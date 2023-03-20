Канчельскис о «Матч ТВ»: «Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Это «Дом-2» – Бузова приходит и про футбол рассказывает»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Андрей Канчельскис Дмитрий Губерниев Матч ТВ Ольга Бузова Футбол

Андрей Канчельскис заявил, что Дмитрий Губерниев просил не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ».

– Они будут ходить на «Дом-2» и рассказывать сказки. «Дом-2» – это «Матч ТВ». Знаете, почему «Домом-2» назвал? Когда я пришел к ним и увидел людей из Comedy Club, потом Бузова пришла, кричат, перебивают. Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Почему я должен не критиковать? Вы спрашиваете мое мнение, я вам отвечаю. Туда приходит Бузова и начинает рассказывать про футбол.

– Делают из футбола шоу?

– У нас один федеральный спортивный канал. Люди должны футбольные приходить. Вся страна смотрит на это безобразие. Рассказывают какие-то сказки, что у нас все хорошо.

Во время чемпионата мира у нас закрылось 11 профессиональных футбольных клубов – об этом никто не говорит. Представляете, сколько безработных футболистов? А что игрок умеет кроме футбола? Ладно, на высоком уровне он мог сохранить какие-то деньги, а если футболист из Второй лиги, куда он пойдет – на завод? Эти негодяи закрыли 11 клубов, – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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31 комментарий

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Gagarin Party
Ответ faddey
Ты из Китая?
я из Смоленска
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faddey
Ответ Gagarin Party
у вас закрылись, у нас открылись. Совпадение?
Ты из Китая?
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Mrtg
И в чем он неправ?
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Илнур Кара
Дворниками возьмут. А на завод ещё попасть надо
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Валера
Ответ Gagarin Party
смотря кем и смотря какой завод.
На спиртзавод, дегустатором...
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Fatty Toni
Ответ .ru
Губерниев мне говорит... а мог бы и до слёз довести...
Г: Вы перестали пить коньяк по утрам?
К: Че мычишь? Наливай уже.
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Павел Ларичев
по простоте душевной сдал Губерниева.
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Fatty Toni
Ответ Gagarin Party
у вас закрылись, у нас открылись. Совпадение?
Релокация :))
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prus_3
Нихрена не понял, но очень интересно!
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Fatty Toni
Ответ Вадим flanec
По Качельскису выходит, что идти работать на завод западло? Если ноги и руки растут не оттуда, пусть тогда идут подаяние, стоя у церкви просят.
неистово плюсую.
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Fatty Toni
а если футболист из Второй лиги, куда он пойдет – на завод?
____________
К сведению бывшего профессионального футболиста Канчельскиса, в СССР и в футбол играли, и на заводе работали. (Я не про футболистов Высшей лиги СССР сейчас, те на заводах только числились, ни разу не дойдя до проходной, а о тех, кто из вторых-третьих дивизионов). И ничего, людьми оставались.
Но из уст бывшего профессионального футболиста Канчельскиса фраза про завод звучит так, будто их послали в пешее эротическое приключение: "куда он пойдет – на #####?"
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Светлана Агейкина
А кем на завод? Грузчиком в магазин.
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Классный руководитель
Похмелился и понеслось
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А я ясные дни оставляю себе
Кому в голову придет критиковать клуб, совершивший экономическое чудо на продаже шарфов и кружек?
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Дмитрий9779
После слов о договорняках на ЧМ 2018 к Канчельскису надо относиться как к Кавазашвили.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Назар Игорь
Зенит тут каким боком? Губер никогда не был поклонником Зенита и вообще к Питеру не имеет никакого отношения.
политика партии
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Ковид 07.10.52
Когда все система под типами из одного города по другому быть не может....Все правильно сказал, что там только ура кричат ...тьфу...
+6
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Вадим flanec
По Качельскису выходит, что идти работать на завод западло? Если ноги и руки растут не оттуда, пусть тогда идут подаяние, стоя у церкви просят.
+7
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Gagarin Party
Ответ All These Things I Hate
Нынче это не престижно, в понимании общества
смотря кем и смотря какой завод.
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Gagarin Party
Ответ maks44
У нас в городе несколько заводов закрылось. Вот куда людям идти? В футбол играть?
у вас закрылись, у нас открылись. Совпадение?
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Дмитрий00
Балаболить на ТВ еще может идти, но там мест меньше чем на заводе
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All These Things I Hate
Ответ Aleksey Yashin
"А что игрок умеет кроме футбола? ...куда он пойдет – на завод?" Могут и на завод не взять, раз кроме футбола ничего не умеет. И что плохого в том чтобы пойти работать на завод?
Нынче это не престижно, в понимании общества
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Tun
С этим каналом давно всё понятно) хотя надежды-то были эхххх, помню в 2015 году первый месяц только матч на телеке смотрел, сильно разочаровался
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maks44
У нас в городе несколько заводов закрылось. Вот куда людям идти? В футбол играть?
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Dima67
А зачем Зенит критиковать? Это ум честь и совесть нашей эпохи!
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