«ЦСКА еще в гонке. Такое отставание отыгрывалось, «Зенит» тоже упускал чемпионство». Боков об отставании в 16 очков

Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Максим Боков Матч ТВ Футбол

Максим Боков считает, что ЦСКА сохраняет шансы на борьбу за чемпионство в Мир РПЛ.

В 19-м туре «армейцы» обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:0.

– В принципе, я ждал победы в этом матче. То, что крупный счет, ну, погода внесла свои коррективы. ЦСКА больше готов.

– Можно сказать, что тот небольшой кризис, который был в матче с «Сочи», преодолен?

– Я бы не сказал, что был какой‑то кризис. Победы и поражения – нормальное явление в футболе. А то, что ЦСКА проиграл в Сочи, то такое бывает. Это нужно принять и забыть. То, что ребята и сделали. Побед без поражений не бывает.

Мне кажется, никакого кризиса не было. Думаю, что этой уверенной победой над «Крыльями Советов» ЦСКА доказал, что он все еще в гонке.

– В гонке за что именно?

– За чемпионство. ЦСКА по‑другому не может.

– Полагаете, армейцам по силам догнать «Зенит», который опережает их на 16 очков?

– А почему нет? История знает хорошие примеры, когда такое отставание отыгрывалось. Было такое, что и ЦСКА солидно опережал преследователя, но потом упускал чемпионство. И у «Зенита» был случай… Поэтому думаю, что вся борьба впереди.

Да, мы смотрим на таблицу, но сейчас еще не конец чемпионата. Я оптимист. А зачем тогда выходить играть и ставить какие‑либо задачи.

Надо выходить, выигрывать, радовать болельщиков и себя. Может быть, это пафосные слова, но чем, как говорится, не шутит?.. – сказал бывший защитник ЦСКА и «Зенита».

После 19 туров ЦСКА находится на 5-й строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. Отставание от лидера таблицы «Зенита» составляет 16 очков.

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6 комментариев

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Кристиан Вьери
ну, это уж слишком. максимум за тройку зацепиться
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Shuller18
В тройку бы влезть, с нынешним составом это максимум
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Old Vyaine
То есть из оставшихся 11 матчей Зенит должен выиграть не более пяти, а ЦСКА все.

Даже не знаю, как это прокомментировать.
+3
0
+3
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Иван Левин
Закусывать надо
+4
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Дмитрий9779
Оптимист и фантазер это разные понятия.
+1
-1
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Filipp Gorski
🤣🤣🤣🤣🤣
+8
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