Федотов о победе над «Зенитом»: «ЦСКА доминировал в первом тайме – заслуженная победа. Ребята расставили локоточки и не пускают Карраскаля в старт»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Антон Заболотный Хорхе Карраскаль Федор Чалов Игорь Дивеев Максим Мухин Футбол

Владимир Федотов объяснил причины победы над «Зенитом».

ЦСКА обыграл петербургскую команду (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

– Заслуженная победа. Мы доминировали в первом тайме. Реализация подвела.

Мы приложили максимум усилий на таком поле. Мы очень хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Это желание и страсть стали залогом победы.

– Почему мало играет Хорхе Карраскаль?

– Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Надо прилагать усилия и завоевывать место.

– Почему выпустили Максима Мухина и не меняли Федора Чалова и Антона Заболотного?

– Мы планировали, что он будет оказывать давление и не уступать в единоборствах. Делали на это расчет.

Не делали резких движений [насчет замен Чалова и Заболотного], потому что структура работала. Была вероятность что-то поломать, ребята выдержали до конца.

– Что с Игорем Дивеевым?

– Пожаловался на боковую мышцу. Игорь – мужественный парень. Если бы мог, то остался бы на поле. Надеемся, что ничего серьезного.

– Ждали навал «Зенита» после гола. Но и этого не получилось. Как ЦСКА устоял?

– У нас был план оказывать давление на каждом участке поля.

Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

28 комментариев

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Толик Вдовенко
Да это твоя слепая вера в столба, как у большинства наших тренеров не пускает Карраскаля в старт, авось растолкает локтями и что-то залетит. Заболотному не место в этом составе, он портит комбинационную игру, а еще лучшего бомбардира команды из-за него в полузащиту задвинули. А Карраскаль в любой форме не портил игры и всегда мог придумать из ничего.
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Женя Григорьев
Не пустили Караскаля сажать картофель на ВТБ арене .
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Честный контроль
С победой лучший клуб! ЦВБП!!!
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Shuller18
Ответ Товарищ Наркотик
Карраскаль с банки вполне мог войти, но там конфликт видимо
Мог бы, а толку от него? Как убрали, так пошли победы, команда за 3 матча забила 7 голов, так что пусть дальше сидит.
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zska1962
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
Зря Карраскаля гнобит, парень он талантливый. Он должен играть в основе вместо Зделара или Облякова. Схема была бы огонь, сверхатакующая
Не Ваня нужен, а Зделар надо менять.
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zska1962
Ответ Кирилл
Сегодня было видно, что хорошо подготовились к Зениту и не дали им почти ничего создать. Надеюсь, так будет и в оставшихся матчах ) С победой !
С победой!!!
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Спартак Уокер
Ответ Ракелль
а почему не забил ?
С реализацией проблемы
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Aleksandr Goman
Ответ Товарищ Наркотик
Карраскаль с банки вполне мог войти, но там конфликт видимо
Хорхе, как показала практика с замены не вписывается. Тут можно было поломать всю игру. Мухин хорошая замена, который будет до конца биться, любой ценой.
Игра выиграна тренером полностью, а если бы реализовывали, то был бы разгром.
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Ракелль
Ответ Спартак Уокер
Во втором Зенит 3 гола забить мог
а почему не забил ?
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Товарищ Наркотик
Ответ Shuller18
Карасем Федотов явно не доволен, уже публично об этом говорит. Ну имеет право, когда колумбиец последний раз сыграл хорошо?
Карраскаль с банки вполне мог войти, но там конфликт видимо
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Спартак Уокер
Во втором Зенит 3 гола забить мог
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Василий Соловых
заслуженная победа ЦСКА. Зенит вторую игру подряд провалил
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luckyanov
Да это не «ребята расставили локоточки», а ты какой-то …ерней занимаешься ( маринуешь основного игрока на лавке).Да еще и ссышь признаться, спихиваешь вину на «ребят»
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ЦСКА-навсегда!!!
Зря Карраскаля гнобит, парень он талантливый. Он должен играть в основе вместо Зделара или Облякова. Схема была бы огонь, сверхатакующая
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SMART789
Не ставить в состав Карраскаля это преступление
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мутятя
План правильный на игру. Можно было еще по жестче сыграть.
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.ru
структура работала...
отрадно видеть что наш тренерский штаб тоже обучаем... и замены ради замен на шестидесятой минуте перестали восприниматься им как что то обязательное
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Денис Бояров
Ответ dimamak10
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Точно, про это забыл. Прям топ фраз можно составить
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инок
Отличная игра ЦСКА. Как Федотов перестал трусить и начал выпускать двух напов- игра пошла. Всех армейских болельщиков с победой!
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Кирилл
Ответ Колбаскер тут
Даже Федотов говорит что помогло поле. Но коням все божья роса
Внимание, вопрос: почему одно и то же поле Зениту помешало забить гол, а ЦСКА - нет ?)

Уж то но не на поле надо пенять болельщикам Зенита.
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dimamak10
Ответ Денис Бояров
Блин, Федотов - это недооцененный мем нашей лиги: происходит какое-то действие, локоточки, не хватило голика, энергетика не та, что-то там прыгало. Классные же интервью
Травка окрепнуть не успела
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Shuller18
Карасем Федотов явно не доволен, уже публично об этом говорит. Ну имеет право, когда колумбиец последний раз сыграл хорошо?
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Андре Пирло
С победой!
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Shuller18
Ответ Колбаскер тут
Даже Федотов говорит что помогло поле. Но коням все божья роса
Да-да, поле, Барриос, матч с Динамо, рикошет, успокойся.
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Иван Новиков
Ответ Колбаскер тут
Даже Федотов говорит что помогло поле. Но коням все божья роса
Надо отправить почтовых голубей в КАС на поле.
+10
-2
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