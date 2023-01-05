Канчельскис уверен в 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Конкурентов нет и не будет. Хотел бы увидеть Семака в другой атмосфере, с другими игроками»
Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом России пятый раз подряд.
После 17 туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 42 очка и занимают 1-е место в турнирной таблице. Они опережают «Спартак», идущий вторым, на 6 баллов.
– «Зенит» – чемпион пятый раз подряд?
– Это еще до чемпионата было понятно. Нет конкурентов. И не будет. Те футболисты, которые есть у «Зенита», на голову выше всех в России. Даже русский костяк – все они хорошего уровня. Поэтому просто нет конкуренции. Можете смело поздравить «Зенит» с чемпионством.
Поэтому и говорю, что хотел бы увидеть Семака в другой атмосфере, с другими футболистами, – сказал бывший игрок сборной России.
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