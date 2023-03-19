696 зрителей пришли на матч «Химки» – «Ростов». Это худшая посещаемость подмосковной команды в сезоне

Теги Ростов Химки болельщики Арена Химки Fan ID Футбол

696 зрителей посетили матч «Химки» – «Ростов» в Мир РПЛ.

Эта игра стала первой с Fan ID на «Арене Химки». Кроме того, «Химки» зафиксировал худшую посещаемостью в сезоне РПЛ.

Прежний антирекорд сезона – 1161 зрителей на игре с «Крыльями».

Напомним, «Химки» сегодня проиграли «Ростову» (0:1), который поднялся на второе место в чемпионате.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Неплохо неплохо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzO
Терюшков будет доволен, безопасность превыше всего. И как вообще так много народу пришло, опасно же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
Терюшков что скажет по поводу пустых кресел на домашнем матче в подмосковье?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Это уже гойда, или ещё всё же нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Log in
Зато больше шанс календарик выиграть
Хитренькие.😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
В Беларуси с баянами и плясками на трибунах больше ходят людей😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GeroyamSala
Сколько было детей младше 1 года ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Позорище
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vićtor Diaź
Ответ Log in
Зато больше шанс календарик выиграть
1 к 696 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Зато больше шанс календарик выиграть
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vićtor Diaź
Думаю, без фанайди у химок были бы те же цифры😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий