Сын Марадоны о Хвиче и 10-м номере: «Он очень силен, отличный игрок, но «десятку» нельзя трогать»
Сын Диего Марадоны высказался об идее отдать 10-й номер в «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Именно под этим номером его отец выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 год.
«Повторю то же самое, что говорил когда-то про Лоренцо Инсинье. Тогда я надеялся, что «Наполи» выведет из обращения его 24-й номер, а теперь, надеюсь, что это произойдет с 77-м номером (под этим номером выступает за «Наполи» Кварацхелия – прим. Sports.ru).
Квара – отличный игрок, он очень силен, но «десятку» трогать нельзя», – считает Диего Марадона-младший.
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Да и почему-то никто не приводит в пример американские лиги, где номера выводятся из обращения и там вроде не возникает нехватки для других игроков
Тут и мотивация, и фарт
Если каждый раз ради каждой легенды выводить из использования номер, то потом их просто не останется
Вклад условного Месси в результаты Барсы в разы выше вклада Марадоны в Наполи (который ещё и подвёл команду в конце, попавшись на наркотиках)
Но никто же не изымает 10-й номер?
Потому что лучше дать его другому молодому для мотивации, чем переводить в музей
П. С.: 7-ку Рауля и Роналду в Реале вовсе Мариано отдавали :)) В Мадриде походу в принципе никогда не заморачивались по поводу номеров на футболках, ну и правильно 😄