«Матч ТВ» транслировал игру «Зенита» и «Сепахана» в низком качестве, с черными рамками и без звуков стадиона: «Это реалии, наших иранских партнеров, дающих сигнал»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) телевидение Сепахан высшая лига Иран Матч ТВ телетрансляции Футбол

В «Матч ТВ» прокомментировали проблемы с трансляцией матча «Зенита» и «Сепахана» (0:2).

Эфир товарищеского матча из Тегерана проходил с черными рамками, без звука со стадиона и в низком качестве. Периодически во время трансляции было слышно иранского комментатора.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Как и все зрители, мы понимаем, что качество трансляции не вполне соответствует требованиям современного вещания. К сожалению, это реалии, в которых находятся наши иранские партнеры, предоставляющие сигнал.

В случае с конкретной трансляцией, думаем, все-таки важнее сделать акцент на факт проведения этого матча, саму игру и заполненные трибуны стадиона.

Надеемся, что трансляция матча сборной России по футболу с командой Ирана, если такой матч состоится, будет иного качества», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

Ужасное качество, черные рамки и иранский комментатор – товарищеский матч «Зенита» вернул нас в 2007-й

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49 комментариев

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Матрос Кот
А Дюков пусть задумается. Одно дело,когда Зенит Брюгге сливает,обидно конечро,но можно стерпеть. А вот когда будет получать от разных Пахтакоров и Сепхаханов 5- 0, будет настоящая боль!
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FUFAYKIN
Да хрен с ней с картинкой. Чемпион России бездарно слил. Хотя, что расстраиваться, Иран в рейтинге ФИФА уже выше нас на 13 мест…
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Rumov
Придётся этот кал у них покупать.И нормально заплатим.
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Вадим Симонов
Наше будущее.
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micka
В Древнем Риме в таком качестве транслировали бои гладиаторов.
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tiffozi_Z
А чего ждали изолированные от изолированных???
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dimitrii36
по трубам трансляция шла, потоком
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Atsuktuvas
Жаль, конечно, что картинка не черно-белая, как во времена, когда сборная выигрывала Чемпионат Европы. Но подождем...
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Любитель побеждать
А скоро и наши реалии на всех экранах страны
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redbalance
Ну в 30- летие зенита это эашквар конечно.
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Бобынин
Очередной прорыв
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a2wai
Никто бы не удивился, если бы в это же время в Иране этот матч показывали бы с нормальной картинкой.
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pavelrytov@icloud.com
Ну ладно трансляция, но качество футбола Зенита… Лига чемпионов АФК конечно им не грозит
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Бронислав Каминский
В Иране настолько серьезные траблы с тв-оборудованием?Или это только потому что товарка была
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хавбек+
на товарняки бывают и хуже трансляции, тут нечему удивляться
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Игорь Стукачев
Какая игра, такая и трансляция.
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Vladlen Mironov
Ответ Shibosan
Ничего, еще пяток лет под санкциями и в таких реалиях и мы будем находиться.
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13lapa13
спортс не мог не набросить, как всё плохо
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Shibosan
Ничего, еще пяток лет под санкциями и в таких реалиях и мы будем находиться.
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Саша Пушкин
Ответ Дядя ТУРА
уж лучше Ютуб чем мракобесие по тв
Как говорили на Руси: перед закрытием Ютуба, не насмотришься. Как и перед смертью, не надышишься...
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Vladlen Mironov
Ответ Дядя ТУРА
уж лучше Ютуб чем мракобесие по тв
Ахаххаххахах
Одно и тоже
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KMR
И вот это повлияло на результат. Планировали 3-0 проиграть,чтобы иранцам было приятно
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Дядя ТУРА
Ответ Vladlen Mironov
Иди ютубчик посмотри, остальное для тебя сложно
уж лучше Ютуб чем мракобесие по тв
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Team_Coach
Срочно в Азию переходим и привезем свое оборудование HD формата.
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Vladlen Mironov
Ответ atomio
Все логично. В КНДР еще хуже качество будет. Именно так и бывает когда страна в изоляции под жуткими санкциями десятилетия.
Вот вот, даже футбол ОБЫЧНЫМ людям не дают посмотреть, коротко про санкции и миролюбие запада
бгг
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