Лещук о комментаторах: «Полный ужас, больше для фона. Губерниев нравится больше Черданцева – Георгий кричит наигранно»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о комментаторах «Матч ТВ».
«Между прочим, [если] слушать Губерниева или Черданцева – мне больше нравится Губерниев. Потому что вот когда Черданцев кричит, это как-то для меня звучит больше наигранно.
В футболе вообще в целом слушать комментаторов, что комментируют – это полный ужас. Это, знаешь, больше для фона, если честно, чем [чтобы] что-то узнать.
Для обычного болельщика – да, это интересно. Для профессионального спортсмена – много того, что не является прямо на 100% правдой», – сказал Лещук в программе «Третий тайм» на «Матч Премьер».
Кто-то из футбольных комментаторов может нравиться больше, кто-то меньше, но важно понять - это всё, в принципе, точно отражает пожелания верхушки Вертикали...
– Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер), чтобы был полный стадион.
_________________________________________________
Добро пожаловать на Спортс, где постят интервью конкретных дебилов, например, которые в 26 лет в РПЛ сыграли в 16 матчах и получают в год 62 860 172 рублей, я не шучу.
- Нам надо расстаться. Наигранно кричишь. Прямо как Черданцев. А надо как Губерниев
единственное, чем известен голкипер Динамо Лещук, это фразой "Ваще похер" во флэш-интервью в перерыве кубкового матча