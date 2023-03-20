Глебов не верит в отмену Fan ID: «Для этого нужно, чтобы те, кто это сделал, признали ошибку. Вряд ли»
Капитан «Ростова» Данил Глебов сомневается, что Fan ID отменят.
– Ты веришь, что эту историю [Fan ID] можно откатить? Вы живете с этим уже полгода.
– Думаю, нет. Для этого нужно, чтобы люди, которые сделали эту систему, признали, что это ошибка. Вряд ли они это признают.
– Поэтому придется привыкать?
– Придется играть и слушать, как партнеры между собой разговаривают на поле, а не болельщиков, – сказал Глебов после игры с «Химками» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.
Глебов о Fan ID: «Чем опасен ребенок на футболе? Петарду зажжет? Или массовую драку устроит?»
Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
а насчёт власти, мне НЕ ИНТЕРЕСНО какая во Франции власть - мне ВАЖНЕЕ какая власть в России.
а если это власть говорит одно, а делает другое - ЭТО ПЛОХАЯ ВЛАСТЬ.
Во Франции приняли закон о повышении пенс. возраста на фоне протестов?
Нечего писать про нашу плохую власть, когда власть везде одна
2. Сами по себе протесты ещё не означают, что противников повышения большинство.
Но если их действительно большинство, а закон всё-таки примут, на следующих выборах они просто не проголосуют за действующего президента/правящую партию.
Это называется демократия и сменяемость власти
на сколько поднимают, какими темпами ?!
нечего на Францию пенять - у себя разберитесь для начала ☝️
да и потом один товарищ говорил одно время, что НИ ЗА ЧТО НЕ БУДЕТ - НИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ поднимать НИ КОНСТИТУЦИЮ МЕНЯТЬ ;)
Итог всем известен ;)
"Он подвердит")))))))
Знаю, как он себя неадекватно ведёт на футбольных ветках
Еще вопросы?