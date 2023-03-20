Фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!» во время класико. Вингер «Реала» в ответ похлопал по нашивке победителей КЧМ

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Камп Ноу чемпионат мира среди клубов Винисиус Жуниор Футбол

Болельщики «Барселоны» во время игры с «Реалом» пожелали Винисиусу Жуниору смерти.

Как передает Marca, посетители «Камп Ноу» скандировали «Винисиус, сдохни!» в конце первого тайма матча 26-го тура Ла Лиги.

Бразильский вингер в ответ на это посмотрел на трибуны и похлопал по нашивке победителей клубного чемпионата мира, что еще больше раззадорило фанатов.

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21 комментарий

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Bolvan
Ответ Artem Piatkov
Достойно ответил Реал - Клубный Чемпион Мира! А вы кто?
Команда вылетевшая с ЛЕ
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Юрий Кечко
Ответ Kyancey
Чтобы кичиться кубком, добытым в матче с «Аль Ахли», надо прежде выиграть ЛЧ. Кому-то не понять )))
Вымысле не понять ? Барселона в 21 веке второй клуб после Реала по титулам лч, это им то не понять ?)) ну а в ла лиге обычно Реал насилуют и в хвост и в гриву

Если что не болею ни за тех ни за вторых , просто калит это необъективность
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dinar Ibragimov
Сейчас бы кичится этим мусорным кубком добытым в матчах с великими Аль Хилялями и Аль Ахли
Чтобы попасть на этот турнир нужно взять главный клубный трофей мира
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Kyancey
Ответ Dinar Ibragimov
Сейчас бы кичится этим мусорным кубком добытым в матчах с великими Аль Хилялями и Аль Ахли
Чтобы кичиться кубком, добытым в матче с «Аль Ахли», надо прежде выиграть ЛЧ. Кому-то не понять )))
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Raul14
Какой клуб(цирк) такие и болельщики))
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utsh44psmr
Детский сад. Не банан же кинули
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Dinar Ibragimov
Ответ Инженер Управляющий
Толи дело кубок Гампера, вот это турнир!
Про Кубок Гампера я вообще ни слова не сказал, чё у таких oбижeнoк как ты горит от неофициального турнира я не понимаю. Ну проводят матч чтобы почтить память основателя, что дальше? Реалке бы поучится уважению к своим клубным легендам, сделали бы кубок Франко в конце концов
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Оригинальный Ник
Ответ Kyancey
Какими низкими людьми надо быть, чтобы желать смерти другому человеку, даже если вы его ненавидите? Вини - молодец, что заткнул этих аборигенов!
Причём тут низость. На стадионе всегда говорят плохие слова в адрес футболистов, это нормально, это часть атмосферы. За это, в частности, футболистам и платят
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TiGra
Ответ Kyancey
Какими низкими людьми надо быть, чтобы желать смерти другому человеку, даже если вы его ненавидите? Вини - молодец, что заткнул этих аборигенов!
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Андрей Хенто
Ответ Dinar Ibragimov
Сейчас бы кичится этим мусорным кубком добытым в матчах с великими Аль Хилялями и Аль Ахли
Чтобы завоевать этот не самый престижный трофей, нужно одержать победу в самом главном клубном турнире.
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Потолковый Лампонюх™
Больше Чем Клуб
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Инженер Управляющий
Ответ Dinar Ibragimov
Сейчас бы кичится этим мусорным кубком добытым в матчах с великими Аль Хилялями и Аль Ахли
Толи дело кубок Гампера, вот это турнир!
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Dinar Ibragimov
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Андрей Хенто
Ну это уже перебор, футбол - не война и уж тем более желать смерти кому-то только из-за того, что ты игрок принципиального соперника - табу.
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LLiriKK
Интересно, что поклонники одного каталонского судейско-кабинетного коллектива будут кричать с трибун, когда начнут следующий сезон в Сегунде, с каким-нибудь крупным денежным штрафом и баном на регистрацию новых игроков на год-другой?)
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Владимир Владимирович
Относительно матча , Барса полностью переигрывает по игре Мадрид к 60-той минуте
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Moscwow
Джентельмены. Какой клуб такие и фанаты
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Artem Piatkov
Достойно ответил
Реал - Клубный Чемпион Мира! А вы кто?
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Kyancey
Какими низкими людьми надо быть, чтобы желать смерти другому человеку, даже если вы его ненавидите?
Вини - молодец, что заткнул этих аборигенов!
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Кирилл
Ну какой бы не был Винисиус, но такие кричалки - такое себе.
Без клубных пристрастий и команд, которые играют.
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Владимир Владимирович
Моур одобряет жест Винисиуса )
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