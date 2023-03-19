«Зенит» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию против московских клубов в РПЛ

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Футбол

Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» против московских клубов в Мир РПЛ.

В воскресенье петербургский клуб уступил ЦСКА (0:1) в 20-м туре.

Беспроигрышная серия против столичных клубов составляла 20 матчей – 15 побед и 5 ничьих.

До этого последнее поражение «Зенита» против московского клуба в РПЛ случилось более двух лет назад: петербуржцы проиграли «Динамо» (0:1) в августе 2020 года.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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75 комментариев

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Артём Околович
Ответ mr kovalsky
чем не повод отправить в пердив
Пердива мало, тут как минимум надо расформировать клуб
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Судоплатов
Ответ Никита Давыдкин
Сам прервал? А может её прервал ЦСКА, всё таки обыгравший Зенит?
Логично
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Спартак Уокер
Все когда то заканчивается
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zzzeeerrrooo
По такой поляне бразилам сложно показывать уровень, хорошо что дальше пауза
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Mi}{AH
Это была эпичная серия, но футбол это игра и вечного ничего нет, когда то бы это случилось!
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SMART789
Ответ Antonio Romangoli
А как же бразильцы ? Или про них Смартик , ты плохое ничего не можешь говорить , запрещено видимо ?
что не так с бразильцами?
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SummanenaFanat
Ответ Neodim
ЦСКА: уехавшие Эджуке, Фукс, Бистрович, Ахметов, травмированный Зайнутдинов, травмировавшийся в матче Дивеев. В старте в опорной зоне играют новички лиги Здьелар и Мендес, для которых это дебютный сезон в РПЛ. В атаке Заболотный, в защите Набабкин. Да-а-а... как тяжело Зениту
Тссс, не спугни)))))
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SummanenaFanat
Ответ Юрий Кечко
При Манчини и Луческу оба раза первое место в группе еврокубков занимали))) А 2015 год это вообще год лч с боашем и 15 очками в группе Давай ка ты комментарии писать не будешь больше ))) что б я тебя тут не видел больше
Можешь назвать топовые команды, с которыми Зенит в ЛЧ играл. Хорошо, хотя бы даже в той?)))))
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Дядя Гор
Он словно и не хотел ее продолжать. Залетит гол,ок. не залетит. ничейку скатаем.Примерно сложилось такое ощущение.
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LifeSpartak
Урааа!
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Иван Петров
Обиженка Циник Петухбурский говорит Хазон был плохой(((
и судьи не те, и бразилов мало...
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SummanenaFanat
Ответ Antonio Romangoli
Angry Horse, а ты про 6 поражений подряд ЦСКА от Зенита не помнишь ? Блин забыл , ты же болеешь за Зенит больше , чем за ЦСКА .
Зависть вас не красит)
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SummanenaFanat
Ответ Екн Лор
Зенит проиграл одному из своих московских фармов, чтобы никто не заподозрил
забавно смотрится, когда человек узнал слово «фарм», но не узнал значение))))
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dimitrii36
опять рекорд, снова
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Neodim
Ответ Alyur
Похоже Зенит впервые за пять лет не готов к играм второй части чемпионата. Причина в том, что всё тренеры РПЛ уже изучили Зенит. А предложить что-то новое Семак не может. Это наверно последнее чемпионство которое может быть при этом тренере. Но Газпром должен решать эту проблему. И в этом нет ничего нового. С этим сталкивались и более статусные клубы Реал, ПСЖ, МанСити, Бавария...
Семак хочет выезжать на трио Клаудиньо-Вендел-Барриос. Искать альтернативу в модели игры (для вариативности) он не хочет.
Сутормин, Бакаев, Адамов, Мантуан постоянно на скамейке. Зениту не требуется ротация на флангах? Сомневаюсь. Зениту вредно выпускать Бакаева и Мантуана в старте? Ну хз.
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Boris Kacher
А как Дзюба пригодился
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рашпиль
Ныли про Спартак, а сами ...
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SummanenaFanat
Это было хорошо. Роскошно могло стать только реализуй ЦСКА еще два-три момента.
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Konstantin PaZITIFFF
Ответ mr kovalsky
чем не повод отправить в пердив
Ахмат?
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Колбаскер тут
Ответ Antonio Romangoli
Если для бразильцев надо ещё поле зелёное и хорошее, то почему они решили сыграть в РПЛ, где зима начинается не как в Европе , и заканчивается в середине-конце апреля .?
На Газпром-арене был?
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Дмитрий Керпатенко
Ответ WelcomeBackPURE
Так то она в среду прервалась, но по пенальти
в чемпионате России
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Neodim
Ответ SMART789
Тяжело без Барриоса, все на нем держится в плане отборов при высоком прессинге а когда 10 на 11 играешь (Матео Кассьерра) то еще тяжелее
ЦСКА:
уехавшие Эджуке, Фукс, Бистрович, Ахметов, травмированный Зайнутдинов, травмировавшийся в матче Дивеев.
В старте в опорной зоне играют новички лиги Здьелар и Мендес, для которых это дебютный сезон в РПЛ.
В атаке Заболотный, в защите Набабкин.

Да-а-а... как тяжело Зениту
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Antonio Romangoli
Ответ angry horse
В этой серии спартак умудрился 7 пустить?😁
Angry Horse, а ты про 6 поражений подряд ЦСКА от Зенита не помнишь ? Блин забыл , ты же болеешь за Зенит больше , чем за ЦСКА .
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Макс Кидалов
Ответ Юрий Кечко
При Манчини и Луческу оба раза первое место в группе еврокубков занимали))) А 2015 год это вообще год лч с боашем и 15 очками в группе Давай ка ты комментарии писать не будешь больше ))) что б я тебя тут не видел больше
Ну надо сказать что 1 места в лиге европы занимали, но потом отлетали в 1/6 или 1/8. При Боаше все норм было, я именно время при манчини и лучкску говорю, точно не помню года. Но игра ужасная была у Зенита тогда, даже включать не хотелось тогда смотреть
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Goldstream
Ответ Злобный Конь
Кассьера это определённо селекционная ошибка.
Дело даже не только в неуверенности. Психология помогла бы ему забить и сегодня. Тут вопрос в том, что Касьерра прекрасный форвард в определенной игре, в которую Зенит не играет.
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