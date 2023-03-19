«Зенит» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию против московских клубов в РПЛ

Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» против московских клубов в Мир .

В воскресенье петербургский клуб уступил (0:1) в 20-м туре.

Беспроигрышная серия против столичных клубов составляла 20 матчей – 15 побед и 5 ничьих.

До этого последнее поражение « » против московского клуба в РПЛ случилось более двух лет назад: петербуржцы проиграли «Динамо» (0:1) в августе 2020 года.

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