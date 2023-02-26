Губерниев о броске банана в Вендела: «Это расизм, виновному нужно запретить посещать футбол лет на 5, а «Волгу» – оштрафовать. Пусть 2 млн отдают»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия Первая лига Дмитрий Губерниев Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что «Волгу» и фаната, бросившего банан в Вендела, нужно строго наказать.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Это расизм, болельщика надо найти и запретить ему посещать футбол лет на пять, а клуб оштрафовать. Другим должно быть неповадно. Как минимум административное наказание для болельщика должно быть. Случай вопиющий, я в ужасе от того, что такие вещи у нас происходят на футболе.

По регламенту «Волга» должна быть оштрафована по максимуму. Пусть два миллиона отдают», – сказал телеведущий.

По регламенту за подобное нарушение виновный клуб наказывается штрафом от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и или снятием трех очков.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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21 комментарий

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Милитриса Кирбитьевна
Необходимо на стадионах срочно ввести банан-ID.
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Владимир Туаев
По логике Губерниева надо штрафовать город или регион где совершается преступление...
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Kosta77
А вот был бы у банана ФанID...
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Александр Смирнов
странно , что Зарема ещё не высказалась.
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Владислав Бондарчук
В зону СВО расиста отправить
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Кеша
Бред . При чем здесь клуб . Откуда у них такие деньги . Идиот должен сам отвечать за поступок и , только, он .
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Фут.Боль
Нужно на кожурках бананов делать наклейки: "No to racism".Если с такой наклейкой банан прилетел, значит просто упал или покормить хотели кого-то, поделиться с кем-то. А вот если без неё, тогда по всей строгости наказывать.
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сосед царя
На футбол дурака не пускать лет 10, это можно. А вот 2 лимона ? Им и так праздник испортили.
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Johny111
Пусть 2 миллиона отдают, мне... Добавил телеведущий 😂
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Dinamik1
Мнение дилетанта а также байдарочника-лизоблюда ни кому не интересно.В футбол еще не лез этот неадекват.
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Barsa! bolshe chem klub
Губерниев чтоб не казаться гомофобом, видимо бананы ест поперек...
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Born is the King
Запретить импорт бананов, удалить из интернета фото всех бананов, оштрафовать Африку и Венесуэлу на 2 миллионов рублей за экспорт бананов
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градус ненависти
Рыбак рыбака…один полудурок бросил, другой тут же высказался
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fellx
Причем тут клуб? За то, что разрешили банан с собой пронести? Успокойтесь вы уже. Представьте на месте Вендела условного Винисиуса, легче станет
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poolshh
Может он имеет в виду до пятого колена?)))
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Arturitto
После FAN ID нужно в думе рассмотреть вопрос о необходимости установки бананоискателей на входах на стадионы.
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Дмитрий9779
Так с него штраф и взыскать+запретить ему посешение футбола в России.Клуб и настоящие болельщики не должны страдать.
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2vdhrvmmzf
А вход с бананами разве запрещён? Что могла Волга сделать?
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Гамарджоба Генацвале
И запрет бананов на стадионах!
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Kit244098
Губер явно не в теме. У него слава горлопана - сумасшедшего, таким власть не все доверяет. В отличие от него Чердак социально-близкий. И все знает))
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cektor
Я думал дикарей уже давно нет. Один походу появился )
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