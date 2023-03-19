«Зенит» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию против московских клубов в РПЛ
Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» против московских клубов в Мир РПЛ.
В воскресенье петербургский клуб уступил ЦСКА (0:1) в 20-м туре.
Беспроигрышная серия против столичных клубов составляла 20 матчей – 15 побед и 5 ничьих.
До этого последнее поражение «Зенита» против московского клуба в РПЛ случилось более двух лет назад: петербуржцы проиграли «Динамо» (0:1) в августе 2020 года.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
и судьи не те, и бразилов мало...
Сутормин, Бакаев, Адамов, Мантуан постоянно на скамейке. Зениту не требуется ротация на флангах? Сомневаюсь. Зениту вредно выпускать Бакаева и Мантуана в старте? Ну хз.
уехавшие Эджуке, Фукс, Бистрович, Ахметов, травмированный Зайнутдинов, травмировавшийся в матче Дивеев.
В старте в опорной зоне играют новички лиги Здьелар и Мендес, для которых это дебютный сезон в РПЛ.
В атаке Заболотный, в защите Набабкин.
Да-а-а... как тяжело Зениту