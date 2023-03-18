Сын Марадоны о Хвиче и 10-м номере: «Он очень силен, отличный игрок, но «десятку» нельзя трогать»

Теги серия А Италия Наполи Диего Марадона Лоренцо Инсинье игровая форма стиль Хвича Кварацхелия Футбол

Сын Диего Марадоны высказался об идее отдать 10-й номер в «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Именно под этим номером его отец выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 год.

«Повторю то же самое, что говорил когда-то про Лоренцо Инсинье. Тогда я надеялся, что «Наполи» выведет из обращения его 24-й номер, а теперь, надеюсь, что это произойдет с 77-м номером (под этим номером выступает за «Наполи» Кварацхелия – прим. Sports.ru). 

Квара – отличный игрок, он очень силен, но «десятку» трогать нельзя», – считает Диего Марадона-младший.

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20 комментариев

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Forte Live
Думаю, Диего бы не согласился с сыном.
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Adeen
Ответ Barcelona Forever
Я вот обожаю футбол,но никогда не понимал таких людей как ты.Вы возвеличиваете человека который всего лишь пинал мячик
Пинал мячик и ел наркотики ;]
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<~Inter~>
Ответ U. M. A. Muhammad
Почему это почтить память Марадоны, и носить с гордостью этот номер это же круто разве нет. Так и номеров не останется нормальных
Ну в Чикаго никто не жалуется, что не могут взять номер Джордана и играть с ним на спине
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<~Inter~>
Ответ Ярик01
В Испании сквозная нумерация заявки с обязательным наполнением, для маркетинга так себе тема, когда-нибудь уйдут от этого
Так я и говорю, что запрещено правилами лиги. Там изначально даже задуматься о таком не могли и приводить в пример Месси или Рауля глупо.
Да и почему-то никто не приводит в пример американские лиги, где номера выводятся из обращения и там вроде не возникает нехватки для других игроков
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OldRedWhite
Ответ Хрюкающий иблис
Идиотская практика - выводить номера из обращения.
Если и в следующем сезоне будет так же Хвича играть - надо ему отдать этот номер !
Тут и мотивация, и фарт
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Joel Campbell
Ответ Artem Piatkov
Да прям Если каждый раз ради каждой легенды выводить из использования номер, то потом их просто не останется Вклад условного Месси в результаты Барсы в разы выше вклада Марадоны в Наполи (который ещё и подвёл команду в конце, попавшись на наркотиках) Но никто же не изымает 10-й номер? Потому что лучше дать его другому молодому для мотивации, чем переводить в музей П. С.: 7-ку Рауля и Роналду в Реале вовсе Мариано отдавали :)) В Мадриде походу в принципе никогда не заморачивались по поводу номеров на футболках, ну и правильно 😄
Так в Ла Лиге правило ,все игроки основной команды должны носить номера от 1 до 25
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Rashad IR
Ответ Artem Piatkov
Да прям Если каждый раз ради каждой легенды выводить из использования номер, то потом их просто не останется Вклад условного Месси в результаты Барсы в разы выше вклада Марадоны в Наполи (который ещё и подвёл команду в конце, попавшись на наркотиках) Но никто же не изымает 10-й номер? Потому что лучше дать его другому молодому для мотивации, чем переводить в музей П. С.: 7-ку Рауля и Роналду в Реале вовсе Мариано отдавали :)) В Мадриде походу в принципе никогда не заморачивались по поводу номеров на футболках, ну и правильно 😄
в ЛаЛиге нет такого, там не разрешают изымать из обращения номера. Знаю что в Италии и Англии есть.
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Зизуха
Нужно ещё вывести номер Мостового во всех командах, где играл, всё-таки царь
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Ярик01
Ответ <~Inter~>
В Испании правилами лиги запрещено выводить номера из обращения
В Испании сквозная нумерация заявки с обязательным наполнением, для маркетинга так себе тема, когда-нибудь уйдут от этого
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<~Inter~>
Ответ QWertY
Такими темпами у Наполи номеров не останется. Какой же это бред выводить номера
Ересь полная. Никто в Неаполе кроме Марадоны ещё не заслужил, чтобы его номер вывели из обращения. Тот же Интер вывел из обращения номера лишь 2 игроков за столетнюю историю
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<~Inter~>
Ответ Artem Piatkov
Да прям Если каждый раз ради каждой легенды выводить из использования номер, то потом их просто не останется Вклад условного Месси в результаты Барсы в разы выше вклада Марадоны в Наполи (который ещё и подвёл команду в конце, попавшись на наркотиках) Но никто же не изымает 10-й номер? Потому что лучше дать его другому молодому для мотивации, чем переводить в музей П. С.: 7-ку Рауля и Роналду в Реале вовсе Мариано отдавали :)) В Мадриде походу в принципе никогда не заморачивались по поводу номеров на футболках, ну и правильно 😄
В Испании правилами лиги запрещено выводить номера из обращения
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Ярик01
Ответ Barcelona Forever
Я вот обожаю футбол,но никогда не понимал таких людей как ты.Вы возвеличиваете человека который всего лишь пинал мячик
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Barcelona Forever
Ответ Ярик01
Это не каждая легенда, это один из трёх величайших игроков в истории футбола, возможно, что и номер один.
Я вот обожаю футбол,но никогда не понимал таких людей как ты.Вы возвеличиваете человека который всего лишь пинал мячик
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U. M. A. Muhammad
Почему это почтить память Марадоны, и носить с гордостью этот номер это же круто разве нет. Так и номеров не останется нормальных
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Вечно Молодой
Чисто с фамилиями на спине скоро у Наполи будут бегать))
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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
Да прям Если каждый раз ради каждой легенды выводить из использования номер, то потом их просто не останется Вклад условного Месси в результаты Барсы в разы выше вклада Марадоны в Наполи (который ещё и подвёл команду в конце, попавшись на наркотиках) Но никто же не изымает 10-й номер? Потому что лучше дать его другому молодому для мотивации, чем переводить в музей П. С.: 7-ку Рауля и Роналду в Реале вовсе Мариано отдавали :)) В Мадриде походу в принципе никогда не заморачивались по поводу номеров на футболках, ну и правильно 😄
Это не каждая легенда, это один из трёх величайших игроков в истории футбола, возможно, что и номер один.
+13
-3
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Artem Piatkov
Да прям
Если каждый раз ради каждой легенды выводить из использования номер, то потом их просто не останется

Вклад условного Месси в результаты Барсы в разы выше вклада Марадоны в Наполи (который ещё и подвёл команду в конце, попавшись на наркотиках)

Но никто же не изымает 10-й номер?
Потому что лучше дать его другому молодому для мотивации, чем переводить в музей

П. С.: 7-ку Рауля и Роналду в Реале вовсе Мариано отдавали :)) В Мадриде походу в принципе никогда не заморачивались по поводу номеров на футболках, ну и правильно 😄
+18
-5
+13
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<~Inter~>
Ответ Korney
зачем играков 21 века, сравнивать с игроками 20-го?!все было иначе
А где он сравнивает?
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Хрюкающий иблис
Идиотская практика - выводить номера из обращения.
+7
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QWertY
Такими темпами у Наполи номеров не останется. Какой же это бред выводить номера
+7
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Korney
зачем играков 21 века, сравнивать с игроками 20-го?!все было иначе
+1
0
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