Радимов о «Зените»: «Катастрофа, что происходит? Два поражения на неделе – такого не вспомнить даже»

назвал поражение «Зенита» от ЦСКА катастрофой.

В 20-м туре Мир сине-бело-голубые на выезде уступили со счетом 0:1. В среду, 15 марта, «Зенит» проиграл « » в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира.

«Что происходит с «Зенитом»? Он приучил, что два поражения на неделе – не вспомнить такого даже.

Это катастрофа. Сегодня «Зенит» в концовке добавил, хотелось бы видеть такой команду постоянно», – сказал бывший игрок « ».

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