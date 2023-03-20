Глебов не верит в отмену Fan ID: «Для этого нужно, чтобы те, кто это сделал, признали ошибку. Вряд ли»

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики стадионы Данил Глебов Fan ID Футбол

Капитан «Ростова» Данил Глебов сомневается, что Fan ID отменят.

– Ты веришь, что эту историю [Fan ID] можно откатить? Вы живете с этим уже полгода.

– Думаю, нет. Для этого нужно, чтобы люди, которые сделали эту систему, признали, что это ошибка. Вряд ли они это признают.

– Поэтому придется привыкать?

– Придется играть и слушать, как партнеры между собой разговаривают на поле, а не болельщиков, – сказал Глебов после игры с «Химками» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

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73 комментария

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Харламов Никита
Ответ luasanotu
Да мне все равно какая там структура, что там кто обещал Нечего писать про нашу плохую власть, когда власть везде одна
тогда зачем писать про реформу во Франции если она Вам пофигу.
а насчёт власти, мне НЕ ИНТЕРЕСНО какая во Франции власть - мне ВАЖНЕЕ какая власть в России.
а если это власть говорит одно, а делает другое - ЭТО ПЛОХАЯ ВЛАСТЬ.
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dimkaa1
Ответ dmitrysomov
Почему Вы думаете, что их действия - ошибка? Ввели оцифровку фанатов, которые до этого были в тени (в основном без банковских карточек, на серых работах). Удалось, таким образом, занести в картотеку около 10% молодняка. Остальных додушат иными методами.
Без банковских карточек? С лукошком нынче молодняк в магазин ходит?
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luasanotu
Ответ pont77
Для отмены закона, его нужно сначала принять. Во Франции приняли закон о повышении пенс. возраста на фоне протестов?
А его отменят?))) Приходи когда отменят
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pont77
Ответ luasanotu
Еще раз, закон отменили? Пенсионка это такие же налоги)) Да хоть миллион лет разница, люди этого не хотят, но закон примут)))
Для отмены закона, его нужно сначала принять.
Во Франции приняли закон о повышении пенс. возраста на фоне протестов?
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luasanotu
Ответ Харламов Никита
а вы в курсе СТРУКТУРЫ этой реформы ?! ;) на сколько поднимают, какими темпами ?! нечего на Францию пенять - у себя разберитесь для начала ☝️ да и потом один товарищ говорил одно время, что НИ ЗА ЧТО НЕ БУДЕТ - НИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ поднимать НИ КОНСТИТУЦИЮ МЕНЯТЬ ;) Итог всем известен ;)
Да мне все равно какая там структура, что там кто обещал
Нечего писать про нашу плохую власть, когда власть везде одна
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catcher69
да достали вы уже своим айди...узбогойтесь мы не придём сидите там в обнимку друг с другом на ваших стадионах
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Maturmalai
Ответ karlsson27
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Зато таким образом дурь его всем видна.
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old folk
Ответ luasanotu
А вот во Франции власть после многотысячных протестов отменила закон о повышении пенсионного возраста. Думают о народе! А стоп...
1. История во Франции ещё не закончилась
2. Сами по себе протесты ещё не означают, что противников повышения большинство.
Но если их действительно большинство, а закон всё-таки примут, на следующих выборах они просто не проголосуют за действующего президента/правящую партию.
Это называется демократия и сменяемость власти
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Maturmalai
Ответ luasanotu
Конечно, не место для дискуссий, поэтому реформу пенсионки провернули в обход парламента))))
Еще не провернули, хотя пытаются.
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Харламов Никита
Ответ luasanotu
Конечно, не место для дискуссий, поэтому реформу пенсионки провернули в обход парламента))))
а вы в курсе СТРУКТУРЫ этой реформы ?! ;)
на сколько поднимают, какими темпами ?!
нечего на Францию пенять - у себя разберитесь для начала ☝️
да и потом один товарищ говорил одно время, что НИ ЗА ЧТО НЕ БУДЕТ - НИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ поднимать НИ КОНСТИТУЦИЮ МЕНЯТЬ ;)
Итог всем известен ;)
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Jeksan
