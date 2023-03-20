Глебов не верит в отмену Fan ID: «Для этого нужно, чтобы те, кто это сделал, признали ошибку. Вряд ли»

Капитан « » сомневается, что Fan ID отменят.

– Ты веришь, что эту историю [Fan ID] можно откатить? Вы живете с этим уже полгода.

– Думаю, нет. Для этого нужно, чтобы люди, которые сделали эту систему, признали, что это ошибка. Вряд ли они это признают.

– Поэтому придется привыкать?

– Придется играть и слушать, как партнеры между собой разговаривают на поле, а не болельщиков, – сказал Глебов после игры с «Химками» (1:0) в 20-м туре Мир .

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