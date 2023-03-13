«ЦСКА еще в гонке. Такое отставание отыгрывалось, «Зенит» тоже упускал чемпионство». Боков об отставании в 16 очков

считает, что ЦСКА сохраняет шансы на борьбу за чемпионство в Мир .

В 19-м туре «армейцы» обыграли « » со счетом 4:0.

– В принципе, я ждал победы в этом матче. То, что крупный счет, ну, погода внесла свои коррективы. ЦСКА больше готов.

– Можно сказать, что тот небольшой кризис, который был в матче с «Сочи», преодолен?

– Я бы не сказал, что был какой‑то кризис. Победы и поражения – нормальное явление в футболе. А то, что ЦСКА проиграл в Сочи, то такое бывает. Это нужно принять и забыть. То, что ребята и сделали. Побед без поражений не бывает.

Мне кажется, никакого кризиса не было. Думаю, что этой уверенной победой над «Крыльями Советов» ЦСКА доказал, что он все еще в гонке.

– В гонке за что именно?

– За чемпионство. ЦСКА по‑другому не может.

– Полагаете, армейцам по силам догнать «Зенит», который опережает их на 16 очков?

– А почему нет? История знает хорошие примеры, когда такое отставание отыгрывалось. Было такое, что и ЦСКА солидно опережал преследователя, но потом упускал чемпионство. И у «Зенита» был случай… Поэтому думаю, что вся борьба впереди.

Да, мы смотрим на таблицу, но сейчас еще не конец чемпионата. Я оптимист. А зачем тогда выходить играть и ставить какие‑либо задачи.

Надо выходить, выигрывать, радовать болельщиков и себя. Может быть, это пафосные слова, но чем, как говорится, не шутит?.. – сказал бывший защитник ЦСКА и «Зенита».

После 19 туров находится на 5-й строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. Отставание от лидера таблицы « » составляет 16 очков.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас