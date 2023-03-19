ЦСКА нанес 7 ударов в створ, «Зенит» – 1

перебил «Зенит» по ударам в створ со счетом 7:1.

Матч Мир РПЛ закончился победой армейцев со счетом 1:0.

С 2009 года только « » удавалось перебить «Зенит» с большей разницей в матче чемпионата (9:1 в 2009-м).

«Зенит» проиграл! Благодаря голу Чалова с рикошетом чуть сократился отрыв

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