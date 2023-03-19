Быстров о поражении «Зенита»: «Чемпион страны и флагман не должен бояться ЦСКА, тем более такого. Не наиграли даже на ничью»
Владимир Быстров назвал поражение «Зенита» заслуженным.
В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол на 72-й минуте забил Федор Чалов.
«Я исходил из того, что «Зенит» – чемпион страны, флагман. Он не должен бояться ЦСКА, тем более такой. Неважно, как складывается первый тайм, тренерский штаб «Зенита» укрепил оборону еще одним центральным защитником, тем самым проиграв игру.
ЦСКА заслужил победу, «Зенит» сегодня не наиграл даже на ничью», – сказал бывший игрок «Зенита».
ЦСКА нанес 7 ударов в створ, «Зенит» – 1
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
p.s. трудно весь сезон играть без форварда.
А про Зенит интересно почитать разбор, неужели и правда без Барриоса совсем беда? Ну и Кассьера.. Был уверен, что поменяют в перерыве. С выходом Мантуана запоздали сильно, он с Динамо был одним из лучших и сегодня после его выхода хоть что-то стало получаться на чужой половине поля. Очень хорошо, что пауза наступает
вот как можно было в этой игре использовать последние 2 замены лишь на 90ой минуте ? и не важно кто ушел, кто вышел. команда проигрывает, значит надо что то менять.
бгг😁