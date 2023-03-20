Фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!» во время класико. Вингер «Реала» в ответ похлопал по нашивке победителей КЧМ
Болельщики «Барселоны» во время игры с «Реалом» пожелали Винисиусу Жуниору смерти.
Как передает Marca, посетители «Камп Ноу» скандировали «Винисиус, сдохни!» в конце первого тайма матча 26-го тура Ла Лиги.
Бразильский вингер в ответ на это посмотрел на трибуны и похлопал по нашивке победителей клубного чемпионата мира, что еще больше раззадорило фанатов.
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