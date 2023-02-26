Губерниев о броске банана в Вендела: «Это расизм, виновному нужно запретить посещать футбол лет на 5, а «Волгу» – оштрафовать. Пусть 2 млн отдают»

считает, что «Волгу» и фаната, бросившего банан в Вендела, нужно строго наказать.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Это расизм, болельщика надо найти и запретить ему посещать футбол лет на пять, а клуб оштрафовать. Другим должно быть неповадно. Как минимум административное наказание для болельщика должно быть. Случай вопиющий, я в ужасе от того, что такие вещи у нас происходят на футболе.

По регламенту «Волга» должна быть оштрафована по максимуму. Пусть два миллиона отдают», – сказал телеведущий.

По регламенту за подобное нарушение виновный клуб наказывается штрафом от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и или снятием трех очков.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска