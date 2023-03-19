Спаллетти о «Наполи»: «Есть неаполитанская поговорка: «Кто голоден, тот не хочет спать». Это про нас»

Лучано Спаллетти после победы над «Торино» (4:0) заявил, что «Наполи» не теряет голод.

«Мы голодны. Сегодня, когда я в очередной раз разговаривал с игроками перед матчем, я почувствовал, насколько им не все равно, что они сделаны из чего-то другого, чем те, кто может насытиться успехом.

Они хотят быть кем-то. Есть неаполитанская поговорка: «Кто голоден, тот не хочет спать». Это подходит к нашей команде»», – сказал тренер «Наполи» в интервью DAZN.

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