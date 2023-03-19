Федотов о победе над «Зенитом»: «ЦСКА доминировал в первом тайме – заслуженная победа. Ребята расставили локоточки и не пускают Карраскаля в старт»
Владимир Федотов объяснил причины победы над «Зенитом».
ЦСКА обыграл петербургскую команду (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.
– Заслуженная победа. Мы доминировали в первом тайме. Реализация подвела.
Мы приложили максимум усилий на таком поле. Мы очень хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Это желание и страсть стали залогом победы.
– Почему мало играет Хорхе Карраскаль?
– Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Надо прилагать усилия и завоевывать место.
– Почему выпустили Максима Мухина и не меняли Федора Чалова и Антона Заболотного?
– Мы планировали, что он будет оказывать давление и не уступать в единоборствах. Делали на это расчет.
Не делали резких движений [насчет замен Чалова и Заболотного], потому что структура работала. Была вероятность что-то поломать, ребята выдержали до конца.
– Что с Игорем Дивеевым?
– Пожаловался на боковую мышцу. Игорь – мужественный парень. Если бы мог, то остался бы на поле. Надеемся, что ничего серьезного.
– Ждали навал «Зенита» после гола. Но и этого не получилось. Как ЦСКА устоял?
– У нас был план оказывать давление на каждом участке поля.
Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Игра выиграна тренером полностью, а если бы реализовывали, то был бы разгром.
отрадно видеть что наш тренерский штаб тоже обучаем... и замены ради замен на шестидесятой минуте перестали восприниматься им как что то обязательное
Уж то но не на поле надо пенять болельщикам Зенита.