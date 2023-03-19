Семак о 0:1: «Плохой 1-й тайм «Зенита», ошибались в передачах, ЦСКА лучше приспособился к поле. К голу были ближе во 2-м – рикошет сыграл против»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения от ЦСКА.

Петербургская команда проиграла со счетом 0:1 в матче 20-го тура чемпионата России.

– В первом тайме сыграли плохо, много ошибались в простых передачах, армейцы лучше приспособились к полю.

Во втором тайме были ближе к забитому мячу, рикошет сыграл против нас, в концовке были близки к голу.

Будем готовиться к следующему матчу с новыми силами после паузы на сборные.

– «Зенит» перешел на три защитника во втором тайме?

– Это оправдалось. Во втором тайме моментов практически не было. Гол пропустили после неудачного рикошета от дальнего удара. С точки зрения защиты и верховых единоборств второй тайм был лучше.

– Что с Андреем Мостовым?

– Простуда. Заболел за пару дней до игры. После паузы должен вернуться, – сказал главный тренер «Зенита».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

23 комментария

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Vpered Zenit
Самая большая проблема в том,что Газпром спонсирует клуб,и как говорится,кто платит тот заказывает музыку,и дело не в деньгах,а в том что Миллеру надо,что бы не развивать своих воспитанников в основе,и как то вливать с Бразильцами,вот например такой как Пиняев.
А просто покупать Бразильцев,которые выше классом всех,и завоёвывать первое место,а то что остальные под ними деградированные,уже ни Семака ни Миллера не волнуют.
Только они должны молиться на Клаудиньо и Вендела,как только они будут переставать играть,а Малком один не потащит,а скамейка с таким тренером не подстрахует,то Зенит свалится в среднюю команду,и перспектив у такого Зенита,совсем нету,вы представляете если бы сейчас сборная играла в отборке,из Зенита бы не взяли никого.Вот такое у нас управления,от Академии Зенита в основу,что там делает такой профессионал как Аршавин не понятно,видимо он в системе,и молчит.
Как не странно,мне нравится что делает Абаскаль,он не боится играть молодыми.Да пусть они не первые и проигрывают,но перспектив в будущем с таким подходом намного больше,чем у Зенита с Ьразильцами.Тем более при той обстановки что нет ЛЧ и ЛЕ.
Надо продавать Бразильцев в конце сезона,сказать Семаку спасибо,ставить Сашу Кержакова,и брать не боятся ставить Бакаева,можно оставить Сантоса и Малкома,и к ним молодых голодных до побед из Академии например.Хотя бы разбавить состав пополам.
Сутормин Ерохин Мостовой совсем слабенькие сейчас.
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Motoveix
Семак в тупике, как и Зенит. Да, будет чемпионство 100%, конкурентов в этом сезоне, к сожалению, нет(
Но не видно, куда идет клуб и тренер. Пока в других клубах получают практику и делают погоду молодые и голодные россияне, в Зените просиживают штаны и ничего не показывают Круговой, Адамов, Мостовой, Бакаев, Сутормин, Ерохин. Перестали мелькать в составе даже условные Кравцовы, Мусаевы, Прохины, которые получали свои считанные минуты в прошлые сезоны. Рано или поздно Барриос, Малком, Клауд уедут или тупо сдуются.
Что касается Семака и его тш, то они уже вторую игру подряд просто проваливают тактически. Хотя, конечно, виноваты только быстрый гол, поле, невезение и так далее
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иван кочубей
предположу, что Семак мешает Оливейре тренировать бразильцев. Пусть заведует Ерохиным и Суторминым.
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Петроград
Сантос завалил игру. Туча обрезов и гол привёз.
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max bogomazov
Где игра Серега? Второй матч нулевые
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форест
Ответ alex-ekb
Да Серёжа ты фуфло, а не тренер... Если ты не можешь настроить команду имея такой очковый отрыв и трусливо отстаиваешь ничью, то хрена от тебя ждать дальше... Не в пример тебе Абаскаль(хоть и враги)
..который вчера слил Оренбургу 0-2.Красавец просто.
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Дядя Гор
Может пора половине состава посидеть и подумать над игрой и своим поведением, пусть тот же Бакаев,Козлов, Мантуан поиграют,молодые ребята пусть шанс получат, а то от некоторых пользы нуль. Да и сама идея словно не была понятна Зениту как играть какие комбинации. Семак дольше работает,тем сложнее ему прогрессировать.
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alex-ekb
Да Серёжа ты фуфло, а не тренер... Если ты не можешь настроить команду имея такой очковый отрыв и трусливо отстаиваешь ничью, то хрена от тебя ждать дальше... Не в пример тебе Абаскаль(хоть и враги)
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Александр Зубков
Ответ Фут.Боль
Один момент за весь матч как-то маловато.
Акинфеев Кассьеру ещё до удара прочитал.
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Ковид 07.10.52
Я не тру ..., но я боюсь...и выпустил третьего защитника....тьфу....Спасибо загнивающему западу, что выгнал нас, а то бы позорище было бы.....Если здесь боится, то там без памперсов не обойтись...
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Александр Зубков
ЦСКА был готов тактически и физически, но не готов технически. Зенит наоборот. Тут вопрос к тренеру. А гол после рикошета... Так надо бить.
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alex-ekb
Ответ xoms
Интересно он когда нибудь скажет, что он виноват. У команды нет игры от слова совсем, какое нафиг поле и невезение, это тренер виноват что нет игры, помог бы лучше Уфе в ФНЛ, в тем более там получалось делать команду
Эт точно! Раньше так про еврокубки ныл, сейчас и в чемпе колхоза ноет... Поля, невезуха, травмы и т. д... Когда ся кажет... Ну херовый я тренер
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Владислав Булгаков
Жаль, что отрыв большой.. Интриги нету все равно
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Владислав Булгаков
Да нормально сыграли))) тактика выпустить 3 защитника в начале тайма и в конце освежил на 4 мин атаку - супер тактика!!!!
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xoms
Интересно он когда нибудь скажет, что он виноват.
У команды нет игры от слова совсем, какое нафиг поле и невезение, это тренер виноват что нет игры, помог бы лучше Уфе в ФНЛ, в тем более там получалось делать команду
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mahurat
Раньше надо было менять Клаудинью с Венделом, или вообще не ставить. Чистяков никакой, Ерохин как повезет, у Сутормина нет практики, в ворота попасть не может. Больше 4-х бразильцев на поле перебор.
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Ален Делон
По ходу Мост снова накосячил
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EVERGREEN
а чем занимается второй матч Кузяев? Ищет европейский клуб? Судя по увиденному- кипрский!?
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иван кочубей
выпущенный Чистяков привезли с Дугласом банку, а так все по плану, ни одной победы на выезде.
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Фут.Боль
Один момент за весь матч как-то маловато.
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Саша Казанов
Поле это конечно кошмар, на этом только русским дуболомам и играть, но никак не бразильцам.
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Andrey Svitkov
Плохому танцору поле помешало
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Иван Новиков
И опять овощ ни в чём не виноват.
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