696 зрителей пришли на матч «Химки» – «Ростов». Это худшая посещаемость подмосковной команды в сезоне
696 зрителей посетили матч «Химки» – «Ростов» в Мир РПЛ.
Эта игра стала первой с Fan ID на «Арене Химки». Кроме того, «Химки» зафиксировал худшую посещаемостью в сезоне РПЛ.
Прежний антирекорд сезона – 1161 зрителей на игре с «Крыльями».
Напомним, «Химки» сегодня проиграли «Ростову» (0:1), который поднялся на второе место в чемпионате.
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