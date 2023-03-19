ЦСКА нанес 7 ударов в створ, «Зенит» – 1

Теги ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА перебил «Зенит» по ударам в створ со счетом 7:1.

Матч Мир РПЛ закончился победой армейцев со счетом 1:0.

С 2009 года только «Рубину» удавалось перебить «Зенит» с большей разницей в матче чемпионата (9:1 в 2009-м).

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24 комментария

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Иван Петров
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Flashzzz
Ответ Marcus Varro
Если бы Заболотный и Медина были чуть точнее, то счётам был бы крупнее.
Ну там и Зенит попал в штангу, а до этого Кассьера не реализовал 1в1. ЦСКА был сегодня лучше, но не столько, что Зенит не мог победить
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Спартак Уокер
Ну в Зените только Малколм играл остальные как то блекло выглядели
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Красная стрела
Ответ Semen B
Стоило победить с рикошетным голом и столько гонору . Лол, у Зенита два поражения за 20 туров. Прижималка не отрасла.
Сколько гонору у болел команды, которая доит источник, который вне конкуренции в стране😂 ни по деньгам, ни по админ ресурсу.
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mynicipal
1 удар? Такая тактика, у команды все получалось же тренер на 90 минуте замены проводит
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ОЛЛС1911
Это конец Зенита, штампующего чемпионства. Этак золотая команда закончилась, как заканчивается всё и всегда. гегемония в прошлом.
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Semen B
Ответ Красная стрела
Красавцы кони. Рано Зенит записали в небожители. Они хороши, только потому что у других прогресса нет. А будет развитие, их быстренько прижмут. Начало положено.
Стоило победить с рикошетным голом и столько гонору .
Лол, у Зенита два поражения за 20 туров. Прижималка не отрасла.
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Дядя Гор
Зенит почему то не хочет играть с первых минут и отрываться,а наоборот старается тихонечко провести матчи,не потратив много сил.
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Юрий Король
Ответ Циник Петербургский
Прием мяча и точность передач у Зенита сегодня - тихий ужас. Газон был плохим. Но! Он был одинаковым для обеих команд. P.S. Временами возникало гнетущее впечатление, что зенитовцы играют тренировочную игру с утяжелителями на ногах. Единственный плюс - сегодня обошлось без травм.
Чем тебе поле не понравилось? Идеальное для этого времени года. Был на стадионе.
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.ru
Ответ Красная стрела
Ага. Как-то динамики Зениту отгрузили
))...
боюсь память у меня не настолько хорошая... это явно что то из недавнего
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Ковид 07.10.52
Да...а недавно пели, что Малком один всех порвет...а вон оно, как вышло...приличный защитник и нет его....
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mynicipal
Так за Семак за ничьей в Москву ехал
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Goldstream
Ответ Красная стрела
Красавцы кони. Рано Зенит записали в небожители. Они хороши, только потому что у других прогресса нет. А будет развитие, их быстренько прижмут. Начало положено.
Да нет никаких небожителей.
Просто откровенно плохие тренерские решения и максимально неудобное для техничной игры поле.
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Красная стрела
Ответ .ru
7:1... цифры какие то знакомые... где то я их уже видел
Ага. Как-то динамики Зениту отгрузили
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.ru
7:1...
цифры какие то знакомые... где то я их уже видел
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Ален Делон
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Хоть где-то уже можно огород сажать
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-3
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Красная стрела
Красавцы кони. Рано Зенит записали в небожители. Они хороши, только потому что у других прогресса нет. А будет развитие, их быстренько прижмут. Начало положено.
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Колбаскер тут
Когда такое было? Абсолютная пассивность. Коней с победой, но проиграл Зенит
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Циник Петербургский
Прием мяча и точность передач у Зенита сегодня - тихий ужас. Газон был плохим. Но! Он был одинаковым для обеих команд.

P.S. Временами возникало гнетущее впечатление, что зенитовцы играют тренировочную игру с утяжелителями на ногах. Единственный плюс - сегодня обошлось без травм.
+3
-2
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arvid
Сеегодня ЦСКА был лучше на голову! Если бы не победили - то я бы очень удивился!
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За Валенсию с 1999
Сельдереич с 14 помощниками опять опозорился
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-2
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мутятя
ЦСКА Рио-де -Жанейро 1-0
+8
-3
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igls54
Не забиваешь ты, забивают тебя!
+3
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Дурачок
Комментарий удален пользователем
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Marcus Varro
Если бы Заболотный и Медина были чуть точнее, то счётам был бы крупнее.
+24
-1
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