Губерниев о броске банана в Вендела: «Это расизм, виновному нужно запретить посещать футбол лет на 5, а «Волгу» – оштрафовать. Пусть 2 млн отдают»
Дмитрий Губерниев считает, что «Волгу» и фаната, бросившего банан в Вендела, нужно строго наказать.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.
На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
«Это расизм, болельщика надо найти и запретить ему посещать футбол лет на пять, а клуб оштрафовать. Другим должно быть неповадно. Как минимум административное наказание для болельщика должно быть. Случай вопиющий, я в ужасе от того, что такие вещи у нас происходят на футболе.
По регламенту «Волга» должна быть оштрафована по максимуму. Пусть два миллиона отдают», – сказал телеведущий.
По регламенту за подобное нарушение виновный клуб наказывается штрафом от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и или снятием трех очков.
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