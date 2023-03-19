ЦСКА нанес 7 ударов в створ, «Зенит» – 1
ЦСКА перебил «Зенит» по ударам в створ со счетом 7:1.
Матч Мир РПЛ закончился победой армейцев со счетом 1:0.
С 2009 года только «Рубину» удавалось перебить «Зенит» с большей разницей в матче чемпионата (9:1 в 2009-м).
«Зенит» проиграл! Благодаря голу Чалова с рикошетом чуть сократился отрыв
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Лол, у Зенита два поражения за 20 туров. Прижималка не отрасла.
боюсь память у меня не настолько хорошая... это явно что то из недавнего
Просто откровенно плохие тренерские решения и максимально неудобное для техничной игры поле.
цифры какие то знакомые... где то я их уже видел
P.S. Временами возникало гнетущее впечатление, что зенитовцы играют тренировочную игру с утяжелителями на ногах. Единственный плюс - сегодня обошлось без травм.