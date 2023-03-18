Сын Марадоны о Хвиче и 10-м номере: «Он очень силен, отличный игрок, но «десятку» нельзя трогать»

Сын Диего Марадоны высказался об идее отдать 10-й номер в «Наполи» .

Именно под этим номером его отец выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 год.

«Повторю то же самое, что говорил когда-то про . Тогда я надеялся, что « » выведет из обращения его 24-й номер, а теперь, надеюсь, что это произойдет с 77-м номером (под этим номером выступает за «Наполи» Кварацхелия – прим. Sports.ru).

Квара – отличный игрок, он очень силен, но «десятку» трогать нельзя», – считает Диего Марадона-младший.

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