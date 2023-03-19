Семак о 0:1: «Плохой 1-й тайм «Зенита», ошибались в передачах, ЦСКА лучше приспособился к поле. К голу были ближе во 2-м – рикошет сыграл против»

Тренер «Зенита» назвал причины поражения от .

Петербургская команда проиграла со счетом 0:1 в матче 20-го тура чемпионата России.

– В первом тайме сыграли плохо, много ошибались в простых передачах, армейцы лучше приспособились к полю.

Во втором тайме были ближе к забитому мячу, рикошет сыграл против нас, в концовке были близки к голу.

Будем готовиться к следующему матчу с новыми силами после паузы на сборные.

– «Зенит» перешел на три защитника во втором тайме?

– Это оправдалось. Во втором тайме моментов практически не было. Гол пропустили после неудачного рикошета от дальнего удара. С точки зрения защиты и верховых единоборств второй тайм был лучше.

– Что с ?

– Простуда. Заболел за пару дней до игры. После паузы должен вернуться, – сказал главный тренер « ».

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