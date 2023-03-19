Быстров о поражении «Зенита»: «Чемпион страны и флагман не должен бояться ЦСКА, тем более такого. Не наиграли даже на ничью»

назвал поражение «Зенита» заслуженным.

В 20-м туре Мир « » в гостях уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 72-й минуте забил Федор Чалов.

«Я исходил из того, что «Зенит» – чемпион страны, флагман. Он не должен бояться ЦСКА, тем более такой. Неважно, как складывается первый тайм, тренерский штаб «Зенита» укрепил оборону еще одним центральным защитником, тем самым проиграв игру.

ЦСКА заслужил победу, «Зенит» сегодня не наиграл даже на ничью», – сказал бывший игрок «Зенита».

ЦСКА нанес 7 ударов в створ, «Зенит» – 1

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