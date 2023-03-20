Канчельскис о «Матч ТВ»: «Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Это «Дом-2» – Бузова приходит и про футбол рассказывает»

заявил, что просил не критиковать «Зенит» на « ».

– Они будут ходить на «Дом-2» и рассказывать сказки. «Дом-2» – это «Матч ТВ». Знаете, почему «Домом-2» назвал? Когда я пришел к ним и увидел людей из Comedy Club, потом Бузова пришла, кричат, перебивают. Губерниев мне говорит: «Не критикуй « ». Почему я должен не критиковать? Вы спрашиваете мое мнение, я вам отвечаю. Туда приходит и начинает рассказывать про футбол.

– Делают из футбола шоу?

– У нас один федеральный спортивный канал. Люди должны футбольные приходить. Вся страна смотрит на это безобразие. Рассказывают какие-то сказки, что у нас все хорошо.

Во время чемпионата мира у нас закрылось 11 профессиональных футбольных клубов – об этом никто не говорит. Представляете, сколько безработных футболистов? А что игрок умеет кроме футбола? Ладно, на высоком уровне он мог сохранить какие-то деньги, а если футболист из Второй лиги, куда он пойдет – на завод? Эти негодяи закрыли 11 клубов, – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас