Радимов о «Зените»: «Катастрофа, что происходит? Два поражения на неделе – такого не вспомнить даже»

Теги ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

Владислав Радимов назвал поражение «Зенита» от ЦСКА катастрофой.

В 20-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:1. В среду, 15 марта, «Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира.

«Что происходит с «Зенитом»? Он приучил, что два поражения на неделе – не вспомнить такого даже.

Это катастрофа. Сегодня «Зенит» в концовке добавил, хотелось бы видеть такой команду постоянно», – сказал бывший игрок «Зенита».

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15 комментариев

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Big Nick
Ответ ss_podonok
даже судейки не помогают)) балдёж. знатно встряхнуло болото
Кто о чём, а 🐖 всегда об одном.
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Dark.Babysitter
Да у всех случается.И не трогайте Семака. Это только у некоторых других чуть что сразу тренера менять.
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Valentin Kompaneytsev
Всё когда то кончается
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Valentin Kompaneytsev
Ответ FCDM
С Динамо можно сказать и до пенальти не должно было дойти если бы не судья.
С Динамо, если бы не ошибка Кукуяна, то до пенальти дело бы не дошло. Это правда.
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Иван Петров
Великий Зенит с 20 Бразильцами не можетъ.
Судьи покупные(кукуян и ко) даже не помогаютЪ
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Ковид 07.10.52
Катастрофа - это . если бы Миллера убрали....а так.... просто видимость конкуренции....
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Спартак Уокер
Ну все началось сейчас будут говорить Зенит плохой
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FCDM
Ответ Дядя Гор
С Динамо еще можно сказать по пенальти.Кузяев и Сантос сплаховали. Сегодян просто мрак Один момент у Касьерры и тот колумбиец запорол.
С Динамо можно сказать и до пенальти не должно было дойти если бы не судья.
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SMART789
Могу помочь вспомнить ноябрь 2019 года
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Elegante
У Семака спросить надо
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Александр Зубков
Ответ Дядя Гор
С Динамо еще можно сказать по пенальти.Кузяев и Сантос сплаховали. Сегодян просто мрак Один момент у Касьерры и тот колумбиец запорол.
Его Акинфеев сделал как пацана. Прочитал как колобка.
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иван кочубей
причина одна - Семак физрук и ему пора, слил все важные игры.
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Дядя Гор
С Динамо еще можно сказать по пенальти.Кузяев и Сантос сплаховали. Сегодян просто мрак Один момент у Касьерры и тот колумбиец запорол.
+6
-2
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ss_podonok
даже судейки не помогают)) балдёж. знатно встряхнуло болото
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Вадим Черентаев
много чего хочется написать, короче Семак - чемодан - Уфа
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