не будут за такие суммы.
Ну кроме Зенита.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Усиление в центр защиты Краснодару безусловно нужно. Страхиня Эракович очень интересный вариант, который при определённых обстоятельствах способен вырасти в стержневого игрока обороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valeriy50
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Арарат Аветян
а зачем такому гению в россию
За бабками разумеется как и все леги, слабо верится что все они с детства мечтали о РФПЛ.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caniball
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На самом деле талантливый паренек и есть у него потенциал для развития.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да ладно, Краснодар интересуется центральным защитником? Да ну бред какой-то.
Кайо!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ angry horse
Судя по игре защиты Сербии на мундиале, там стоимость не выше миллиона должна быть 🤔
Этот Эракович даже не играл на этом чм. Он был в заявке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
angry horse
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Судя по игре защиты Сербии на мундиале, там стоимость не выше миллиона должна быть 🤔
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арарат Аветян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а зачем такому гению в россию
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий