Спаллетти о «Наполи»: «Есть неаполитанская поговорка: «Кто голоден, тот не хочет спать». Это про нас»

Теги Торино Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

Лучано Спаллетти после победы над «Торино» (4:0) заявил, что «Наполи» не теряет голод.

«Мы голодны. Сегодня, когда я в очередной раз разговаривал с игроками перед матчем, я почувствовал, насколько им не все равно, что они сделаны из чего-то другого, чем те, кто может насытиться успехом.

Они хотят быть кем-то. Есть неаполитанская поговорка: «Кто голоден, тот не хочет спать». Это подходит к нашей команде»», – сказал тренер «Наполи»  в интервью DAZN.

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6 комментариев

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Rojo Crio
Есть ещё аполитанская "Кто не работает, тот ест!"
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Дмитрий
Ответ В Питере Пять
Ещё кто проснулся ночью, тот голодный. По крайней мере у меня так.
Не только у тебя)
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alexsem69
Удачи вам, мистер!)
+1
0
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Andrei Panteleev
Понял принял обработал осознал записал запомнил.
0
-1
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niru
Красиво сказано!)
+2
0
+2
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В Питере Пять
Ещё кто проснулся ночью, тот голодный. По крайней мере у меня так.
+5
-1
+4
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