Гол Кессиэ «Реалу» – 3000-й для «Барсы» на «Камп Ноу» в Ла Лиге
Франк Кессиэ забил 3000-й гол «Барселоны» на «Камп Ноу» в Ла Лиге.
В 26-м туре «Барселона» на своем поле обыграла «Реал» со счетом 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил Франк Кессиэ. Этот гол стал его первым в Ла Лиге.
Полузащитник «Барселоны» стал автором 3000-го гола сине-гранатовых на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании. Также Кессиэ стал первым ивуарийцем, забивавшим в класико.
«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия золота?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Говорю как фан Реала
В Кубке вообще мог с дублем уходить, но Фати удар заблокировал
4 победы Барсы 1 Реала
Общий счёт 11-5
Хави >>>> Анчелотти
2 матча 2 гола