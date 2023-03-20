Гол Кессиэ «Реалу» – 3000-й для «Барсы» на «Камп Ноу» в Ла Лиге

Франк Кессиэ забил 3000-й гол «Барселоны» на «Камп Ноу» в .

В 26-м туре « » на своем поле обыграла «Реал» со счетом 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил . Этот гол стал его первым в Ла Лиге.

Полузащитник «Барселоны» стал автором 3000-го гола сине-гранатовых на « » в рамках чемпионата Испании. Также Кессиэ стал первым ивуарийцем, забивавшим в класико.

«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия золота?

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