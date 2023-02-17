«Матч ТВ» транслировал игру «Зенита» и «Сепахана» в низком качестве, с черными рамками и без звуков стадиона: «Это реалии, наших иранских партнеров, дающих сигнал»

В «Матч ТВ» прокомментировали проблемы с трансляцией матча «Зенита» и « » (0:2).

Эфир товарищеского матча из Тегерана проходил с черными рамками, без звука со стадиона и в низком качестве. Периодически во время трансляции было слышно иранского комментатора.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Как и все зрители, мы понимаем, что качество трансляции не вполне соответствует требованиям современного вещания. К сожалению, это реалии, в которых находятся наши иранские партнеры, предоставляющие сигнал.

В случае с конкретной трансляцией, думаем, все-таки важнее сделать акцент на факт проведения этого матча, саму игру и заполненные трибуны стадиона.

Надеемся, что трансляция матча сборной России по футболу с командой Ирана, если такой матч состоится, будет иного качества», – заявили в пресс-службе « ».

Ужасное качество, черные рамки и иранский комментатор – товарищеский матч «Зенита» вернул нас в 2007-й