Лещук о комментаторах: «Полный ужас, больше для фона. Губерниев нравится больше Черданцева – Георгий кричит наигранно»

Вратарь « » высказался о комментаторах « ».

«Между прочим, [если] слушать или – мне больше нравится Губерниев. Потому что вот когда Черданцев кричит, это как-то для меня звучит больше наигранно.

В футболе вообще в целом слушать комментаторов, что комментируют – это полный ужас. Это, знаешь, больше для фона, если честно, чем [чтобы] что-то узнать.

Для обычного болельщика – да, это интересно. Для профессионального спортсмена – много того, что не является прямо на 100% правдой», – сказал Лещук в программе «Третий тайм» на «Матч Премьер».