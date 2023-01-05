Канчельскис уверен в 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Конкурентов нет и не будет. Хотел бы увидеть Семака в другой атмосфере, с другими игроками»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом России пятый раз подряд. 

После 17 туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 42 очка и занимают 1-е место в турнирной таблице. Они опережают «Спартак», идущий вторым, на 6 баллов. 

– «Зенит» – чемпион пятый раз подряд?

– Это еще до чемпионата было понятно. Нет конкурентов. И не будет. Те футболисты, которые есть у «Зенита», на голову выше всех в России. Даже русский костяк – все они хорошего уровня. Поэтому просто нет конкуренции. Можете смело поздравить «Зенит» с чемпионством.

Поэтому и говорю, что хотел бы увидеть Семака в другой атмосфере, с другими футболистами, – сказал бывший игрок сборной России.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Никитин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот бы на Конча в Брайтоне посмотреть а не в МЮ🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вне блока
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Давид Agabekyan
Можете включить сезон когда Семак тренировал Уфу
Какой сезон?))) он заканчивал его после Гончаренко
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вне блока
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ blacksmithept
Он уже был в Уфе.
Так пусть начнёт с голого места, а не на всё готовое приходит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вне блока
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
Так был в УФЕ,вывел в ЕК.
И что он там вывел....на багаже Гончаренко?))) хорош уже ересь писать, без бюджета мы увидим думаю Семака.....уже скоро😀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Семаку желаю возглавить Динамо Киев, вот и вся смена атмосферы...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно, с таким админ ресурсом, ещё он не был чемпионом
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Типичный лицемер. А что ты молчишь о том, как Зенит «прекрасно» играл в еврокубках с Семаком? Или рот только на Слуцкого с Черчесовым слабо раскрыть?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ s_h_a_m_a_n
Это проблема других клубов, а не Семака и Зенита
Да, проблема других клубов, что у них нет бюджета Зенита даже близко.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Доктор Верховцев
Был Семак «в другой атмосфере». Потому-то теперь и в Зените.
А в атмосфере в которой были Черчесов и Карпин он не хотел бы попробовать? Его там просто не знают
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С таким же успехом можно предположить чего добился бы Гвардиола в роли тренера Луча из Владивостока.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Был Семак «в другой атмосфере». Потому-то теперь и в Зените.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так был в УФЕ,вывел в ЕК.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blacksmithept
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он уже был в Уфе.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Канчельскис сегодня наговорился…
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это проблема других клубов, а не Семака и Зенита
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можете включить сезон когда Семак тренировал Уфу
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий