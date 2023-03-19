696 зрителей пришли на матч «Химки» – «Ростов». Это худшая посещаемость подмосковной команды в сезоне

696 зрителей посетили матч «Химки» – « » в Мир РПЛ.

Эта игра стала первой с Fan ID на « ». Кроме того, «Химки» зафиксировал худшую посещаемостью в сезоне РПЛ.

Прежний антирекорд сезона – 1161 зрителей на игре с «Крыльями».

Напомним, «Химки» сегодня проиграли «Ростову» (0:1), который поднялся на второе место в чемпионате.

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