Да все очень просто. Найдут нужного козла отпущения - отменят
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karlsson27
Ответ Maturmalai
Если он это подтвердит, тогда вопросов нет.
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Валерий Петров
Ответ luasanotu
Конечно, не место для дискуссий, поэтому реформу пенсионки провернули в обход парламента))))
И есть вероятность, что не парламент сместит Макарона, а он сам тупо распустист этих зарвавшихся депутатов ))
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luasanotu
Ответ Maturmalai
Если он это подтвердит, тогда вопросов нет.
ААХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХХА
"Он подвердит")))))))
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luasanotu
Ответ Maturmalai
Да, они же дикие, не знают, что президента можно обнулить и держать у себя вечно, а парламент - не место для дискуссий.)))))
Конечно, не место для дискуссий, поэтому реформу пенсионки провернули в обход парламента))))
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Maturmalai
Ответ luasanotu
Да, потому что я знаю стивку Знаю, как он себя неадекватно ведёт на футбольных ветках Еще вопросы?
Если он это подтвердит, тогда вопросов нет.
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dmitrysomov
Ответ Ярик01
Для этого нужно, чтобы чиновники и погоны, потратившие уже под миллиард, признали свою ошибку? ) Кто должностей своей решит лишиться, добровольно.
Почему Вы думаете, что их действия - ошибка? Ввели оцифровку фанатов, которые до этого были в тени (в основном без банковских карточек, на серых работах). Удалось, таким образом, занести в картотеку около 10% молодняка. Остальных додушат иными методами.
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Maturmalai
Ответ Пётр Смирнов
Средняя продолжительность жизни в РФ составляет 72 года только из-за того, что женщины живут дольше мужчин. У мужчин средний показатель составляет 66 с небольшим лет. Здесь РФ занимает одно из лидирующих мест!(с конца правда, но одно и лидирующих!) Гойда!
И над устранением этого "с небольшим" российское руководство сейчас усердно работает.))))
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Dinamik1
Надо точно по фамильно знать кто это все придумал и внедрил что бы потом было с кого спрашивать.А то опять ВВП будет виноват
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Евгений Соболев
Им в первую очередь надо будет отречься от Тупина!))
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Пётр Смирнов
Ответ Maturmalai
Во Франции оппозиция организовала в парламенте вотум недоверия французскому президенту Макрону по теме повышения пенсионного возраста. Напомни мне, рассматривался ли вотум недоверия Путину в российском парламенте, когда он повышал пенсионный возраст? В других новостях: во Франции средняя продолжительность жизни 83 года, в России - только 72. Еще в других новостях: во Франции не нужно оформлять никакого Fan ID, чтобы пройти на стадион. Будем дальше с Францией сравнивать, или лучше успокоимся?
Средняя продолжительность жизни в РФ составляет 72 года только из-за того, что женщины живут дольше мужчин. У мужчин средний показатель составляет 66 с небольшим лет. Здесь РФ занимает одно из лидирующих мест!(с конца правда, но одно и лидирующих!) Гойда!
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Maturmalai
Ответ ЦСКА1960
Ну или просто на следующих выборах изберут другого президента и парламент, который отменит непопулярную реформу.
Да, они же дикие, не знают, что президента можно обнулить и держать у себя вечно, а парламент - не место для дискуссий.)))))
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Maturmalai
Ответ SadButTrue
Зато французы массово гибнут в Альпах за своего тирана коротышку, освобождая Италию и Австрию от итальянцев и австрийцев. Из-за континентальной блокады во Франции закрылись Икеи и Макдональдс. Новости 1806 года.
Ты немножко опоздал с этой новостью.))))
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luasanotu
Ответ Maturmalai
Ну ты же сам определил и сказал, что человек не знает футбольных правил, разве нет?
Да, потому что я знаю стивку
Знаю, как он себя неадекватно ведёт на футбольных ветках
Еще вопросы?
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Maturmalai
Ответ luasanotu
То есть ты за меня решил, как я определяю?) АХАХХАХАХХАХА
Ну ты же сам определил и сказал, что человек не знает футбольных правил, разве нет?
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