«Матч ТВ» транслировал игру «Зенита» и «Сепахана» в низком качестве, с черными рамками и без звуков стадиона: «Это реалии, наших иранских партнеров, дающих сигнал»
В «Матч ТВ» прокомментировали проблемы с трансляцией матча «Зенита» и «Сепахана» (0:2).
Эфир товарищеского матча из Тегерана проходил с черными рамками, без звука со стадиона и в низком качестве. Периодически во время трансляции было слышно иранского комментатора.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Как и все зрители, мы понимаем, что качество трансляции не вполне соответствует требованиям современного вещания. К сожалению, это реалии, в которых находятся наши иранские партнеры, предоставляющие сигнал.
В случае с конкретной трансляцией, думаем, все-таки важнее сделать акцент на факт проведения этого матча, саму игру и заполненные трибуны стадиона.
Надеемся, что трансляция матча сборной России по футболу с командой Ирана, если такой матч состоится, будет иного качества», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».
Ужасное качество, черные рамки и иранский комментатор – товарищеский матч «Зенита» вернул нас в 2007-й
Одно и тоже
бгг