Семак о 0:1: «Плохой 1-й тайм «Зенита», ошибались в передачах, ЦСКА лучше приспособился к поле. К голу были ближе во 2-м – рикошет сыграл против»
Тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения от ЦСКА.
Петербургская команда проиграла со счетом 0:1 в матче 20-го тура чемпионата России.
– В первом тайме сыграли плохо, много ошибались в простых передачах, армейцы лучше приспособились к полю.
Во втором тайме были ближе к забитому мячу, рикошет сыграл против нас, в концовке были близки к голу.
Будем готовиться к следующему матчу с новыми силами после паузы на сборные.
– «Зенит» перешел на три защитника во втором тайме?
– Это оправдалось. Во втором тайме моментов практически не было. Гол пропустили после неудачного рикошета от дальнего удара. С точки зрения защиты и верховых единоборств второй тайм был лучше.
– Что с Андреем Мостовым?
– Простуда. Заболел за пару дней до игры. После паузы должен вернуться, – сказал главный тренер «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А просто покупать Бразильцев,которые выше классом всех,и завоёвывать первое место,а то что остальные под ними деградированные,уже ни Семака ни Миллера не волнуют.
Только они должны молиться на Клаудиньо и Вендела,как только они будут переставать играть,а Малком один не потащит,а скамейка с таким тренером не подстрахует,то Зенит свалится в среднюю команду,и перспектив у такого Зенита,совсем нету,вы представляете если бы сейчас сборная играла в отборке,из Зенита бы не взяли никого.Вот такое у нас управления,от Академии Зенита в основу,что там делает такой профессионал как Аршавин не понятно,видимо он в системе,и молчит.
Как не странно,мне нравится что делает Абаскаль,он не боится играть молодыми.Да пусть они не первые и проигрывают,но перспектив в будущем с таким подходом намного больше,чем у Зенита с Ьразильцами.Тем более при той обстановки что нет ЛЧ и ЛЕ.
Надо продавать Бразильцев в конце сезона,сказать Семаку спасибо,ставить Сашу Кержакова,и брать не боятся ставить Бакаева,можно оставить Сантоса и Малкома,и к ним молодых голодных до побед из Академии например.Хотя бы разбавить состав пополам.
Сутормин Ерохин Мостовой совсем слабенькие сейчас.
Но не видно, куда идет клуб и тренер. Пока в других клубах получают практику и делают погоду молодые и голодные россияне, в Зените просиживают штаны и ничего не показывают Круговой, Адамов, Мостовой, Бакаев, Сутормин, Ерохин. Перестали мелькать в составе даже условные Кравцовы, Мусаевы, Прохины, которые получали свои считанные минуты в прошлые сезоны. Рано или поздно Барриос, Малком, Клауд уедут или тупо сдуются.
Что касается Семака и его тш, то они уже вторую игру подряд просто проваливают тактически. Хотя, конечно, виноваты только быстрый гол, поле, невезение и так далее
У команды нет игры от слова совсем, какое нафиг поле и невезение, это тренер виноват что нет игры, помог бы лучше Уфе в ФНЛ, в тем более там получалось делать команду