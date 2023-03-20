Гвардиола посетил матч «Барсы» и «Реала». Зрители на «Камп Ноу» встретили Пепа аплодисментами

Теги Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Пеп Гвардиола Камп Ноу Класико Футбол

Пеп Гвардиола посетил класико на «Камп Ноу».

В воскресенье «Барселона» на своем поле обыграла «Реал» со счетом 2:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Главный тренер «Манчестер Сити», ранее тренировавший «Барселону», присутствовал на матче. Камеры на стадионе заметили Гвардиолу в ложе рядом со вдовой Йохана Кройфа Дэнни Костер. Зрители на «Камп Ноу» поприветствовали Пепа аплодисментами.

Пеп Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые в сезоне-2008/09 завоевали требл, выиграв Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании.

«Барселона» впервые с сезона-2011/12 выиграла три класико подряд. Ее тогда тренировал Пеп, «Реал» – Моуринью

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
и за барсу поболел и реал заценил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Тот человек которого встретят тепло, даже если он приедет в качестве соперника 👏🏻🤝🏻
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Месси тоже там был , но предпочёл не афишировать своё скромное присутствие 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santa-Barbara
Ответ MK
Где Долж тут двойной новость как бы Пеп и Барсы, а его нет
Сдаёт позиции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ MK
Где Долж тут двойной новость как бы Пеп и Барсы, а его нет
Этот Должун, видимо, ищет свой Челси в середине турнирной таблицы АПЛ.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Пеп Гвардиола - это легенда для всех болельщиков Барселоны!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Культовый тренер конечно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Где Долж тут двойной новость как бы Пеп и Барсы, а его нет
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Пеп наверно остался доволен. Барселона как никогда близка к чемпионству !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Заслужил🔥❤️
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий