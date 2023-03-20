Гол Кессиэ «Реалу» – 3000-й для «Барсы» на «Камп Ноу» в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига сборная Кот-д′Ивуара по футболу Камп Ноу Франк Кессиэ Класико Футбол

Франк Кессиэ забил 3000-й гол «Барселоны» на «Камп Ноу» в Ла Лиге.

В 26-м туре «Барселона» на своем поле обыграла «Реал» со счетом 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил Франк Кессиэ. Этот гол стал его первым в Ла Лиге.

Полузащитник «Барселоны» стал автором 3000-го гола сине-гранатовых на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании. Также Кессиэ стал первым ивуарийцем, забивавшим в класико.

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16 комментариев

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Aleus Marcus
Ответ Gravdaar Iyaad
Пусть хоть 30 лч будет у реала, барса все равно останется его хозяином Говорю как фан Реала
такой себе ты фанат, раз не знаешь, что по почти всем основным показателям Реал впереди в истории эль Классико
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кто-то
Два красивых числа - 100 победа против Реала и 3000 гол на Камп Ноу
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Gravdaar Iyaad
Ответ Армен Амбарян
че там по лч?)
Пусть хоть 30 лч будет у реала, барса все равно останется его хозяином
Говорю как фан Реала
+2
-1
+1
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Темирлан Шаваев
Ответ Bigbadaboom
Мне показалось или он заплакал после гола?
Тебе не показалось, он заплакал потому что в тот день в Испании был день отца, а его отец умер когда ему было 11 и он не смог сдержать слезы.
+4
-1
+3
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Армен Амбарян
Ответ Футбол_это_жизнь
5 последних игр 4 победы Барсы 1 Реала Общий счёт 11-5 Хави >>>> Анчелотти
че там по лч?)
+1
-7
-6
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Игорь Климов
Молодец Кессиэ!
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Игорь Климов
Ответ Бускетс это позиция
2жды забил и оба раза победные голы В Кубке вообще мог с дублем уходить, но Фати удар заблокировал
Было дело!
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Бускетс это позиция
Ответ бек саидов
Многие просто мечтают сыграть в эл класико , а он взял и забил даже.
2жды забил и оба раза победные голы
В Кубке вообще мог с дублем уходить, но Фати удар заблокировал
+2
0
+2
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бек саидов
Многие просто мечтают сыграть в эл класико , а он взял и забил даже.
+2
0
+2
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ljolik888
Красивая цифра ,- победный гол и тем более классико . Звезды сошлись .
+1
0
+1
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Футбол_это_жизнь
5 последних игр
4 победы Барсы 1 Реала
Общий счёт 11-5
Хави >>>> Анчелотти
+7
0
+7
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Футбол_это_жизнь
Кессье хозяин Реала
2 матча 2 гола
+4
-2
+2
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GuruFutbola
Юбилейно унизили своих клиентов)
+3
-3
0
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headmaster
Ради такого момента стоило уходить из Милана
+16
-1
+15
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Олег М
Ни че себе 😳 Вот так честь выпала. Вписал уже своё имя в историю клуба, как не крути)
+11
-1
+10
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Bigbadaboom
Мне показалось или он заплакал после гола?
+17
0
+17
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