Федотов о победе над «Зенитом»: «ЦСКА доминировал в первом тайме – заслуженная победа. Ребята расставили локоточки и не пускают Карраскаля в старт»

объяснил причины победы над « ».

ЦСКА обыграл петербургскую команду (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

– Заслуженная победа. Мы доминировали в первом тайме. Реализация подвела.

Мы приложили максимум усилий на таком поле. Мы очень хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Это желание и страсть стали залогом победы.

– Почему мало играет ?

– Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Надо прилагать усилия и завоевывать место.

– Почему выпустили Максима Мухина и не меняли и Антона Заболотного?

– Мы планировали, что он будет оказывать давление и не уступать в единоборствах. Делали на это расчет.

Не делали резких движений [насчет замен Чалова и Заболотного], потому что структура работала. Была вероятность что-то поломать, ребята выдержали до конца.

– Что с ?

– Пожаловался на боковую мышцу. Игорь – мужественный парень. Если бы мог, то остался бы на поле. Надеемся, что ничего серьезного.

– Ждали навал «Зенита» после гола. Но и этого не получилось. Как ЦСКА устоял?

– У нас был план оказывать давление на каждом участке поля.

Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера ЦСКА.

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