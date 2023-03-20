Гвардиола посетил матч «Барсы» и «Реала». Зрители на «Камп Ноу» встретили Пепа аплодисментами

Пеп Гвардиола посетил класико на «Камп Ноу».

В воскресенье «Барселона» на своем поле обыграла «Реал» со счетом 2:1 в 26-м туре .

Главный тренер « », ранее тренировавший «Барселону», присутствовал на матче. Камеры на стадионе заметили Гвардиолу в ложе рядом со вдовой Йохана Кройфа Дэнни Костер. Зрители на « » поприветствовали Пепа аплодисментами.

тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые в сезоне-2008/09 завоевали требл, выиграв Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании.

«Барселона» впервые с сезона-2011/12 выиграла три класико подряд. Ее тогда тренировал Пеп, «Реал» – Моуринью

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