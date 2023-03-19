Быстров о поражении «Зенита»: «Чемпион страны и флагман не должен бояться ЦСКА, тем более такого. Не наиграли даже на ничью»

Теги ЦСКА Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров назвал поражение «Зенита» заслуженным.

В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол на 72-й минуте забил Федор Чалов.

«Я исходил из того, что «Зенит» – чемпион страны, флагман. Он не должен бояться ЦСКА, тем более такой. Неважно, как складывается первый тайм, тренерский штаб «Зенита» укрепил оборону еще одним центральным защитником, тем самым проиграв игру.

ЦСКА заслужил победу, «Зенит» сегодня не наиграл даже на ничью», – сказал бывший игрок «Зенита».

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34 комментария

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Честный контроль
Ответ mynicipal
Чалов и Заболотный , даже не игроки сборной. И для их сдерживания нужно было ещё одного защитника в начале второго тайма выпускать? Я конечно не эксперт, но похоже Семак тактику на игру сделал автобус , но бразильцы не играют в такую тактику,вот они и не знали ,что им целую игру делать
Чалов и Заболотный не игроки сборной по мнению одного физрука, компетенция которого ставится под сомнение даже в детских спортшколах. То что они оба сильные напы сомнению не подлежит. Семак не физрук.Потому выпустил третьего защитника почувствовав неладное.
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Моё Моя
Ответ mynicipal
Ты и фильмы так смотришь? И книги так читаешь?))))
И совокупляется))
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LifeSpartak
ЦСКА с победой!За вас вся страна болела!
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ignat-coma
Давай давай))
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bellyashe
по делу, играли ужасно. впрочем, мы слишком привыкли к победам и уже забыли, каково это, проигрывать важные матчи. хорошо, что сейчас как раз будет время подумать о том, что идёт не так и как это исправить.
p.s. трудно весь сезон играть без форварда.
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Владимир Жуков
зенит не уступил,а проиграл! это большая разница.уступилрэто специально сделал.а на самом деле проиграл по делу из-за своего высокомерия! да и судья отсудил нормально,без привилегий
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Осоавиахим
Ответ ktibr
Назло Спартаку ! Это этап заговора! На Ростов надежды мало- пусть коняшки подтягиваются и отберут второе место!
У кого? У Зенита? Это что же Зенит на третьем месте будет? Да это же крамола!
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Antismus
После матча с Динамо решили не подключать судей, ведь ЦСКА очень далеко. Если бы отставание было бы в одно или два очка, был бы другой футбол xD
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Спартак Уокер
Ну на победу наиграли просто с реализацией и с Кассьеррой и Клаудиньо муть какая то
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mynicipal
Ответ Tpy6kaMerlina
А я даже не стал тратить время на просмотр. Дал футболистам пару минут, чтобы меня заинтересовать в начале первого тайма. Не справились
Ты и фильмы так смотришь? И книги так читаешь?))))
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mynicipal
Чалов и Заболотный , даже не игроки сборной. И для их сдерживания нужно было ещё одного защитника в начале второго тайма выпускать? Я конечно не эксперт, но похоже Семак тактику на игру сделал автобус , но бразильцы не играют в такую тактику,вот они и не знали ,что им целую игру делать
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dimon33379
Ну тут Быстрый прав на 100%, даже как-то подозрительно адекватно сказал))
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Ямальский СБГ
После Динамо было предчувствие, что сегодня тоже ничего хорошего не будет. Так и вышло, к сожалению. ЦСКА сыграл здорово и крайне организованно, победа заслуженная абсолютно.
А про Зенит интересно почитать разбор, неужели и правда без Барриоса совсем беда? Ну и Кассьера.. Был уверен, что поменяют в перерыве. С выходом Мантуана запоздали сильно, он с Динамо был одним из лучших и сегодня после его выхода хоть что-то стало получаться на чужой половине поля. Очень хорошо, что пауза наступает
+4
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+4
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SkSK
так а что? если вся тактика Зенита - это "бразильцы что нибудь придумаю"? если они в настроении, то действительно могут что то придумать, а если нет, то отбывают номер. при этом россияне сидят в глухом запасе и, естественно, деградируют в этой ситуации.
вот как можно было в этой игре использовать последние 2 замены лишь на 90ой минуте ? и не важно кто ушел, кто вышел. команда проигрывает, значит надо что то менять.
+3
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+3
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Elegante
Согласен с Быстровым. Зенит последние игры никакой(((((
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-1
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Иван Петров
Попустили чемпиона..
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Дмитрий Мищерский
Странно, но Зенит выглядел, как будто свалился в функциональную яму. Сантос — одни обрезы, когда он в форме, для него это нонсенс.
+1
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9wkbc9rjcb
Сердерей дополнительную защиту организует вопрос от КОГО?
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-1
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tolstiy
Ответ Aleksey Yashin
У Зенита сегодня не игра была, а какой-то сельдерей
обычная тактика семака на выезде.... правда в рпл он её давно не использовал...
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ОЛЛС1911
Ответ инок
Судя по всему, бразильцам Зенита надоел весь этот РПЛ, и они решили забить - не гол, а болт на эту игру...
Просто они получили паспорт РФ и заиграли как россияне.
+49
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ktibr
Назло Спартаку ! Это этап заговора! На Ростов надежды мало- пусть коняшки подтягиваются и отберут второе место!
+1
-1
0
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воробей джек
Честно говоря Зенит сегодня был сам не свой. Первый тайм даже не вышел на поле. Но это проблемы Питера. ЦСКА для самого себя нынешнего сыграл хорошо.
+3
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Tpy6kaMerlina
А я даже не стал тратить время на просмотр. Дал футболистам пару минут, чтобы меня заинтересовать в начале первого тайма. Не справились
+1
-1
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Дядя Гор
Скажем честно,что Зенит не играет 70 минуты матча с Химками.
+1
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angry horse
Никогда не будь 🐷 и Иудой как Быстров...

бгг😁
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