Лещук о комментаторах: «Полный ужас, больше для фона. Губерниев нравится больше Черданцева – Георгий кричит наигранно»

Теги премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Игорь Лещук Матч ТВ Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о комментаторах «Матч ТВ».

«Между прочим, [если] слушать Губерниева или Черданцева – мне больше нравится Губерниев. Потому что вот когда Черданцев кричит, это как-то для меня звучит больше наигранно.

В футболе вообще в целом слушать комментаторов, что комментируют – это полный ужас. Это, знаешь, больше для фона, если честно, чем [чтобы] что-то узнать.

Для обычного болельщика – да, это интересно. Для профессионального спортсмена – много того, что не является прямо на 100% правдой», – сказал Лещук в программе «Третий тайм» на «Матч Премьер».

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19 комментариев

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Marduhai
Лещук не понимает, что дело не комментаторах, а в тех кто их выдвигает и назначает, т.е. в политиках. Сегодняшняя политическая система, руководящая кадрами и программами, это даже не Эрнст и Добродеев, а стоящие над ними лица из ближнего круга президента страны. Общеизвестно, что ТВ курируют Ковальчуки. Очевидно, что им по нраву те, кто якобы зажигает обывателя. Отсюда Соловьев, Шейнин, Ноткин, Симоньян, Бабаян, Михеева и т.д на политических каналах, а спортивные это зажигание продолжают. Отсюда полу-политические спортивные каналы, где царствуют Тарасова, Фетисов, Винер, Канделака, Иоланда Чен, Губерниев, а в футбольной ветке Черданцев, Генич и им подобные ведущие Матч ТВ.
Кто-то из футбольных комментаторов может нравиться больше, кто-то меньше, но важно понять - это всё, в принципе, точно отражает пожелания верхушки Вертикали...
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Рома Михалев
Ответ мистер бин
Между прочим и к ним были большие претензии. А уж если бы сейчас они комментировали много недостатков всплыло бы и у Озерова и тем более Перетурина.
Кому-то не нравилась манера их комментирования, но по поводу профессионализма вопросов не было. Если бы тогда комментировали Черданцевы и Геничи, то все бы поняли, что Озеровы и Перетурины настоящие профи
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AloneInTheDark
Ответ Нейтральный критик
Расслабьтесь. Лещук в интервью обычно жжет, как дуговая сварка, только с покерфейсом.
Пусть встаёт на должность и оклад пресс-атташе тогда, в чём проблема?
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niker84
А вкусах не спорят. Как по мне, Черданцев очень нравиться, как комментирует.Живой, эмоциональный без пристрастий к какому либо клубу.
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Нейтральный критик
Ответ AloneInTheDark
– Но ведь Fan ID еще не действует в Москве, его введут только с нового года. Значит, будет еще хуже, чем сейчас? – Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер), чтобы был полный стадион. _________________________________________________ Добро пожаловать на Спортс, где постят интервью конкретных дебилов, например, которые в 26 лет в РПЛ сыграли в 16 матчах и получают в год 62 860 172 рублей, я не шучу.
Расслабьтесь. Лещук в интервью обычно жжет, как дуговая сварка, только с покерфейсом.
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Белые штаны Хави
Лещук такой же футболист как и Черданцев с Губерниевым комментаторы
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мистер бин
Ответ Мосгорсуд
Озеровых и Перетуриных нет увы, а когда умер Розанов, я футбол практически всегда смотрю без звука....или мямлят или орут как Чердак по делу и без
Между прочим и к ним были большие претензии. А уж если бы сейчас они комментировали много недостатков всплыло бы и у Озерова и тем более Перетурина.
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AloneInTheDark
– Но ведь Fan ID еще не действует в Москве, его введут только с нового года. Значит, будет еще хуже, чем сейчас?

– Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер), чтобы был полный стадион.
_________________________________________________

Добро пожаловать на Спортс, где постят интервью конкретных дебилов, например, которые в 26 лет в РПЛ сыграли в 16 матчах и получают в год 62 860 172 рублей, я не шучу.
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Мосгорсуд
Ответ Wiley Fox
Думаю, у лещука нет девушки постоянной - Нам надо расстаться. Наигранно кричишь. Прямо как Черданцев. А надо как Губерниев
Губер на Бузову не кричал, но довёл её до истерики)))
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Мосгорсуд
Озеровых и Перетуриных нет увы, а когда умер Розанов, я футбол практически всегда смотрю без звука....или мямлят или орут как Чердак по делу и без
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-2
+1
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Ёшимин Бональдо
Мир потерял прекрасного комментатора в лице Кадырова! Одним своим словом мог влиять как на матчи, так и на судей)
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Wiley Fox
Думаю, у лещука нет девушки постоянной

- Нам надо расстаться. Наигранно кричишь. Прямо как Черданцев. А надо как Губерниев
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Анатолий Дмитриевич
слишком пафосно сказано для футболиста, который к 27 годам провел аж 20 матчей за основу. и это в команде, где основной вратарь - Шунин.

единственное, чем известен голкипер Динамо Лещук, это фразой "Ваще похер" во флэш-интервью в перерыве кубкового матча
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Jeicob Harlon
Чувствуется в черданцеве мольба чтоб его не уволили ,реально не по себе бывает слушать его
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tfs
Любому нормальному человеку - что первый, что второй... Лучше интершум!
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Александр Беляков
Другое дело великий голкипер Лещук)
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Nuraly Amirov
Для обычного болельщика тоже неинтересно, уши вянут от 90% сброда на матче
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это пройдет
Черданцев: «Лещук — чистый стул, чисто фон для «Динамо»
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Евгений Громов 22
Ахах ха ха ха
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